20+ человек, которые просто хотели стать чуть красивее, но вляпались по полной

Чёрт знает, как это работает, но в маленькой неприметной парикмахерской тётушки и впрямь могут сотворить красоту на которую не способны именитые мастера из салонов, у которых все стены заклеены сертификатами.
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Когда идешь в салон красоты, то надеешься отдохнуть, почистить перышки и выйти оттуда новым человеком. Вот только иногда получается так, что после такого похода отхватываешь впечатлений еще на месяц вперед.
Чёрт знает, как это работает, но в маленькой неприметной парикмахерской тётушки и впрямь могут сотворить красоту на которую не способны именитые мастера из салонов, у которых все стены заклеены сертификатами.
А вот еще несколько человек, которые свой поход в салон красоты теперь вовек не забудут:
Может и нам стоит попросить "не рассказывать больше такие странные истории"?