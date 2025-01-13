19 кулинаров, которые хотели приготовить красивый торт, но что-то пошло не так

Даже опытные кондитеры порой допускают ошибки в приготовлении тортов и пирогов. Что уж говорить об обычных людях. Но результат этой ошибки порой оказывается таким смешным или жутковато-комичным, что изысканные торты не идут с этим кулинарным недоразумением ни в какое сравнение.

«Я попросила торт в виде ежика. Вот что приготовил мой муж. Мне даже нравится»

"Мы заказали ребенку на день рождения торт в стиле «Холодного сердца». Смеюсь над тем, что выдала нам кондитер со словами «Я сделала все, что могла»"

«С Днем рождения, Пайпер».

«Я пыталась испечь свой первый пирог с замороженной черникой и вишней... и нечаянно создала портал в подземный мир»

«Мой первый торт „Гусеница“ после получения квалификации кондитера»

«Решила попробовать новую скандинавскую форму. Просто идеально...»

«Я строго следовала рецепту, но мой брауни почему-то решил вывернуться наизнанку»

«Хотела приготовить торт с декором в виде двух лягушек для своего парня. Теперь думаю, что он меня бросит, когда увидит это»

«Покончи с их страданиями».

Обновление: когда парень приехал, он был очень рад торту. А торт оказался мягким и вкусным.

"Накануне торжества меня попросили украсить торт в виде коровы хайлендской породы. Смеюсь над тем, что у меня вышло. Деньги я за это не брала"

«Это одновременно самый красивый и самый уродливый торт из всех, что я когда-либо делала»

«Я не умею печь, но мой 5-летний племянник хотел торт в морском стиле. Так что мы испекли его, а племянник сам украсил. Безобразно получилось, но он был на седьмом небе от счастья»

«Вот такой яблочный пирог я приготовила»

«Я сказала, что хотела бы покупной торт, но мне заявили, что у нас есть этот. В защиту этого страшилища скажу, что он был вкусным»

Что не так с этим кроликом?

«Вот такой торт в виде ежика мы приготовили для папы»

«Этот торт на 15-летие сестры приготовила мама. По-моему, это самое милое, что она делала за всю свою жизнь»

"Сестра сделала этот торт для меня на день рождения и принесла его в ресторан всем напоказ. Шоу удалось: официанты наперебой стали фоткать его"

«Тетя хотела приготовить торт с Дональдом Даком, а получился демон из моих кошмаров»

«Хотела испечь моему другу торт. Это должны были быть лягушки...»

«Вчера приготовила торт цвета лесной зелени, а сегодня офигела: сливочный крем почернел. Что я сделала не так?»

Секрет в том, что, когда вы добавляете пищевой краситель, он, в зависимости от вида, может лучше растворяться или в масле, или в сахаре. И из-за того, что краситель распределился не полностью, крем кажется светлее. Но со временем частички красителя растворятся и крем или глазурь потемнеют. © Stillwater215 / Reddit

Я работала в пекарне, и дам вам совет: готовьте цветную глазурь за день до приготовления торта, а темные цвета делайте на тон светлее. Особенно капризными лично мне кажутся именно лесной зеленый, а также темно-синий и бордовый оттенки. © Dixi_Normuss / Reddit