15 историй о семейной жизни, которая полна своих погремушек

У меня есть знакомая по имени Лена. Её родители развелись, и мама вышла второй раз замуж за вдовца, у которого есть дочь. И зовут её... Лена. Пришлось выкручиваться, ситуация усугублялась тем, что дочь мужчины относилась к тем, кто считает, что Лена и Алёна это разные имена. Т.о. моя знакомая в семье стала Алёной.