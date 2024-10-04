"... 5 минут... это слишком рано... волосы... были такими пережженными!.."
У меня что-то не стыкуется 👀
17 историй о том, что во время бьюти-процедур порой может произойти всякое
Что и говорить, салоны красоты — богатый источник эпичных историй. И не всегда они происходят в незнакомых местах. Порой может удивить и мастер, к которому ходишь много лет. Героини нашей статьи познали это на собственном опыте.
- Пришла на стрижку. В соседнем кресле сидит женщина лет 40. Стригут нас, а она таращится в мою сторону и причитает: «Ой, бедная девчонка, какие жиденькие волосики!» Прям беспрерывно повторяет. В какой-то момент я не выдержала, повернулась к ней и отвечаю: «Ну родилась я такая, не с конской гривой, и что? Побриться и уйти в монастырь? Я с тремя волосинками, вашими же словами, сижу, а вы с четырьмя волосинками, но выделываетесь. Вам бы воспитания и чувства такта набраться. Ой, бедная женщина, такая старая и невоспитанная». Весь салон молчал, тишина гробовая стояла, а эта дама не проронила ни слова. Но когда уходила, слышала, как она шепотом пыталась оправдаться: «А что я такого сказала? Нервная нынче молодежь пошла». © virtualtourist
- Пришла делать биозавивку. Села в кресло, сказала, что мне нужно, даже размер бигуди показала. Мастер начала говорить, что нужны бигуди поменьше, потому что волосы у меня слишком короткие. Но я уже делала «химию» с мелкими бигуди, мне вообще результат не понравился. Она согласилась делать с крупными, начали. Целый час мастер возилась с волосами, а потом нанесла состав и смыла спустя 5 минут. Я знаю, что это слишком рано. Она высушила мои волосы, а они были такими пережженными! И, естественно, никаких кудрей. А она такая и говорит: «Я же говорила, что ничего не получится!» И начала, только представьте себе, выпрямлять их утюжком! © tattooedBetty / Reddit
"... 5 минут... это слишком рано... волосы... были такими пережженными!.."
- У меня ситуация странная была. Волосы у меня от природы очень прямые, я вечно их отращиваю, соответственно, ухаживаю. Они хоть и жиденькие, но очень блестящие, мягкие и красивые. И вот стою я в парикмахерской, уже уходить собираюсь, а меня другой мастер притормозила. Подводит ко мне свою клиентку, девочку лет 13 с длинными неухоженными волосами. И говорит: «Смотри, какие у этой тети волосы (мне тогда и 30 лет не было). Это у нее волосы как у тебя должны быть, почему ты свою голову так запустила?» Занавес. Я ушла, больше туда не ходила. И даже сейчас не знаю, что надо было ответить. © bumdigibuy
- Делала макияж. Когда мастер к губам перешла, говорит: «У тебя татуаж такой хороший на губах, просто прозрачным намажем тогда, да?» Я отвечаю: «Нет у меня татуажа, свои губы яркие». А она: «Ну конечно, рассказывай! Марин, иди посмотри, рассказывает мне тут, что свой цвет губ такой у нее!» Марина прибегает: «Ха-ха, да, конечно, ага! У меня вон тоже ресницы свои пушистые, ой, юмористки». Я сидела и не понимала, что сейчас вообще происходит. Я в огромном шоке была, если честно, не сталкивалась с таким никогда. Сидишь и не понимаешь: сейчас гордиться собой надо или это позор. © alena_skidki_ru
- Ну, к моей копне придраться сложно, но умудрялись. Пришла однажды сделать челку, удлиненный вариант. Получилось не то, что я просила и даже показывала. На мои попытки возразить, мне сказали, что я вообще не понимаю, что теперь хоть на человека стала похожа. © kaktak_vopros
- У меня ну очень кудрявые волосы. Пришла на стрижку, а мастер начал их выпрямлять. Я сказала, что у меня дома нет утюжка, а он ответил, что так ему будет легче их подстричь, а результат будет классным. Он ошибался. © Ubergaladababa / Reddit
- У меня были волосы до бедер, а я захотела сделать пикси. Я тогда училась в колледже, и в салон отвез меня отец. Села в кресло, сказала, что мне нужно, а стилист проигнорировала меня и начала обсуждать это с моим отцом. Он ей сказал: «Это не мои волосы, спросите у нее», а стилист ответила: «Хорошо, но вы не против стрижки?» Потом она согласилась подстричь, но перед этим заставила посидеть 10 минут «подумать о том, что я делаю». Люди так серьезно относятся к чужим волосам. © iSharpie625 / Reddit
- Мне один раз на мою просьбу сделать розовую прядь ответили: «Это только для молодых, нам с тобой уже не по возрасту». © topilinart
«были волосы до бедер, а я захотела сделать пикси»
Та же самая фигня, только я взрослая тëтка около 40 годиков: 15 минут объясняла мастеру, что я знаю, как выглядит стрижка пикси, помню длину своих волос и очень хорошо подумала. В своё оправдание (почему не встала и не ушла) могу сказать, что дело было сразу после ковидного карантина, эта парикмахерская - одна из самых приличных в городе, а ещё мне оооооочень надо было покраситься и подстричься.
- Лет 10 назад попала к мастеру. Она меня покрасила в болотный цвет, хотя я просила шоколадный. А потом принесла зеркало и сказала, скривив лицо: «Не, ну вам этот зеленоватый цвет подходит, выгодно подчеркивает цвет вашего лица». © tanja.tiits
- В прошлом году мы с мамой пошли в модный спа-салон, и я решила пощипать там брови. Думала, там точно круто сделают. А они получились настолько тонкими, что я даже не просила их исправить, потому что почти ничего от них и не осталось. К счастью, дело было зимой, поэтому я просто носила шапки и повязки, чтобы максимально прикрыть брови, пока они не отрастут. © mayloveless / Reddit
- По совету родственников поехала в салон на укладку и макияж на выпускной. Уже при встрече мастер как-то неадекватно себя повела, начала трогать пуговицы на моей куртке и родителям говорить: «А я вижу, что у вас девочка такая неординарная». Короче, результат — ужас. Волосы — гнездо, макияж — какой-то готическо-старческий. Уже на выпускной надо спешить, а я не знаю, что делать, слезы наворачиваются. Дома в спешке пришлось все смывать, начес этот обратно вычесывать, макияж новый делать за 15 минут. Ну а потом мама мне рассказала, что мастер подошла к ней и сказала: «Вот есть дети, которые любят своих родителей. А ваша дочь вас никогда не полюбит, вы от нее этого не ждите». Видимо, обиделась на то, что мне результат не понравился. © grlbo
Оооо, у меня с укладками nа оба выпускных, в школе и в универе, был epic fail. В школе мне вместо локонов сделали тонкие кудряшки-барашки, "стружку".. Мастер вышел не в свою смену, поэтому я сидела посреди салона и не видела себя в зеркале. Увидела только результат. Ребенком была робким и вежливым, поэтому со слезами сказала "спасибо" и ушла. Дома рыдала и не хотела идти nа выпускной, а мама меня уговаривала, что мне очень идет. Сейчас без смеха не могу смотреть эти фотки )) В универе я пришла в салон делать укладку, мастер предложила сделать что-нибудь поинтереснее, но она не учла, что у меня очень густые и непослушные волосы. Промучилась два часа, получилось какое-то гнездо, в слезах была уже она )) Денег не взяли. Я дома сунула голову под кран, всё смыла и уложила волосы, как обычно. Na свадьбу к пробной прическе подошла со всей серьезностью )))
- А моя подруга ходила к мастеру маникюра, которая ей наносила всегда только молочно-розовый лак. Когда подруга сказала, что хочет другой цвет, мастер ответила: «У вас ногти некрасивые, вам другое не пойдет». © lybania.m
- Не хожу в парикмахерскую вообще уже несколько лет, а тут зашла. Попросила подравнять кончики и предложила расчесаться для начала самой, потому что волосы у меня густые и кудрявые. Мастер твердо сказала: «Нет, я сама вас расчешу». И начала, не придерживая, буквально драть их со звуком. Я говорю: «Стоп-стоп-стоп, надо же хотя бы придержать, мне больно, волосы же выдираются. На что был суперответ: «Волосы не должны выдираться! А если выдернулись, значит, слабые, туда им и дорога, сильные останутся!» Я передумала продолжать экзекуцию и поняла, что еще долго не пойду в такое заведение. © Nina Kozir / Dzen
- Сидела я как-то в салоне на стрижке. Дело было в начале лета, сезон выпускных в школах. Вдруг вбегает женщина с зареванной девушкой в красивом выпускном платье. А на голове у девушки ужас, как будто она под дождь попала. Оказывается, сделали ей неудачную прическу в салоне, через час она развалилась, локоны раскрутились и повисли. В тот салон уже не успевают. А в нашем все мастера заняты. Девушка с мамой чуть не в обмороке. Я своему мастеру говорю: «Я подожду, возьмите». Ну исправила она, как могла, ушла девушка с мамой уже без слез. © Вероника / ADME
- В 20 лет волосы у меня были густые и длинные. Пришла на укладку. Одна из мастеров их похвалила. А моя тут же отвечает: «Ну, сейчас молодая, конечно, красивые волосы. Потом она их поперекрашивает, пережжет, и ничего не останется». Но собеседница ее так здорово отбрила: «Ой, ну не успокаивай себя». © rashida.krasnikova
- Мне один раз сказали: «Ой, у вас такие ноготки маленькие, прям детские! Не люблю с такими работать». Я ответила: «А представляете, если бы вы ко мне на депиляцию пришли, а я бы вам сказала: «Какие у вас подмышки волосатые, не люблю с такими работать». Она перестала комментировать свою работу. © o.kapustini
- Мне вообще недавно мастер сказал: «Ужас, у вас ногти мокрые, аж материал сырой, не пылью спиливается, а мокрыми стружками». И отказалась делать мне покрытие. 2 месяца ходила без него, искала причину, сдавала анализы. Потом решила сменить мастера. И представляете, все нормально у меня с ногтями. Новый мастер говорит, что спиливается как обычно. © lyanichenko_tanya
И вот еще несколько статей о том, чем порой может обернуться поход в салон красоты:
Комментарии
Если нашел "своего" мастера будешь ходить за ним десятилетиями по всем местам его работы. Хамло, неадекватные и рукопопые - даже не стоит продолжать, надо вставать и уходить. Вопрос только к тем, что к незнакомым мастерам ходит перед выпускным или свадьбой - вы сами то нормальные? Да "ваш" мастер может заболеть и ты ды, но вы сами то у него спросите "кого посоветуешь?"