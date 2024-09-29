15+ человек, которые порой не прочь отложить все дела на потом

Некоторые люди готовы ежедневно тратить время на уборку и порядок, словно это — главная цель жизни. Они мечтают об идеальном доме и вечно спешат сделать все «по списку». Но есть и те, кто освоил искусство расслабления и наслаждается каждым мгновением, не зацикливаясь на мелочах.

А в бонусной части вы узнаете, что есть те, кто даже во время ремонта не особо заморачиваются.

Моя девушка та еще лентяйка. Терпеть не может мыть посуду. Я уже привык, что иногда она берет одноразовую и ест из нее. Окей, удобно. Но недавно я обалдел, когда увидел, как она помыла пластиковую тарелку. Все потому, что они закончились, а в магазин за новыми ей было ленивее идти, чем мыть. © Подслушано / Ideer

Постоянно ругаюсь с детьми из-за того, что не моют за собой посуду. Но вот уже неделю прихожу с работы, а тарелки чистые. Сначала даже думала, что не едят, но вроде кастрюли пустеют. Как-то раз слышу, что старший сын загремел тарелками. Решила посмотреть. Захожу на кухню, а он там тарелку в пакет запихивает и сверху еду накладывает. Оказывается, что когда он все съедает, то просто пакет снимает и выкидывает его. Поэтому все чистое. Гений, блин!

Секрет постоянных уборок я открыл сегодня утром. И сейчас, после многих часов наведения порядка, могу сесть и описать его. Этот секрет кроется в обычной мощной лампочке холодного белого света. После вкручивания и первого включения сначала ты видишь пыль на полу и пылесосишь. Потом ты видишь, что пылесос все не засосал, и моешь пол. Затем ты выпадаешь в осадок от пыли на столе, компьютере, полках и подоконнике, которую ты вообще не замечал, а теперь ее заботливо освещает лампочка. Вот так и исправляются лентяи. © drumaha / Pikabu

© rawpixel.com / Freepik Melancholy 3 минуты назад Я не сторонница «пожить до брака», но читая про девушку и одноразовую посуду, я думаю что иногда это и впрямь полезно. Чтобы выявить все подводные камни… - - Ответить

Диалог соседки с подругой:

— Пролили посередине зала кислоту, она прожгла в линолеуме солидную дыру. Естественно, надо менять весь линолеум в комнате. А муж деньги на лодочный мотор копил и предложил аккуратно заменить только испорченный кусок. Я удивилась — пол-то старый, такого давно не делают. А он уверил, что знает, где достать такой же. Вскоре, придя с работы, вижу заплатку. Поразительно, но линолеум в ней оказался прямо один в один как наш.

— А потом-то ты узнала, где он его достал?

— Да, узнала.

— Он сам сказал?

— Нет. Генеральную уборку делала, диван отодвинула и нашла это место. © panzermarder / Pikabu

— Пролили посередине зала кислоту, она прожгла в линолеуме солидную дыру. Естественно, надо менять весь линолеум в комнате. А муж деньги на лодочный мотор копил и предложил аккуратно заменить только испорченный кусок. Я удивилась — пол-то старый, такого давно не делают. А он уверил, что знает, где достать такой же. Вскоре, придя с работы, вижу заплатку. Поразительно, но линолеум в ней оказался прямо один в один как наш. — А потом-то ты узнала, где он его достал? — Да, узнала. — Он сам сказал? — Нет. Генеральную уборку делала, диван отодвинула и нашла это место. © panzermarder / Pikabu Мои родители — самые ленивые люди, которых я когда-либо встречал. После переезда я понял, что многие из их плохих привычек перешли ко мне и моим братьям и сестрам. Сейчас меня все время хвалят и говорят, что я трудяжка, но на самом деле это происходит из-за страха вернуться к прежнему образу жизни. © Hexavalence / Reddit

Моя мама не приходит ко мне в гости. С внуками общается по телефону. Она вдолбила себе в голову, что у нее не получится добраться до нас. И ведь она еще не старенькая, даже 50 лет нет. А все дело в том, что мы живем на пятом этаже. Для нее это нереально высоко. А мне обидно, что ради нас ей сложно сделать над собой усилие и преодолеть эти лестницы. © Подслушано / Ideer

В доме вымыты стены, машина вычищена внутри и снаружи, стоит ужин из 5 блюд, пишется 4 картины разом и шьется платье на утренник племяннице. Сходила в ЖЭК и паспортный стол, обзвонила всех друзей и родственников до 5 колена, вычесала кота уже 3 раза (кот малость возмущен) и разобрала все папки на компе и телефоне. Книги расставлены по алфавиту. Во всех шкафах. У меня сессия. Что угодно, чтобы не учить философию. © Подслушано / Ideer

Я маме на юбилей подарил посудомойку. Так она уже целых 3 года стоит на лоджии. Мама даже не пользуется ей. Говорит: «Лень. Так сполосну посуду. Зато подставка для цветов получилась хорошая». © mamon4ik / Pikabu

Составленные как попало тарелки и кружки у нас напрягают только отца семейства. Раз его это бесит, то он аккуратно и складывает. Дети давно поняли: если вещи засунуть в шкаф комком, то их придется еще и гладить. А лентяи, как известно, делают все быстро и качественно, чтобы не переделывать. Поэтому все, что можно повесить, висит аккуратно.

В письменных столах у детей обычно хаос, но он быстро убирается, если вдруг мама обещает зайти с ревизией. А вообще, я этого бардака не вижу, поэтому считаю, что его нет. © Оксана Журавлева / ADME

В письменных столах у детей обычно хаос, но он быстро убирается, если вдруг мама обещает зайти с ревизией. А вообще, я этого бардака не вижу, поэтому считаю, что его нет. © Оксана Журавлева / ADME В школьные годы я жил с бабушкой, она была ответственным человеком и постоянно вставала раньше, готовила завтрак, полчаса будила меня уговорами и отправляла в школу. Потом во взрослой жизни встала проблема — опоздания. Ведь ощущение, что все равно все будет в порядке и я успею, осталось в подкорке даже спустя десятилетия. Сейчас я не опаздываю только потому, что по утрам меня будит жена. © Kopxu / Pikabu

Мой муж так бесит меня своим разбрасыванием носков, что в качестве маленькой мести я перестала после стирки разбирать их по парам — просто сваливаю охапку в комод. Но я недооценила его лень. Две недели утреннего ворчания привели к новому ритуалу: каждое утро он хватает первые два отдаленно похожих по цвету чистых носка, торжественным тоном произносит: «Нарекаю вас парой!» — и натягивает их на ноги. © Подслушано / Ideer

Регулярно пользуюсь услугами клинера после переезда. Я как представила, что вручную придется отмывать почти 100-метровую квартиру после ремонта... Короче, мне поплохело. Заплатила прилично, но за эту сумму пришли три женщины и вычистили все до идеального состояния. Хоть с пола ешь. Муж сначала ворчал, но потом оценил, потому что обычно мытьем полов и протиркой пыли занимается именно он. Теперь, когда нам совсем уже лень наводить порядок, мы звоним по проверенному телефону. Не скажу, что мы много платим за легкую уборку. Я такую сумму за час зарабатываю, так что какой мне смысл тратить драгоценное время? Да, я отвратительная хозяйка. А должна быть идеальной? Меня любят не за это. © Миранда Буш / ADME

Я такой беспорядок дома развожу — просто атас. Вещи валяются на гладилке, диване и стульях. Посуда в раковине частенько немытая. Стоит кому-то позвонить, что едут в гости, начинаю со скоростью света наводить порядок. Всегда боюсь показать товар лицом. Старалась, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что я неряха. Это продолжалось до тех пор, пока не пришел в гости парень и не освободил из шкафа заваленную вещами кошку. Единственное, что он смог сказать — это: «Тяжело будет жить двум лентяям вместе». © Подслушано / Ideer

В нашей семье помимо кота и рыбки, уже год живет Олег. Я так ласково называю плинтус, который так и не смог обрести свое место. Олег хотел жить рядом с кроватью, но, увы, он обречен стоять у стенки. К сожалению, мой горячо любимый супруг уже год не может разорвать этот порочный круг, ведь лишнего мужчину в доме надо поставить на место. © Gilyasha / Pikabu

Часто покупаю очищенный картофель, когда устаю после долгой рабочей смены. Я и так целый день готовлю на сотни человек. Не хватало еще идти домой и там заморачиваться со сложными блюдами. Но поскольку дома тоже нужно что-то есть, очищенная картошка из магазина — идеальный вариант для простого и ленивого ужина. © nolongerthe***ed1 / Reddit

Как вы заставляете себя наводить порядок? Я вот с самого детства представляла себя участницей игрового шоу. Лучшая уборщица! Посмотрите, как эффективно она моет полы! Никаких разводов на окне! Потрясающая многозадачность! Я до сих пор иногда ловлю себя на этой мысли. © jackyoo8 / Reddit

Готовить для меня — не вопрос, в принципе, иногда даже люблю. Во саду и огороде копаться — за милую душу. Даже мелкий ремонт могу сделать. Но уборка — это мучение, прямо руки опускаются, хотя вроде особого беспорядка в доме нет. Просто не мое это. Подумываю даже нанять для клининга какую-нибудь приличную местную женщину. А если она потом и будет по всему поселку рассказывать, какая я лентяйка, плевать. Это все равно лучше, чем убирать самой. © Freja / ADME

Чтобы понять, насколько я ленивое создание, надо знать следующее: у меня в квартире есть ноутбук для рабочего места, ноутбук для лежания в кровати и маленький нетбук для просмотра видеороликов во время еды. Я ни о чем не жалею. © sadboy141009 / Pikabu

Муж заставляет бегать по утрам. Выходить надо в 5:00. Лень неимоверная. Спорить не хочу и бесполезно! Просто беру телефон, сажусь через пару этажей в костюме для бега и зависаю в телефоне. Как-то проходил мимо мужик, тоже одетый для бега, посмотрел на меня и устроился этажом ниже. Видимо, не одну меня заставляют бегать по утрам. © Подслушано / Ideer

Бонус: «Бывший хозяин квартиры даже заморачиваться не стал с этой стеной. Здесь просто стоял шкаф»