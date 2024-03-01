20+ человек, которые и из обычного подъезда выудят фееричную историю

В подъезде мы сталкиваемся с разными соседями: любителями громкой музыки ночью, теми, кто паркуется так, как будто живет в доме один и просто скандальными личностями. Хорошо, что есть еще и те, кто уважает других и с пониманием относится к просьбе не шуметь в обед, если в соседней квартире спит ребенок. И, конечно, в подъезде и рядом с ним случаются истории, которые запоминаются надолго.

Именно этого ящика нам и не хватало

«Все вопросы можно решить мирно. Было бы желание»

Переехали в новый район, папа машину ставит у дома. Как-то двое мужчин, жителей нашего подъезда, накинулись на него с криками, мол, его машина всем мешает и ее когда-нибудь поцарапают. Выходит папа из машины. Ну, думаю, сейчас что-то будет! А он спокойненько так поздоровался с мужчинами, пожал им руки. А потом сказал: «Мужики, сами знаете, какие сейчас времена. Не заработал еще на стоянку. Потерпите немного». Дядьки сразу изменились в лице, приветливо закивали и стали сетовать на такую тяжелую жизнь. А для себя я поняла, что все вопросы можно решить мирно. Было бы желание. © Не все поймут / VK

«Бездомную кошечку Марусю, жившую в подвале дома, несколько лет подкармливали жильцы, а потом она вдруг пропала... А через пару дней появилось объявление»

«Здравствуйте, мои соседи! Теперь я дома и очень счастлива. Я люблю спать на мягком диванчике и мурчать, когда меня гладит мама. Мне пока что странно смотреть в окошко, потому что я непривычно высоко, но мне все равно интересно! Спасибо всем, кто заботился обо мне все эти годы. Я никогда вас не забуду!»

В многоквартирном доме жизнь даже комнатного растения может быть полна приключений

Пару лет назад поселила фикус Бенджамина на подоконнике подъезда на своем этаже. Он чувствовал себя прекрасно. В прошлые выходные цветок пропал. Я офигела. Написала в чат. Тишина. Написала объявление на подъезд: «Уважаемые соседи, верните цветок, не будьте гадами, с Новым годом!» И вот цветок вернули на место. Вера в людей возвращена. © The_Sunshine_k / Pikabu

Этим людям достались в соседи весьма своебразные товарищи. Такие и посылки чужие способны забрать и в чужую квартиру ворваться со словами, мол, а что такого — все свои же.

«Когда живешь в панельном доме»

«Решите уже свои проблемы!!! Круглосуточная психиатрия: 8 (800) *** ** ***»

Еще больше комичных объявлений на подъездах и не только можно почитать в этой подборке.

А когда с соседями хорошие отношения выходной может пойти не как запланировано...

Недавно стою в подъезде. Попиваю кофе и смотрю на падающие снежинки. Лепота. Мимо пробегает соседка, с которой у нас очень хорошие взаимоотношения:

— О! Ты сегодня выходной?!

Вижу, что она вся взъерошенная и явно торопится. Думаю: неужто подкатывает ко мне? Говорю, что да. А она ни с того, ни с сего:

— Отлично! Подруга рожает! Ее надо отвезти в роддом!

Говорю, мол, поехали, а у самого мысли, начиная от «Зашибись выходной!» и заканчивая тем, где, собственно, муж подруги. Сажу всех в машину, интересуюсь последним у подруги, а в ответ:

— Да мы с ним разводимся! Он редкостная козлина! Не его это дело теперь.

Пытаюсь сменить тему и немного пошутить:

— Ну если сейчас приму роды, то ребенка, если будет сын, назовешь в мою честь!

А соседка с подругой чуть ли не в один голос, говорят, что нет. Стало немного обидно, но я промолчал. Меня вообще зовут Олег — чем им обеим имя-то не угодило?! Потом уже, когда отвез и сдал врачам подругу, соседка мне сказала:

—Ты это, не обижайся. Ее муженька просто так же зовут — Олег... © Spartleg / Pikabu

Когда в доме нет общего чата, а сдерживать эмоции уже нет сил

А вот у этих людей домовой чат есть, и страсти в нем кипят совсем нешуточные.

Доченька скучать не должна

Делал в новой квартире ремонт. Соседка сверху попросила не шуметь в обед, мол, дочка спит. Ну ок. После ремонта забрал у родителей своего кота. Стою с ним у подъезда, а она увидела кота в переноске и давай умиляться: «Ой, а это у вас котик? Гулять во дворе будет? Моей доченьке будет нескучно!» И тут выясняется, что Дочка — это имя ее кошки. © Не все поймут / VK

«В подъезде кто-то устроил выставку. Оказалось, это работы юного художника, ученика 4-го класса»

«Вы можете купить картину за любую цену, которую посчитаете правильной. Кладите деньги в ящик кв. 149».

Когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Поменяли нам в подъезде лифт на новый, такой красивый, с большим зеркалом. Но что-то там намудрили и при определенных комбинациях этажей лифт блокируется намертво и спасает только лифтовая служба. Для понимания: он полностью металлический и внутри абсолютно нет мобильной или какой-либо другой связи, то есть нужно пользоваться кнопкой спасения. После нажатия на кнопку диспетчер с тобой связывался, дистанционно сбрасывал настройки, и лифт нормально работал дальше. На днях эту службу убрали, кнопка перестала работать, но зато появилась красивая наклейка с номером телефона, на который нужно звонить в случае проблемы. © kotvmeshke / Pikabu

«Это гениальное решение. Ведь частенько приходится тратить время на поиск нужного подъезда, особенно в „километровых домах“»

Жена сказала гулять с коляской, значит, будем гулять

Выходит как-то мой сосед из подъезда с коляской. Ого, думаю, когда успели-то, жену его беременной я и не видел. Но подошел, поздравил с прибавлением, а сосед поблагодарил и заявил: «Серега, да я вообще его не хотел заводить. Жена настояла. Еще и гулять заставляет». Заглядываю в коляску и вижу там кота. Выгуливаться на поводке боится, решили так возить. © Не все поймут / VK

Когда своих «героев» весь подъезд теперь знает в лицо

Камера подъезда засняла одну мадам, которая несколько раз в неделю тупо оставляет свой мусорный мешок возле входа, хотя до мусорки пара десятков метров по прямой. Один неравнодушный жилец эти кадры распечатал, подписал соответствующим образом и приклеил на дверь подъезда. Пока работает: мешков больше не видно. © Просто птичка / ADME

«Установил в подъезде камеру наблюдения из бумаги. А то ходят всякие...»

У всех есть соседи, которые с логикой никак не дружат

У меня есть ребенок. А соседка в любом непорядке, возникающем в подъезде, винит именно его. Я устала уже объяснять, что матерные надписи на стенах оставляет не он, отпечатки ботинок 45-го размера на уровне носа взрослого человека тоже не от него, да и громкая музыка — аналогично. Хотя бы потому, что ребенку 2 года, он меньше метра ростом и писать еще не умеет! © Подслушано / Ideer

Когда в многоэтажке кипят страсти почти как в сериале «Санта-Барбара»

А с мамой надо всегда быть на связи

Пошла я две недели назад по магазинам на пару часиков. Когда вернулась, у моего подъезда уже стояли все службы нашего города, а спасатели собиралось ломать мою дверь. Пожар, утечка газа или потоп? А вот и нет, просто моя мама не могла мне дозвониться впервые в жизни... © Не все поймут / VK



«Это насколько же надо достать людей»

А вот и разгадка того, почему Олег постоянно ошибается с этажом

«В чате жильцов все по-прежнему»

Вот бы каждому подъезду такую Галину Ивановну