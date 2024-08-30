18 феерических историй о том, что отношения — это тот еще аттракцион

"я заставила его привезти мне штаны... А сейчас мы ждем ребенка" - инфантил и "родитель" нашли друг друга, остается только порадоваться за обоих: один может и дальше жить, не включая мозг и не думая даже о своих нуждах, у другого скоро появится дитя побольше и дитя поменьше, оба не способны даже сами себе добыть штаны.