18 питомцев, которые были пойманы на месте преступления, и им ни капельки не стыдно
Наверное, каждый хозяин животного хоть раз задавался вопросом: «Да что это с ним?» Наши питомцы — настоящие мастера по превращению обычного дня в комедийное шоу. Когда они решают, что в горшке с цветами пора искать сокровище, а ваш ужин — это их личная добыча, остается только смеяться и хвататься за телефон. Мы собрали фотографии, которые доказывают: пушистики могут учудить так, что это невозможно удержать в секрете.
«Он уже не первый раз это делает»
- Судя по его взгляду — ты следующий! © MiuMia_ / Reddit
«Думаю, ему не нравится твой выбор штор»
«Она знает, что ей нельзя забираться на стол, но ведь не может быть незаконным сидеть как человек и вежливо протягивать лапку к еде?»
«Она была так горда. Когда мы обнаружили это, она подошла и легла посередине!»
Это же не мусор - это арт-объект! Просто художник не определился, инсталляция или перфоманс
«С возрастом она уже не грызет шнуры так часто, но на всякий случай я купила защитные чехлы буквально для всех своих шнуров»
«Сначала Майло ведет себя подозрительно тихо, а потом спускается с новым ожерельем, то есть крышкой от мусорного ведра в ванной»
«Какая наглость. Я все равно съел все до крошки. Что такое щепотка кошачьей шерсти в моем рационе?»
Интересно, кто же это сделал?
Он просто искал сокровище
«Похоже на нашей пирушке что-то пошло не так»
- В его глазах нет ни капли вины. © zyzzogeton / Reddit
«Вчера я вернулся домой поздно и обнаружил, что кто-то был слишком любопытен и попал в неловкое положение»
«Он застрял, когда автоматическая дверь нашего курятника закрылась с заходом солнца».
«О нет, моя картошечка!»
«Так вот куда подевался мой лифчик»
«Кот решил столкнуть мой ужин с плиты»
Мой так индюшиную печень скинул, которая была в сковороде. Мясо вообще в духовку прячу.
И кот такой: «Я просто буду смеяться, потому что не я буду это убирать»
«Мой кот разорвал коробку с рисом, не нашел того, что искал, и разорвал вторую коробку»
«Он был зол, что не мог съесть мороженое, поэтому решил испортить коробку с ним»
«Я услышала грохот в соседней комнате, побежала туда — и вот что увидела»
А вот еще подборочка пушистиков, которые учудили так учудили. И превратили день в комедию.