15 историй о том, что человека его приключения найдут даже на рабочем месте

Наверное, почти все, кто ходит на работу, точно знают, что там не только рабочие процессы происходят. Есть еще и офисные сплетни, драмы. То накричат ни за что, то напугают чуть не до инфаркта. Ну а некоторые счастливчики и вовсе то бывших встречают, то будущих. Такое вот непредсказуемое это дело — работу работать.