20 + кулинарных секретов, которые не превратят вас в Гордона Рамзи, но помогут впечатлить близких

Практически у каждого человека, который регулярно готовит, есть свои кулинарные секреты, благодаря которым блюда получаются особенно удачными: пюре нежное и воздушное, стейк сочный, а шоколадное печенье так и тает во рту. Мы решили разыскать такие секреты, хитрости и лайфхаки, которыми поделились пользователи интернета. Многие из них буквально за пару секунд могут сделать вкус привычного блюда ярче и богаче.