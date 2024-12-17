Берите в долг в банке и не будете терять друзей. Не давайте в долг сумму большую, чем вы готовы потерять.
16 историй о дружбе, которая дала трещину
Порой годами дружишь с человеком, а потом он выдает такое, что хоть стой хоть падай. Вот несколько историй от людей, которые по-другому взглянули на своих друзей и подруг после одного или целого ряда случаев.
- У меня есть лучшая подруга, дружим 20 лет. Меня увезли в роддом, начались схватки. Я сразу сообщила ей об этом. Пока я рожала, она строчила моему мужу сообщения: «Привет, ты, наверное, переживаешь? Хочешь, я приеду, вместе переживать будем?» Она не знала, что муж все время был со мной. Их переписка закончилась тем, что муж ответил ей отказом. Не знаю, как оправдать ее поступок. Не могу поверить, что она хотела так подло поступить. Муж клянется, что это первый раз в жизни она ему написала. Но все равно. © Подслушано / Ideer
- Вчера разочаровался в своем товарище. Ничего не предвещало беды, но за столом на празднике подняли тему займов. Выясняется, что он не готов дать мне взаймы сумму больше $ 100 без расписки! Мотивировал это каким-то бредом, который я до сих пор не могу понять. Да еще и яростно начал доказывать, что обязательно пойдет в суд, если я не верну деньги. То ли я друга потерял, то ли время сейчас такое... © Подслушано / Ideer
- В школе у меня был приятель — хороший парень, но буквально самый негативный человек, которого я встречал. У него всегда все было плохо, он не переставал жаловаться. Зашел в библиотеку — слишком холодно. Вышел на улицу — слишком жарко. Мне и так было тяжело учиться, поэтому мне буквально пришлось сменить класс, чтобы не находится рядом с ним постоянно. Почувствовал себя гораздо более счастливым. © Dr_D-R-E / Reddit
- Подруга неделю не ходила в университет. Решила ее навестить. Дверь открыла ее мама и с порога заявила, что это я виновата в том, что ее дочь заболела, потому что не заботилась о ней как следует. Она выхватила из моих рук пакет с гостинцами, обругала меня и захлопнула дверь. Подруга все это слышала и даже не извинилась за поступок матери. Больше у меня нет подруги... © Подслушано / Ideer
- Лучшая подруга попросила найти ей сайт, на котором я купила одежду. Она отдала мне свой телефон и ушла принимать доставку. В этот момент ей приходит сообщение от ее парня: «Какой ей театр, она себя видела?» Я поняла, что речь идет обо мне, ведь я рассказывала подруге, что меня пригласили на спектакль. Открываю переписку, листаю, а там обсуждение моего спутника, личной жизни, «облезлой» шубы и того, какой ужасный торт они ели у меня в гостях пару дней назад. Молча убрала телефон и ушла. © Подслушано / Ideer
- В коллеже дружила с девочкой, невероятно доброй и веселой. Спустя пару лет после окончания университета я переехала в ее город. Но вскрылась проблема — с ней буквально невозможно было договориться о встрече. Мне надо было подстраиваться под ее расписание, она могла не отвечать мне днями, пропадать. Но мне все казалось, будто только мне одной нужна эта дружба. В конце концов мне это надоело. Я решила, что для своих подруг я должна быть в приоритете. © CAMvsWILD / Reddit
- Дружили с подругой с первого класса, везде и всюду были вместе. Даже когда я вышла замуж первой, продолжали дружить. Она вышла замуж за полицейского, и он запретил ей общаться со мной. Причина — мой муж «всего лишь плотник». Когда подруга была без мужа, она бегала ко мне. А когда была с ним, на улице делала вид, что не знает меня. Естественно, я поставила жирную точку в отношениях. Для меня это было предательством. С тех пор я не верю никому, кроме себя. © юлия ч / Dzen
- Устроила подругу к себе на работу бухгалтером после ее декрета. Она уверяла, что у нее есть опыт. Взяла ее к себе в подчиненные, сделала хорошую зарплату. Четыре месяца мучилась: оказалось, она почти ничего не знает, запоминать и учиться не хочет, работать тем более. По пятницам стала приходить только к обеду. Ставлю ей задания, спрашиваю результат — в ответ получила обиду: мол, зарплату ей не повышают, работы много, а в интернет даже некогда зайти. В итоге уволилась сама, когда я объяснила, что взяла ее не штаны просиживать, а работать. Уходя, пожаловалась всему офису и начальству, что я деспот и работать со мной невозможно. Меня после этого вызвали на ковер и отчитали, а ее уговаривали остаться. Она все равно ушла, когда ей сказали, что даже если меня уволят, на мое место возьмут другого человека, а не ее. Этого она принять не смогла. © юлия ч / Dzen
- У меня была подруга, которая стала крестной моему ребенку. Но спустя время она перестала отвечать на звонки, игнорировала сообщения. Прошло почти 15 лет, и вдруг она позвонила. Рассказала, как все у нее хорошо, только детей нет. И начала намекать, что было бы неплохо, если бы мой ребенок переехал к ней на ПМЖ, чтобы ей не так скучно было одной. А позже и вовсе заявила, что я не смогу дать ему ничего, а она бы его воспитала и обеспечила всем необходимым. На тот момент «ребенку» уже исполнилось 18 лет, и он учился в другом городе. © Бешеная Белка / Dzen
- Моя близкая подруга прекратила со мной общение, потому что я больше не могла выполнять ее просьбы. А все дело в том, что я меня чуть не уволили из-за ее просьб. Она просила забирать ее дочь из школы, поэтому когда я отказала, она просто прекратила со мной общаться. Я устала постоянно делать кому-то одолжения. © ******JanMarie / Reddit
- Была у меня подруга, с которой мы познакомились в университете. Я работала, была при деньгах, и, по сути, гуляли мы на мои. Позже я познакомилась с парнем (сейчас мой муж), а она — с мажором, сыном директора строительной компании. Она готовилась к свадьбе, мы обсуждали разные мелочи, и вдруг она просто пропала. На тот момент я ушла из университета по состоянию здоровья. И вот я вижу в соцсетях фотографии с ее девичника и свадьбы, а сама оказалась у нее в черном списке. Спросила у общей знакомой, в чем дело. Она ответила, что я и мой парень «не формат». На празднике были «такие люди», что «простой медсестре и инженеру» там не место. Когда мы гуляли на мои деньги, я, видимо, была «форматом». Прошло почти 20 лет, мы уже давно не «простая медсестра и инженер». А «подруга» в разводе и за бортом. © kryzjovnik / Dzen
А с фига ли полицейский считает свою профессию более статусной, чем у плотника?
- У меня была лучшая подруга, дружили 25 лет. Вместе работали, были на свадьбах друг у друга, построили дачи по соседству, наши дети дружили. Мой муж работал на мебельной фирме, которая участвовала в выставке. Потом выставочные образцы продавали с большой скидкой. Подруга собиралась переезжать в новую квартиру, я посоветовала ей поторопиться, чтобы успеть купить мебель. Она обрадовалась, но пока они с мужем думали, прошла неделя. Когда они пришли на склад, там остались только остатки. Подруга начала возмущаться: «Как так? Я же рассчитывала на эту мебель!» Мы не поняли ее претензий. Муж ведь не владелец фирмы. Если она что-то хотела, нужно было оставить предоплату. © Ольга Савина / Dzen
- Я устроил к себе на работу двух друзей. Один из них прям очень близкий друг, практически брат, со вторым вместе со старшей школы. Короче, в итоге наша дружба распалась, потому что второго друга уволили. Я уже сам ждал этого момента, потому что устал бесконечно терпеть его косяки и доделывать за него его работу. А с первым другом до сих пор работаем вместе. © PIG20 / Reddit
- Была у меня близкая подруга. Так вышло, что одновременно мы собрались замуж, и я решила устроить подруге сюрприз — девичник. Попросила ее помочь выбрать мне платье, якобы, а сама в кафе привела. Там ее ждали друзья, шарики и поздравления. Она была в шоке, сюрприз удался. Но потом она заявила: «Ты такая инфантильная. Сама ничего не можешь решить, вечно колеблешься. Конечно, я пошла тебе платье выбирать». Я всегда считала ее мудрой и спрашивала ее совета, а оказалось, что она воспринимала это как мою слабость. Я поревела дома, а потом решила: буду дружить с мужем. С тех пор никого близко к себе не подпускаю. Прошло 14 лет. © Morskaya / Dzen
- Недавно я перестал общаться с другом детства. Почему? Мне кажется, он просто видел во мне банкомат. Я люблю помогать людям, но он просто пользовался этим моим качеством. Последней каплей стала его свадьба. Оказалось, я — запасной свидетель. На случай, если другой его друг откажется. И он еще намекнул, что ждет щедрый подарок. Не общаемся уже несколько месяцев. © morganfreenomorph / Reddit
- Подруга пришла ко мне в гости и случайно увидела наши свадебные фотографии. Полчаса смеялась, что у меня «уродское» платье. Я молчала, слушала, а она добавила: «Если бы это была моя свадьба, я бы выбрала что-то поприличнее». Может, она шутила, но меня это задело. Когда осталась одна, долго смотрела на фотографии и думала: неужели все правда так ужасно? © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько читателей ADME рассказали про подруг, которые оказались волчицами в овечьей шкуре.
Комментарии
Красота это очень непонятное понятие. Если одному не нравится, это не значит, что некрасиво
И даже если сотне не нравится. Может другой сотне понравится.
Про негативщиков: имо, от таких бежать, роняя тапки. Натуральный вампиры,все обесценивают, очереяют и постоянно требуют внимания и танцев с бубном.
А не надо играть роль богатого дядюшки/тётушки. Всегда будешь банкоматом. А не сможешь удовлетворять аппетиты, окажешься за бортом. Халява портит даже хороших людей. Слишком быстро к халяве привыкают и считают ее своим правом, а не твоей доброй волей