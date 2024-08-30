15 лет жить с бытовым инвалидом, и не знать, что новый муж умеет готовить?
Я чего-то не понимаю в мире
18 феерических историй о том, что отношения — это тот еще аттракцион
Истории отношений неповторимы, как снежинки. Среди них встречаются и добрые, и смешные, и теплые, и печальные, и абсолютно неожиданные. Мы выбрали рассказы с небанальными поворотами сюжета, и остается только воздух ртом хватать, пока их читаешь. А проиллюстрировали мы их с помощью изображений от искусственного интеллекта.
- Моя девушка каждое утро упаковывала мне обед, что было очень мило с ее стороны. Однажды я облажался и сильно ее расстроил. Думал, что после этого она не приготовит мне обед, но нет, в холодильнике, как всегда, стоял мой ланч-бокс. Простила, значит. На работе сажусь обедать, открываю коробочку и вижу картошку. Просто сырую картошку. Не смог не рассмеяться. Отличное чувство юмора! © AllUrMemes / Reddit
- Я жила с мужчиной, у которого лапки. Поссорились как-то посреди смены постельного белья ("Ты не так делаешь!" — "Ну и делай сам!"). Я ушла, а через 10 минут обнаружила, что он залез в пододеяльник и там запутался: этот гений решил, что надо впихнуть одеяло комом, а потом залезть внутрь и его там расправить. А потом я вышла замуж за другого. Съехались мы, в новой квартире не было кухни. Стали планировать ее и поругались: он настаивал на определенных решениях, а я так не хотела, неудобно. Его злило, что я невнимательна к его пожеланиям, меня — что он лезет со своими планами туда, где ничего не будет делать (как упомянутый выше бывший). Через 3 дня выяснилось, что муж, оказывается, тоже собирался готовить! Мне и в голову не пришло, что мужчина прикоснется к плите. А он, бедный, искренне пытался соорудить кухню, на которой готовить будет удобно обоим. Готовит муж действительно не реже, чем я. Вот к чему приводят 12 лет жизни с бытовым инвалидом, которому мама всю жизнь даже креветки чистила. © EinfachesMadel / Pikabu
- Мне муж цветы принес. Просто так. Позже выяснилось, что это был день рождения его любовницы. Он купил 2 букета, видимо, для очистки совести. Ну что тут скажешь, оценила. Но с мужем развелась. © Tylala / Pikabu
- Моя жена 3 дня со мной не разговаривала после того, как я подарил ей духи. Мол, флакон очень большой для хороших духов, значит, я купил отстой. Запах тоже не понравился, дешевый какой-то. И тогда я отвез ее в магазин и показал стоимость. И тут же и запах стал божественный, и у меня, оказывается, вкус есть. © LeoMardo / Pikabu
15 лет жить с бытовым инвалидом, и не знать, что новый муж умеет готовить?
- Знакомый женился, и вместе с женой к нему переехала теща. Жена - транжира, ни дня не работавшая, на уме одни гулянки. Теща же - на удивление покладистая и рассудительная женщина. И как-то подходит она к моему знакомому и говорит, что полностью разочарована в поведении дочери и ему стоит подать на развод. Он потерпел еще полгода, да и прислушался к теще. Супруга его на удивление легко пошла на развод и срулила в неизвестном направлении. Теща засобиралась восвояси, но он вдруг подумал, что одному жить скучно, а бывшая теща - милейшая женщина, да и готовит отлично, и предложил ей остаться, на правах его второй мамы. И она осталась! Знакомый уже много лет женат второй раз, у его второй жены и бывшей тещи чудесные отношения, теща сидит с их детьми, а они работают. Спрашивала его, мол, неужели не мешаете друг другу? А он: «Да разве мама может мешать?» © barakuda1984 / Pikabu
- Моя локальная "Санта-Барбара": у меня есть муж и есть бывший муж. У моего мужа есть бывшая жена, которая сейчас встречается с моим бывшим мужем, и мы все дружим. Так уж получилось, что мы все адекватные люди, прошлое оставили в прошлом, продолжаем общаться. Часто выбираемся вчетвером на природу, ездим вместе на дачу. Со стороны, конечно, выглядит странно, многие этого не понимают. А нам хорошо вместе. © Палата №6 / VK
- Выбирали с девушкой что посмотреть вечером, я предложил "Звездные войны" пересмотреть, на что она заявила: "Зачем про звезды смотреть, их всего три!" Я немного удивился и спросил, мол, какие, на что она ответила: "Земля, Луна, Солнце". 25 лет человеку. © konon86 / Pikabu
- Иду мимо цветочного. Выходит мужчина с шикарным букетом роз. Следом за мной идет пара - парень и девушка. Девушка: "Какой красивый букет! А ты мне таких не даришь". Парень: "Я так не косячу". © Wise.old.rabbit / Pikabu
Оказывается и тещи бывают приемными. Это в голове не укладывается), но если все счастливы..
- Парень привел меня в ресторан, сказал, что официантка ему очень мило улыбнулась, и на чеке ей написал свой номер телефона. © eggwsmyatku / Twitter
- Мою девушку что-то расстроило, и она шутливо завыла от досады. Я подхватил и тоже завыл. И вот воем мы вдвоем и слышим, как за стеной сначала соседка завыла, а потом и ее муж. Так повыли вчетвером немного, посмеялись, а они за стеной, слышим, тоже смеются. Всем хороших соседей! © Uvorous / Pikabu
- Заподозрила, что у моего мужчины есть любовница. Путем слежки выяснила, что любовница — это я. А она вполне себе жена. © Подслушано / Ideer
- Однажды меня пригласили на свидание в столовку. Мы зашли и парень мне говорит: "Ты иди место займи, а я возьму комплексный обед". Я отхожу, а он меня окликает и спрашивает, чай я буду или компот. Говорю: "Компот", и занимаю столик. Он подходит, ставит себе поднос с комплексным обедом, а мне только компот. © Shtukapodpalasom / Pikabu
- Подруга, когда училась в школе, подрабатывала - иногда подменяла свою маму, которая продавала компакт-диски в торговом центре. Однажды мама ей звонит и просит подменить. Подруга расстроилась, у нее как раз свидание было назначено. Но тот парень согласился посидеть с ней вместе на работе. А в конце дня он спросил: "Ну что, деньги пополам?" "Деньги?" – не поняла подруга. Он: "Ну, за полсмены. Я же с тобой сидел, так что половину заработанного – мне!" © axuta.ru / Pikabu
- На первом свидании я заставила его привезти мне штаны, потому что мне неудобно было сидеть в платье. Весь вечер, довольная, сидела в его гигантских пижамных штанах. А сейчас мы ждем ребенка © oskorbinka_ / Pikabu
- Парень очень долго уговаривал на свидание, но он мне не нравился. Сдалась. Сидим, в ресторане, подходит официантка, и такая: "Ой, а я вас помню. Вы сегодня тут были с другой девушкой. И вчера". И посмотрела на меня с таким лицом, типа: "Не за что, кис". © fatherrr_girl / Twitter
- Когда у мужа появляется какая-нибудь претензия, я ему сразу говорю: "Считай, что мы уже поругались, и я на тебя обиделась! Лень мне ссориться!" © ssv777 / Pikabu
- Вчера мои родители поженились. После 30 лет совместной жизни, троих детей и двоих внуков. Мои родители уникальные люди. Они очень добрые, невероятно интересные и заботливые. Но они никогда не считали, что брак это важно. Они любили друг друга, любили нас, но официально расписаны никогда не были. Но недавно мой младший сын (пять лет), заявил бабушке и дедушке, что он очень хочет побывать на их свадьбе... Родители растрогались и решили пожениться. Роспись заказали выездную, прямо на пляж. Мама была в жёлтом воздушном платье, а отец в клетчатом костюме. Гости: дети и внуки! А угощения: три огромных пиццы, вафельный торт и лимонад. И я клянусь, это была лучшая свадьба, на которой мне довелось бывать! И я счастлива, что мои родители сделали это для нас! © Палата №6 / VK
- Папе исполнилось 50 лет. Мама закатила ему большой праздник, гости приготовили разные творческие номера. Пришла и папина одноклассница. В 11 лет папа был в нее страшно влюблен. Он даже звал ее на свидание в беседку. Она согласилась и... не пришла. 39 лет они вспоминают эту историю: папа укоризненно на нее смотрит, а она шутит, что это была самая большая ошибка в ее жизни. У них обоих дети, внуки, а история живет. И вот на дне рождения, спустя 39 лет, она наконец пришла! Заплела 2 косички, сделала "крышу" из бумаги с надписью "Беседка" и пригласила в нее папу. Они смущались, как четвероклассники, он поцеловал ее в щечку, после чего они вышли из "беседки", держась за руки. Теперь у них есть еще одно светлое воспоминание. А мы и дальше продолжаем дружить семьями. © filin96 / Pikabu
- А вот и еще несколько статей с историями про отношения, читая которые, убеждаешься в том, что сердцу не прикажешь, а любовь - штука непредсказуемая:
- 16 историй про отношения между мужчинами и женщинами, в которых есть и драма, и комедия, и вообще весь спектр эмоций
- Люди рассказали, как закончились их отношения. Сразу понятно, почему они не скучают по бывшим
- 16 комичных и не очень историй о том, как любовные отношения дали трещину. Но это даже к лучшему
Комментарии
Ну и правильно, что поженились. Теперь, если завещания нет, всё наследство перейдет супругу/ге, а не детям
"я заставила его привезти мне штаны... А сейчас мы ждем ребенка" - инфантил и "родитель" нашли друг друга, остается только порадоваться за обоих: один может и дальше жить, не включая мозг и не думая даже о своих нуждах, у другого скоро появится дитя побольше и дитя поменьше, оба не способны даже сами себе добыть штаны.