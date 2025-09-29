18 питомцев, которые были пойманы на месте преступления, и им ни капельки не стыдно

Наверное, каждый хозяин животного хоть раз задавался вопросом: «Да что это с ним?» Наши питомцы — настоящие мастера по превращению обычного дня в комедийное шоу. Когда они решают, что в горшке с цветами пора искать сокровище, а ваш ужин — это их личная добыча, остается только смеяться и хвататься за телефон. Мы собрали фотографии, которые доказывают: пушистики могут учудить так, что это невозможно удержать в секрете.

«Он уже не первый раз это делает»

Судя по его взгляду — ты следующий! © MiuMia_ / Reddit

«Думаю, ему не нравится твой выбор штор»

«Она знает, что ей нельзя забираться на стол, но ведь не может быть незаконным сидеть как человек и вежливо протягивать лапку к еде?»

«Она была так горда. Когда мы обнаружили это, она подошла и легла посередине!»

«С возрастом она уже не грызет шнуры так часто, но на всякий случай я купила защитные чехлы буквально для всех своих шнуров»

«Сначала Майло ведет себя подозрительно тихо, а потом спускается с новым ожерельем, то есть крышкой от мусорного ведра в ванной»

«Какая наглость. Я все равно съел все до крошки. Что такое щепотка кошачьей шерсти в моем рационе?»

Интересно, кто же это сделал?

Он просто искал сокровище

«Похоже на нашей пирушке что-то пошло не так»

В его глазах нет ни капли вины. © zyzzogeton / Reddit

«Вчера я вернулся домой поздно и обнаружил, что кто-то был слишком любопытен и попал в неловкое положение»

«Он застрял, когда автоматическая дверь нашего курятника закрылась с заходом солнца».

«О нет, моя картошечка!»

«Так вот куда подевался мой лифчик»

«Кот решил столкнуть мой ужин с плиты»

И кот такой: «Я просто буду смеяться, потому что не я буду это убирать»

«Мой кот разорвал коробку с рисом, не нашел того, что искал, и разорвал вторую коробку»

«Он был зол, что не мог съесть мороженое, поэтому решил испортить коробку с ним»

«Я услышала грохот в соседней комнате, побежала туда — и вот что увидела»