17 историй о том, что во время бьюти-процедур порой может произойти всякое

Оооо, у меня с укладками nа оба выпускных, в школе и в универе, был epic fail. В школе мне вместо локонов сделали тонкие кудряшки-барашки, "стружку".. Мастер вышел не в свою смену, поэтому я сидела посреди салона и не видела себя в зеркале. Увидела только результат. Ребенком была робким и вежливым, поэтому со слезами сказала "спасибо" и ушла. Дома рыдала и не хотела идти nа выпускной, а мама меня уговаривала, что мне очень идет. Сейчас без смеха не могу смотреть эти фотки )) В универе я пришла в салон делать укладку, мастер предложила сделать что-нибудь поинтереснее, но она не учла, что у меня очень густые и непослушные волосы. Промучилась два часа, получилось какое-то гнездо, в слезах была уже она )) Денег не взяли. Я дома сунула голову под кран, всё смыла и уложила волосы, как обычно. Na свадьбу к пробной прическе подошла со всей серьезностью )))