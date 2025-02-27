15 комичных историй, причиной которых стала еда
Истории
3 часа назад
Порой бывает так, что даже обычная готовка или прием пищи может внезапно превратиться в анекдот. То питомец что-то учудит, то подруга захочет удивить фирменным салатом. А то и сами герои нашей статьи нечаянно попадут впросак.
- Кто-то из коллег накупил гору продуктов и забил офисную морозилку. В конце рабочего дня в спешке схватил все, да не все. Через пару дней уборщица размораживала холодильник, и мы услышали вопль и грохот. Тут-то и все выяснилось. В морозилке обнаружилась голова. К всеобщему счастью, рыбья! Но это определили чуть позже. Кто оставил семью без ухи, так никто и не признался. © Elena Khodos
- Сегодня знакомый рассказал, что многие годы его родители каждый вечер устраивают разборки — кто из них сегодня должен готовить ужин, и из чего. Но причина этих семейных междусобойчиков в том, что они оба очень любят готовить! © Unknown author / Pikabu
- Однажды я испек банановый хлеб после того, как моя жена поменяла местами контейнеры для сахара и соли. Контейнеры были двух разных размеров, и она посчитала, что соль должна быть в меньшем. Я не стал проверять, так как сахар всегда был в маленьком контейнере. Это был самый худший банановый хлеб на свете. 1 стакан соли на буханку. © dirknibleck / Reddit
- 7 утра. Звонок в дверь. Соседка. Глаза круглые. Спрашивает: "Ваш кот выглядит так-то? Забирайте". Оказалось, встала она утром, включает свет на кухне, а на столе сидит ушастый и точит колбасу. Говорит, мол, 3 раза включила и выключала свет. Может, глюк, спросонья. Хорошо, что сообразила, чей это кот может быть. © Антонина Поплавская
- Купили мы казан, много мяса всякого набрали и понеслось. Решил я один раз плов сделать, ну сделал, все по рецепту, как положено. Итог: готовлю я уже вторую неделю под предлогом "вкусно очень получается" каждый день. Тушеная картоха со свининой, суп с копчеными свиными ребрышками, лагман, рамен, ламен. Я так устал! Уже думаю выкинуть к черту казан этот. Работаю каждый день без выходных до 9 вечера, приезжаю и сразу за плиту, у плиты минимум полтора часа. Говорю своей, мол, давай, пока я на работе, ты макарохи с сосисками сделаешь, приеду, поедим и спать. Но все равно приезжаю, а она меня в дверях уже с казаном этим ждет. © G1chy / Pikabu
- Дело было летом и в летней кухне. Я достала из холодильника толстолобика и положила в мойку, а сама побежала в дом. Прибегаю через минуту, а рыбы нет. Решила, что я только подумала, а сама не достала. В холодильник заглянула - нет. Раздумывать и искать некогда (скоро гости проснутся), достала вторую тушку. Зазвонил телефон и я села под навесом поговорить. Возвращаюсь, а мойка пустая. И тут слышу характерную возню под кухонным столом. Наш кот сидит и грызет рыбу. Вытащила я рыбу из-под стола только с котом, который уцепившись зубами в рыбину, тормозил четырьмя лапами. А куда делась вторая, я так и не знаю. © Ольга Клокол- Галушко
- Однажды я приготовил жареную курицу для друга, заявив, что это мое фирменное блюдо. Но я не учел, что курица была настолько перемороженной, что все под (идеально приготовленной, кстати) кожей было темно-розовым и холодным. Я никогда не забуду переход от восхищения к ужасу на его лице. © bugs_bunny_in_d*** / Reddit
- Как-то раз захотелось оладушков испечь. У меня был в это время собакен. Намешала я в миске кефир, сахар, соль, отвернулась на минутку взять муки. И опа - мисочка пустая, сверкает чистотой. А я такая вся деловая с пакетом муки. И моя собака с невозмутимым видом смотрит в окно. Так оладушки остались в мечтах. © Svetlana Salykina
- Очень давно возле метро продавали такими большими брикетами шербет с арахисом. Я его очень люблю и не устояла - купила. Приезжаю домой, показываю маме, хвалюсь, мол, вот купила такой большой. Она начинает есть и говорит: "Между прочим, тут написано по-немецки, что это фасоль, а не арахис". © Наталия Мирсанова
- Готовили с женой как-то чизкейк. Она дала мне банку консервированных персиков, попросила открыть и отделить персики от компотика (нужен чтобы, сделать желе для чизкейка). Ну а я че, взял, приоткрыл банку и вылил все в раковину. И даю ей банку с персиками. Вы бы видели, как она на меня смотрела. Молча оделся и пошел в магазин за еще одной. © bigbadwolf99 / Pikabu
- Я не знала, что макароны нужно класть в кипящую воду. Позвонила родителям, недоумевая, откуда у меня в кастрюле скопился огромный комок макарон. Когда я сказала им, что положила их в холодную воду, им пришлось положить трубку, потому что они не могли перестать смеяться. © FeuerroteZora / Reddit
- Однажды собиралась большая компания отдохнуть за городом в двух больших домах, человек, наверное, 12. В первый день море шашлыка, овощей, салатов, закусок. Я решил, что на следующий день хорошо бы наваристого супа покушать. Пока отдыхали, я параллельно весь вечер вываривал говядину на кости. Добавлял только морковь, лук, черный перец горошком, соль, лавровый лист, петрушка. И вот получилось примерно пять литров отличного наваристого бульона. Варил где-то часов шесть. Наутро процедил бульон, поставил на огонь, пока нарезал картошечку, шинковал капустку и прочее, бульон закипел. Приходит чувак, смотрит в кастрюлю и говорит: "Да ну не-е! Так невкусно будет!" Достает из ящика упаковку кубиков с куриным бульоном и кидает четыре кубика в мой кипящий бульон. Я думаю, вы представляете мою реакцию. © Bkmbx / Pikabu
- Потерялась кошечка в квартире, несколько минут не могли найти, потом откуда-то материализовалась, облизываясь. В соседней квартире соседка жарила рыбу и чуть не подпрыгнула, когда наша кошка стала ластиться, выпрашивая кусочек (у нее животных не было). Кошечка пробалансировала через балкон от нас к ней и обратно. © Татьяна Шев
- Вчера я решил приготовить итальянские колбаски. Я предпочитаю острые, но в местном супермаркете остались только сладкие колбаски. Я пропарил сосиски, слил воду, а затем обжарил их на сковороде с небольшим количеством масла. Пока я жарил на сковороде, мне пришла в голову блестящая идея посыпать сосиски щепоткой кайенского перца, чтобы немного их приправить. Через 30 секунд я понял свою ошибку, так как мои глаза начали слезиться, а нос начал жечь. Примерно через 30 секунд я не мог перестать кашлять и чихать. Думаю, горячая сковорода, жир и кайенский перец не очень хорошо сочетаются, когда перец попадает в жир и начинает дымиться перечным дымом. © Unknown author / Reddit
- Приехал я домой с работы, время около 8 вечера. Ужин не готов. Собираюсь приготовить что-нибудь на скорую руку, как звонит подруга. Давай, говорит, я в гости зайду. Ужин тебе приготовлю, холостяк. Приходит. Начинает варить овощи, яйца. Салат какой-то фирменный будет. Сижу, смотрю на нее, как она ловко управляется. Прошел час. Подумал, что перекус в виде пирога с капустой был не лишним. Еще через час:
- Как успехи, кулинар?
- Еще десять минут и все.
Через десять минут она говорит: "Смотри, какой салат получился. За ночь настоится и будет очень вкусно". Это был первый случай, когда я говорил с девушкой на повышенных.
Надо было все-таки за шаурмой идти. © rusmizus / Pikabu
А вот еще немного историй и фото доказывающих то, что приготовление еды в любой момент может пойти не по плану.
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Уведомления
Интересно, что это за салат, который надо делать 2 часа 10 минут, да еще ночь настаивать в холодильнике?
Шуба?
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