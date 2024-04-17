20+ человек, которые просто хотели стать чуть красивее, но вляпались по полной

Народное творчество
52 минуты назад

Когда идешь в салон красоты, то надеешься отдохнуть, почистить перышки и выйти оттуда новым человеком. Вот только иногда получается так, что после такого похода отхватываешь впечатлений еще на месяц вперед.

  • Подарили мне сертификат на массаж. Прихожу, а там 40-летний мужик с урчащим животом. Он подогрел мед и вылил его на меня! Я почти ору, он этим медом случайно вырывает мне волосы, а сам животом издает звуки больного кита. Я уже психую, встаю и резко прерываю сеанс. Зачем только согласилась. © Подслушано / Ideer
  • У меня здоровые длинные волосы до бедер, но парикмахеры всегда норовят подрезать, добавить слои и всякое такое. Еще я видела видео, где стилист наблюдает, как девушке с длинными волосами делают стрижку. Ей сделали длину до плеч, и он сказал: «Ух ты, уже лучше!» А сама девушка в это время плакала. Почему это одинаково характерно для всех мастеров? Я кучу сил вкладываю в свои волосы: маски, защитные средства, бережный уход. Я не хочу терять длину больше, чем мне нужно, из-за чужих убеждений. Уже подумываю стричься самой дома. © gertrude-fashion / Reddit
  • Однажды нашла своего идеального мастера. Первая стрижка вышла прекрасно, на второй я заикнулась про окрашивание, и она подобрала отличный цвет. Все рухнуло на третьем посещении. Мало того, что когда я пришла в назначенное время, то обнаружила, что мастер красит другую клиентку. Видимо, подругу. Но когда она закончила и нанесла краску мне на мои тонюсенькие волосы, к ней пришел без записи какой-то уважаемый клиент, которым, как говорится, не отказывают. Пока закончила с ним, я сидела с краской чуть больше часа. Нет, волосы клочьями не выпали, мастер элегантно замазала все бальзамом, все было вроде ок, но на ощупь — что-то не то. О том, что волосы сожжены, как после химзавивки, я догадалась, только когда пришло время мыть голову. Расстроилась очень, волосы у меня долго отрастают, год потом состригала. Мастеру претензии не предъявляла, не так воспитана, но обидно было до соплей © Ягода Малина / ADME
  • Пришла я как-то в дорогой салон, потому что захотелось «прямо сейчас» сделать красоту на голове. У меня вьющиеся пористые жесткие волосы и стрижка «каскад», но сделана давно — все отросло и потеряло форму. И вот я прошу то же самое, но покороче. Мастер начинает мне рассказывать, как правильно стричь, что такое лекало, ругает мою стрижку и кривые руки того, кто это сделал. Потом начинает учить меня, как правильно расчесывать мои волосы, при этом сама с такой силой орудует гребешком, что у меня слезы текут по щекам. Короче, лохматила она меня больше часа. Она даже выпрямила мне волосы, объяснив это тем, что ей важно видеть, насколько ровный край. Я всегда ношу естественные локоны, поэтому оценить ее творение не смогла. Пришла домой в слезах, помыла голову и высушила волосы так, как люблю. И увидела на своей голове «волчицу» — прическу из 80-х, да еще и очень короткую. Отрастало это все очень долго, пару лет я не могла сделать стрижку нужной длины. Никогда больше не пойду в дорогие салоны к мастерам, которые мнят себя великими специалистами. Кстати, я всегда стригусь где попало, просто прихожу в парикмахерскую «по дороге», и если есть свободный мастер, стригусь. И еще никто не запарывал мой каскад так безнадежно. © lerahalera / ADME
Elena Marchuk
19 минут назад

Чёрт знает, как это работает, но в маленькой неприметной парикмахерской тётушки и впрямь могут сотворить красоту на которую не способны именитые мастера из салонов, у которых все стены заклеены сертификатами.

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  • Пришла к подруге, она парикмахер. Заранее договорились о стрижке за определенное вознаграждение. Она взялась за дело, но было видно, что не очень хочет это делать. В общем, через 2 часа от моей вьющейся гривы до лопаток осталось кривое (не асимметричное, а именно кривое) каре с челочкой в сантиметр. На мой немой вопрос она ответила, что у нее не было настроения сегодня стричь. И вообще, если мне не нравится, надо идти в салон. Спасибо, дорогая, так и делаю с тех пор. © Подслушано / Ideer
  • Меня судьба как-то занесла в маленький городок, где мне порекомендовали парикмахера. Ок, записалась, пришла. На волосы нанесли краску, проходит какое-то время, и мастер изрекает: «Встаньте на коленочки, я вам краску с челки смою». Я переспросила: «Что, простите?!» Тут уже мастер, возмущенная моей глупостью, показывает на мойку и повторяет, что я должна встать на колени, чтобы она смыла краску с челки, а на остальных волосах пусть краска побудет. Потом, когда я уже смогла вернуться в большой город, поделилась этим со своим мастером. Она попросила больше не рассказывать ей таких странных историй. © Aline Dichka / ADME
  • Сегодня ходила подстригаться. Меня спросили: «Какой пробор вы носите?» Ответила, что точно не прямой. В итоге парикмахер дала мне в руки расческу и попросила самой сделать пробор. И я не смогла вспомнить, на какую сторону его носила раньше. Вот, что значит двое мальчишек-погодок и второй год в декрете. Ношу постоянно хвостик. Так и сделали стрижку на прямой пробор. © Мамдаринка / VK
  • Открыли у нас в городе салон для детей. Со всякими интересными креслами, мультиками и прочими завлекалочками. Прием только по записи, все дела. Старший у меня в первом классе учился, и мы пошли в эту чудо-парикмахерскую. Я показала мастеру фото, как надо постричь ребенка: ничего сложного, обычная короткая спортивная стрижка. Мастер — уже не юная девочка-ученица, а обладатель кучи сертификатов и дипломов. Стригла сына час, но справиться не смогла. Ребенок у меня терпеливый, к тому же мультики нон-стоп идут, мама не нервничает, почему бы и не посидеть. Я сама когда-то училась на парикмахера, давно не работаю, но навык не потеряла, да и учили нас крепко. В общем, когда парикмахер призналась, что не знает, как дальше стричь, пришлось взять ножницы и провести мастер-класс. Платить за это я, конечно, не стала, и стричься мы туда больше не ходили. Зато мне работу предложили. © Рыжая Лиса / ADME
  • Раньше переживала за каждый сантиметр, всегда говорила, чтобы убирали минимум волос. А через месяц они снова превращались в мочалку. В итоге сказала мастеру: «Отрежьте, чтобы нормально выглядели». Переживала, что много срезали, но зато прошло полгода, а они до сих пор на кончиках нормальные. Кайфую. Да, они короче, но выглядят аккуратно. © Подслушано / Ideer
  • У меня были волосы густые и длинные — ниже попы. Но уход за ними — та еще морока. Мыть сложно, сохнут долго. С распущенными не походишь, за все цепляются. Так что была у меня вечная коса. А потом решила: «Все, хватит, надоело!» Пришла в парикмахерскую, они стричь отказались, хотя я сказала: «Хоть налысо — меняю имидж!» В итоге я пришла домой, чикнула волосы сама и опять вернулась. Так они сокрушались, что можно было аккуратно отрезать, ведь кому-то волосы нужны, но было поздно. Какую же легкость я испытала, когда их отрезала! Я знала, что они тяжелые, но не думала, что настолько. Сейчас у меня средняя длина. Голове легко, мыть легко, можно ходить с распущенными и ни за что не цепляться. Никакими масками не пользуюсь. Девушки с длинными волосами молодцы, а я вот больше такие не хочу. © Подслушано / Ideer
  • А мне как-то убрали большую часть волос, не убирая длины. Короче, я пришла к парикмахеру, чтобы просто освежить стрижку. Она вымыла мне голову и предложила подстричь бритвой. Я о таком никогда не слышала, но решила, что будет круто, и согласилась. Она использовала бритву все время и ни разу не брала в руки обычные ножницы. Я не заметила особых изменений в длине, а потом провела пальцами по волосам, и у меня отвисла челюсть. Они были ужасно редкие. Во время стрижки мастер несколько раз отметила, что у меня густые волосы, почему же она решила, что нужно это исправить! Моя прическа стала похожа на стрижку «волчица», которая отлично смотрится на некоторых людях, но это было совсем не то, о чем я просила. А еще стрижка была кривой: короткие пряди сзади и неровные по бокам. © cms0603 / Reddit
  • У моей знакомой длинные, густые и кудрявые волосы. Как-то раз она пошла в парикмахерскую подстричь концы, потому что расчесывать было трудно. Ей состригли больше, чем она просила, потому что нужно было отрезать максимум поврежденных волос. И она была расстроена. Сфоткала мне результат и спросила, не сильно ли она изменилась. Я и ответила, что ее прям не узнать теперь. Считаю, не плакать же теперь, если отрезали 10 см поврежденных волос вместо 2-х. © Подслушано / Ideer
  • Парень контролирует абсолютно все, читает мои переписки, заставил отказаться от моих друзей. И когда я заикнулась о каре, он устроил скандал. Сижу в парикмахерской, плачу, боюсь реакции, ведь он может сделать все, что угодно. Парикмахер это увидел: «Девушка, вам так не идут слезы. Улыбнитесь, а то я неровно волосы ваши подстригу». Я рассказала о своих переживаниях. На что он ответил: «Не переживайте». И теперь я еду на «гелике» в компании этого самого парикмахера и его друзей, чтобы забрать вещи. А с тем парикмахером мы идем на свидание. © Карамель / VK
  • Салон красоты, в который я хожу на маникюр, находится через дорогу от моего дома. Пошла как-то в магазин в обычном спортивном костюме, кроссовках, шапке и куртке, по пути решила зайти записаться к мастеру. На входе меня встретила презрительным взглядом новый администратор, даже не поздоровалась. Уходя, я не заметила стеклянную дверь, врезалась в нее лбом и услышала в свой адрес оскорбление. Эта девочка не знает, что директор салона моя подруга. Хотя бы убедилась в том, что я не услышу ее комментарий. © Подслушано / VK
  • Я люблю стричься и бриться сам, но вот в сентябре прошлого года поехал в Стамбул и машинку с собой не взял. Через пару дней мне надо было на встречу, а идти с бородой не хотел. Многие парикмахерские были закрыты, еле нашел одну работающую. Я бороду люблю определенной длины, но, как назло, парикмахер, который мне попался, вообще не умел ее стричь. Пришлось взять у него машинку и, так как косяков у него было много, укоротить бороду до минимума. Это увидел другой клиент и попросил его тоже постричь. Настроение было хорошее, пришлось помочь человеку. После этого думаю, как женщины могут доверять свои великолепные волосы кому-либо? © Нил Кэффри / ADME
  • В 12 лет уговорила маму разрешить мне покраситься. Она денег дала, но мало. Только в одной парикмахерской сказали, что покрасят, если краску куплю. А волосы были длинные, до талии. Ну я купила пачку, покрасили. Мне надели пакетик на голову и предложили самой до дома добежать и смыть. Так и сделала. В итоге от корней волосы были одного цвета, а от шеи и ниже остались родного цвета. Мама, как увидела это, офигела, и на следующий день мы пошли в другое место перекрашиваться. © dementian / Pikabu
  • Моя мама была парикмахером, и у нас дома даже было очень красивое вращающееся кресло. Но мне казалось, что все крутые ребята стригутся в другой парикмахерской, рядом с торговым центром. Ну и я захотела туда. Там меня встретила мастер, которая почти не говорила на моем языке, но постоянно повторяла что-то типа: «Миска чили». Это жутко меня напугало. И хотя в итоге все получилось хорошо, меня до сих пор в дрожь бросает, как вспомню, сколько раз она повторила: «Миска чили!» © Fairyslade1989 / Reddit
  • Недавно подружка окончила парикмахерские курсы и предложила мне сделать стрижку. Я полностью доверилась ей, лишь сказала, что хочу быть похожа на голливудскую звезду. Подруга отрезала мне нормально так волос, и я подумала, что меня ждет каре. Но по факту вышел горшок. Она сказала, что так сейчас модно. Я сделала вид, что мне очень понравилось, чтобы не обидеть ее. Сама же виновата, что пошла на авантюру и доверилась чужому вкусу. Короче, заказала накладной хвост. Надеюсь, спасет меня, пока свои отрастать будут. © Карамель / VK
  • Я всегда носила длинные темные кучерявые волосы. Лет 10 назад захотелось изменений, длину волос убирать не стала, но с темного цвета перекраситься в белый — это да. Перекрасилась, выпрямила волосы. Прихожу домой, от мужа никакой реакции. Не выдержала, спрашиваю: «Ты ничего не замечаешь?!» Он посмотрел на меня и выдает: «Ты что, подстриглась?» © Карамель / VK
  • У меня мама ходила к одному парикмахеру постоянно, но однажды пришлось пойти к другому. Волосы у нее очень светлые, а стрижки она любила короткие. Выходит ко мне, а я от смеха разогнуться не могу — ну очень голова на яйцо стала похожа. Кстати, мама была того же мнения, но мастер сказала, что она придирается, а после моего смеха обиженно ушла. В итоге подстригла другая девушка, и было очень хорошо. © Наталья / ADME
  • Пришла как-то в Турции постричься. Показала фото и не парилась — стрижка стандартная, каре. Когда мастер закончил, прическа получилась один в один. Спереди. А вот сзади... Ужас. Турок обкорнал мне затылок и нагло заявил: «Я сделал, как на фото!» И не придерешься, ведь фотка была в анфас.
  • Готовилась к выпускному, вся изнервничалась. Платье пару месяцев искала, на укладку записалась. Прихожу в салон, там дородная тетенька выдает: «Чего ты психуешь, сейчас из тебя красотку сделаем». Стоит, шаманит с моим волосами. И вдруг я чувствую, как резко запахло паленым. И тетенька еще такая: «Ой!» Я испуганно смотрю в зеркало, а там вроде все нормально. И только на следующий день у меня вдруг отпала прядь волос! Оказалось, что мастер просто сожгла ее!

А вот еще несколько человек, которые свой поход в салон красоты теперь вовек не забудут:

Комментарии

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Vorchun
9 минут назад

Может и нам стоит попросить "не рассказывать больше такие странные истории"?

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