Брачный контракт в постсоветском пространстве — филькина грамота. А такие пункты, как мытьё посуды и приготовление пирожков и вовсе не могут быть его предметом в наших странах. То есть, договориться между собой никто не мешает, конечно, но юридически эта бумага ничтожна
18 историй про отношения, в которых не осталось ни грамма скуки
Истории
52 минуты назад
Отношения — это как парк аттракционов: никогда не знаешь, куда тебя занесет. Иногда все легко и весело, иногда кружит голову, а порой и штормит. Но это нормально — мы все живые люди со своими эмоциями, чувствами и характерами. Главное — уметь находить общий язык, даже если иногда приходится кататься на разных каруселях.
- Мой молодой человек во время каждого праздника прячет подарок в доме и раскладывает к нему подсказки, чтобы я разгадала все и нашла мой презент. Это очень мило и в то же время весело. © squigglebee / Reddit
- Иду вечером по району, погода шикарная, ветерок легкий, люди гуляют, кто с детьми, кто с собаками, и тут замечаю, как парень стоит на коленях перед девушкой. В голове сразу включается киношная сцена: предложение, кольцо, слезы, эмоции, лепестки роз. А потом я слышу: "Ты мне, блин, ботинки порвал! Сделай что-нибудь!" Романтики сразу как не стало. © Палата № / VK
- Моя девушка работает консультантом в магазине одежды. Смены по 10 часов и все время на ногах. Однажды я встретил ее после работы и мы пошли домой. Я не в настроении, она уставшая, поэтому поссорились чуть-чуть. Когда пришли домой, я лег на диван, она на кухню пить чай. Через время заходит в комнату, подходит ко мне, целует со словами: "Ты такой у меня хороший". Я немного удивился, но обрадовался, что ссора прошла. Оказывается, что она увидела список покупок на холодильнике, в котором среди молока, морковки были еще и специальные стельки для ее обуви, чтобы ноги не болели. © Не все поймут / VK
- Парень оставил телефон на столе и вышел на улицу, вдруг ему позвонили, и мое любопытство взяло вверх, ведь там было написано: "Любимая". Я уже начала планировать, как выскажу ему все, но случайно задела экран и ответила на звонок. Оказалось, это была его мама. Когда он вернулся, я спросила, как тогда у него записана я. Он сказал, чтобы я позвонила и сама посмотрела - на экране высветилось - "Мой мир". © Карамель / VK
- У меня был мегазаботливый парень: приходил ко мне домой, приносил цветы пока я болела. И когда в следующий раз я снова чувствовала себя не очень(я часто болела), он принес воздушный шарик с надписью: "Выздоравливай скорей!" Он старался находиться рядом сразу после работы, когда у меня была операция на колено. Покупал печенье "Орео", цветы, приносил пончики с работы. Все эти действия с его стороны были для меня очень приятны и важны. © Marz567 / Reddit
- Завтра будем составлять брачный договор с будущем мужем. Еще год назад договорились об этом. Моим странным пунктом было: "Мыть после себя посуду и не разбрасывать носки", а его: "Готовить бабушкины пирожки раз в неделю". © Карамель / VK
- Познакомилась с мужчиной: цветы, подарки, каждый день сюрпризы, а я такое только в фильмах видела, но тут в реальности так же. Говорит: "Ты у меня одна такая - особенная". И через неделю узнаю, что я подопытный кролик. Оказывается, он ведет курсы по типу "Как стать идеальным мужчиной за 30 дней", и на мне свои схемы прорабатывает, чтобы после другим продать эту систему. © Не все поймут / VK
- Всегда знал, что жена полна сюрпризов, но чтобы сбежать наутро после свадьбы! Такого уж я точно не ожидал: проснулся, ее нет, как и вещей, ее родители не берут трубку, сестра без понятия, где она. Позвонил ее лучшей подруге, а она выдает: "Я не знаю, где она, но ты приезжай ко мне, я тоже переживаю". В итоге приехал, был настроен, чтобы позвонить в полицию, но подруга отговорила. После всей нервотрепки мы все же нашли место, где могла оказаться жена. Поехали туда, зашли и сразу: "Сюрприз!" Оказывается, жена организовала одну мини-свадьбу только в кругу друзей, где у нас было первое свидание. © Палата №6 / VK
- Год назад поссорились с мужем, затем развод, у него новая любовь, свадьба и сейчас они переезжают с другой город. Я тоже не осталась одна и встретила мужчину: у нас с ним все хорошо, зовет замуж, живем вместе и планируем будущее. Но мое сердце все еще рвется к бывшему: иногда захожу на его страницу и плачу. Так грустно, что одна ссора абсолютно все изменила, но, может, это и к лучшему. © Карамель / VK
- Мой молодой человек очень мужественный тайно посещал ночные курсы по скрапбукингу с кучей милых старушек, чтобы сделать для меня альбом на Новый год в этом году. Оказалось, что ему это действительно нравится, и у него есть настоящий талант к дизайну. © hangnailfinger*** / Reddit
- В браке я уже 12 лет и у нас пятеро детей. Муж зарабатывает хорошо, поэтому не бедствуем. Но у него раз 2-3 месяца бывают командировки, и в это время я очень неспокойная. Просто когда он уезжает, постоянно странно ведет себя, то интернета нет, то позвонит и все быстро-быстро, мол, некогда. В этот раз решила переступить через себя и залезла в его личный кабинет сотовой связи, стало интересно его местоположение, и что я вижу? Таиланд. Сказать, что я удивилась - ничего не сказать. Дозвонилась, поговорили, а он мне: "Любимая, как-то так внезапно все это вышло. Я случайно оказался в Таиланде". © Рабочие истории / VK
- Мы просто хотели разных вещей от жизни: после шести лет совместной жизни я мечтал о детях, а она — о карьере. В тот вечер я пригласил жену в ресторан, вокруг играла живая музыка, и тут я встаю на одно колено и предлагаю расторгнуть брак. Мы оба посмеялись, и все разрешилось мирно. С тех пор мы поддерживаем дружеские отношения, иногда даже встречаемся, чтобы выпить кофе или провести время вместе. © Не все поймут / VK
Муж - крыса, даже если действительно просто ездит отдыхать. Жене отдых значит не нужен?
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- Мы только окончили колледж и мой парень пока не нашел работу, из-за чего он немного переживает. Поэтому на нашу годовщину отношений он сделал мне дюжину оригами-роз: по одной на каждый месяц, что мы были вместе, и расписал на них самые важные моменты. © Unknown author / Reddit
- Три года назад, когда дочке было четыре, мы с ней гуляли в парке, кормили лебедей. Когда морковь закончилась, она подошла к мужчине и спросила: "Ты будешь моим папой?" Я покраснела от смущения и начала извиняться, но мужчина, не обращая внимания на меня, с улыбкой предложил: "Начнем с мороженого?" Мы поговорили о лебедях, их верности и любви. На следующий день он пригласил нас в кино, потом — в аквапарк. Через пару встреч я узнала, что у него есть сын, которого он растит один. Спустя год мы поженились, и наша семья стала в два раза больше — теперь у детей есть и мама, и папа. © Палата№ / VK
- Моя сестра молодая красотка. На день рождения муж ей подарил сковороду, чтобы ей было легче радовать его вкусняшками. Сестра скандалить не стала, а просто преподала муженьку урок: взяла да и подарила ему на день рождения ящик инструментов, мол, нужная в хозяйстве вещь, ведь теперь он сможет починить дверцы на кухне, о которых она его два месяца просила. Мужик на своем примере понял свою ошибку. На следующий день рождения сестра получила шикарный букет цветов и сертификат в любимый магазин косметики. Ее муж получил от нее две путевки на курорт, о которых он давно мечтал. Намеки сработали! © Карамель / VK
Если б мне подарили ящик инструментов или шуруповерт, я бы обрадовался. И жена моя рада новой сковороде. Потому что она любит готовить, а я мастерить. Дело не в том какой подарок, а чтобы он понравился.
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- Я заметила, что почти всегда избегаю трудностей, если есть возможность, а вот мой парень, наоборот, всегда выбирает самый сложный путь. Он уверен, что это правильно, особенно если я советую ему сделать иначе. И, честно говоря, он даже не подозревает, что я научилась этим манипулировать. В любой ситуации я советую ему поступить по-другому, и в итоге получаю именно то, что хочу. © Карамель / VK
- Ремонт часто испытывает браки на прочность, но у нас вышло наоборот. Мы с мужем постоянно спорим, оба упрямые, и я думала, что стройка нас доконает. Но вместо ссор мы неожиданно стали командой: я выбирала – он соглашался (иногда после споров), он сверлил – я держала, а когда что-то шло не так, то мы просто смеялись. В какой-то момент я поняла, что давно так классно не проводила с ним время. Среди пыли, краски и обоев мы вдруг вспомнили, почему вообще вместе. Теперь думаю – может, еще что-нибудь перестроить? © Не все поймут / VK
- У меня есть знакомый, который после свадьбы почти перестал встречаться с друзьями. Те сразу окрестили его "подкаблучником", начали ненавидеть жену, считая, что она его не выпускает. Но я знаю его жену – она не только не запрещает ему гулять, а наоборот, чуть ли не выгоняет. Просто он сам не хочет. Говорит, что устал от тусовок, ему с ними больше неинтересно. Он вырос, а они застряли в прошлом. Так что винят ее зря – его и силой не вытащишь, ему и дома хорошо. © Палата №6 / VK
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