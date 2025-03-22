Ну , Олаф и не олень вовсе, он смешной снеговичок), у вашего мужа просто своеобразное чувство юмора), кстати об олене, попробуйте назвать его Коньком-горбунком, понравится ему интересно. Знаю семейную пару, где муж называет жену мартышкой, с любовью называет))
15 историй о семейной жизни, которая полна своих погремушек
Семейная жизнь - это не фейерверки и праздники каждый день. Чаще всего это череда повторяющихся событий, похожих друг на друга будней. Окончательно не утонуть в этой рутине помогает юмор. Мы собрали подборку историй, в которых люди креативно проявляют свое позитивное отношение к жизни.
Абонент не доступен, переключаем вас на уши
- Муж уехал по делам в другую страну. В один вечер приехали его братья, сидим, чаи гоняем. Вдруг у меня резко начали уши гореть синим пламенем. Беру телефон в руки, а там 20 пропущенных от мужа. Перезваниваю, ругается. Оказывается, телефон на беззвучке был. На другой день опять сидим, болтаем, и уши начали гореть. Хватаю телефон, то же самое — пропущенные звонки. С тех пор пошел прикол, мол, у меня переадресация на уши. Как уши начинают гореть, 100% муж звонил и не дозвонился. © Подслушано / Ideer
«Моя жена сделала такие магниты, чтобы планировать меню на месяц»
Муж фанат мультиков - горе в семье
- Замужем семь лет. Отношения отличные, любим друг друга. Он идеальный мужчина во всех смыслах, но есть одно "но", которое меня бесит! Он никогда не называет меня ласковыми словами типа: котенок, зайка, любимая. Для него лучшие слова в мой адрес — бабайка, кривоклык, пумба, Кузя и прочее, так как он очень любит мультики. После просмотра "Холодного сердца" я месяц была названа Олафом. И смешно, и грустно. Я хочу быть зайкой, а не оленем из мультика. © Подслушано / Ideer
«Муж позвал меня, пока готовил, чтобы показать, что его стейк похож на капибару»
Усатый нянь — не всегда герой
- Моя подруга восхищается своим мужем, потому что он помогает ей с детьми. Каждый вторник он возит дочку на бальные танцы и сидит там три часа, пока она занимается. Вот только я знаю, что он не смотрит, как она танцует. Во время занятий он сидит на диване в кафешке по соседству, все три часа смотрит сериалы и время от времени дремлет. Видела его там пару раз, на героизм не похоже, но она довольна, и это главное. © Карамель / VK
«Мы с женой слепили снеговика»
О боже, а почему он прям должен смотреть, как дочь танцует?? Без этого типа помощь не засчитана? И причём здесь героизм? Какая странная женщина.
Месть - блюдо, которое подается холодным
- Муж у меня не рукастый. Хотя сам он с этим категорически не согласен. Недавно поставил кран. К вечеру он уже тек, и утром я вызвала мастера, пока муж был на работе. Все хорошо, но через полчаса вернулся муж. Он заходит и видит мужика в квартире, тот стоит с инструментами. И я понимаю, что проще было сказать, что это любовник, чем объяснить, что это сантехник. Но пришлось сознаться. Вроде стерпел. А через два дня вызвал уборщицу. Типа отомстил. Только я была не против. Пока она убиралась, я выкроила себе время, прогулялась, отдохнула. Говорю: "Так давай ее раз в неделю приглашать". Муж задумался. Кажется, с местью он просчитался. © Мамдаринка / VK
«Зацените работу моего мужа. Он, говорит, что все будет нормально после второго слоя»
Когда плохая память на имена, лучше не заморачиваться
- Меня зовут так же, как маму. Папа настоял. Он или маме пытался приятно сделать, или просто выпендрился, уже и не помнят они. Кроме моего случая, ни разу в жизни не встречала, чтобы мать и дочь звали одинаково. Некоторые люди даже считали меня приемной. Но нет, документы доказывают обратное. Моего папу при этом зовут так же, как и его папу. Но и это не самое смешное. Мой брат женился на женщине с таким же именем, как у нас с мамой. И бывшую его девушку, с которой он был семь лет, звали так же. © Подслушано / Ideer
«Моя жена рисует смайлики, чтобы отличать яйца сваренные вкрутую»
У меня есть знакомая по имени Лена. Её родители развелись, и мама вышла второй раз замуж за вдовца, у которого есть дочь. И зовут её... Лена. Пришлось выкручиваться, ситуация усугублялась тем, что дочь мужчины относилась к тем, кто считает, что Лена и Алёна это разные имена. Т.о. моя знакомая в семье стала Алёной.
Тезки в паре
- Так вышло, что у нас с мужем имена одинаковые. Я Евгения, соответственно, он Евгений. И когда мы с кем-нибудь знакомимся, такое удивление: «Да ладно, серьезно?». Как будто сей факт из разряда фантастики, и такого не бывает по-настоящему. Самое смешное, что когда у нас родилась дочь, мы думали, как назвать, и муж предложил: «Может, Женя?» Ну да, семья дурачков, других имен не знаем. Со второй дочкой муж с надеждой спросил: «Может, на этот раз все-таки Женька?» А у детей наших есть и отчество, и матчество. © Подслушано / Ideer
«Карман, в котором муж постоянно носит телефон»
Горькая правда не всегда лучше сладкой лжи
- Сегодня в приливе нежности мой муж спросил, за что я его люблю и что стало причиной наших отношений. И тут я вспомнила, что впервые пошла с ним на свидание просто ради прикола, так как он был копия белки из Ледникового Периода... © Подслушано / Ideer
«Ее муж выбросил 60 яичных скорлупок в измельчитель отходов»
Когда в семье пушистый абьюзер
- Сестра завела хаски и бенгала в квартире. И кот загонял бедную собаку настолько, что у пса депрессия. Ничего не могу с собой поделать, на словах сочувствую, но дома с мужем ржу в голос над этой ситуации. Недавно, например, агрессора пытались изолировать, и он из вредности напрудил сверху на мамин шкаф со всеми вещами. А собаку на прошлой неделе водили на массаж. Это же реально смешно, как будто дешевый сериал смотришь. Только про свою семью. © Подслушано / Ideer
Шутникам жить легче, а с шутниками — веселее.
Комментарии
Мне тоже собаку жалко! Она ж ,небось, умная и воспитанная, кота прибить не может...