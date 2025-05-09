15 историй о том, что человека его приключения найдут даже на рабочем месте

Народное творчество
3 часа назад

Наверное, почти все, кто ходит на работу, точно знают, что там не только рабочие процессы происходят. Есть еще и офисные сплетни, драмы. То накричат ни за что, то напугают чуть не до инфаркта. Ну а некоторые счастливчики и вовсе то бывших встречают, то будущих. Такое вот непредсказуемое это дело — работу работать.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

  • Муж работает в женском коллективе. Каждое утро, собираясь на работу, он проверяет перед зеркалом, отглажена ли рубашка, как сидит пиджак. Пользуется только дорогим оригинальным парфюмом, словом, старается выглядеть с иголочки. А я смотрю на это все и меня гложет чувство ревности. Он передо мной так не красуется, как перед своими коллегами. Такое ощущение, что я все настирываю-наглаживаю, чтобы он хорошо выглядел для них. Как будто своими руками «упаковываю» его в подарочную обертку. Каждое 8 марта — мне букет цветов, а для них старается накрыть стол. Нет бы со мной время провести! Разговаривала с ним. Говорит, что мне нечего бояться, это просто коллеги, а я все накручиваю. Но вот не могу я это принять. И просить уволиться тоже не могу — на его зарплату живем, моей минималки не хватит на всю семью. На внешность я не жалуюсь, на меня обращают внимание. Но уверенности, что мужа на работе не окрутит какая-нибудь молоденькая стажерка, нет. © Комната сплетен / VK
  • Работал как-то аниматором на детском празднике. Вдруг подходит ко мне пацан лет пяти и на весь зал орет: «Папа, ты чего нас бросил?» Я стою в ступоре, в голове пусто, а вокруг все на меня пялятся. И тут подбегает мамаша малыша и выдает: «Простите, это у него такой прикол, папа у него есть, он всем так говорит». У меня аж ноги подкосились от облегчения. © Не все поймут / VK
  • У меня напарнице 40 лет. Работаем спокойно, как вдруг начальница приходит и начинает на нее кричать по совершенно выдуманному поводу. Прокричалась и ушла. А коллега достала телефон и начала кому-то звонить. Слышу, как она сквозь слезы говорит в трубку: «Мам, она наругала меня ни за что! Можно я к тебе сегодня ночевать приду?» Вот так в любом возрасте мама — наша главная защитница! © Подслушано / Ideer
  • Работаю в школе. Ненавижу директрису. Высказывает за маникюр, браслеты и прочие мелочи. Недавно сказала, что у меня туфли вызывающе блестят. Моей коллеге заявила, что нельзя в школу ходить со смуглой от солярия кожей — «неприлично». Пьет кровь всему коллективу, кроме мужчин. Физик всегда ходит в джинсах и футболках — она ему чай наливает на переменах. Когда я была в черных джинсах и белой рубашке, она закатила истерику. А учитель ОБЖ воняет, с колтунами в бороде, и кофта у него вся в пятнах. Когда директриса отчитывала девочку-практикантку за стрелки, я сказала: «Лучше так за учителем ОБЖ смотрите». Она давай визжать, что его пожалеть надо, от него жена ушла (больше 10 лет назад). Так у нее еще хватает наглости просить нас помочь учителям-мужчинам с документацией, «они же мужчины». Я люблю детей, люблю свою профессию, но хочу уволиться. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в городской поликлинике. Из 4 лифтов работают только 2, очереди к каждому. По негласному правилу сотрудники проходят без очереди. Без семи минут восемь, спешу в свой кабинет, подхожу к двери открывающегося лифта. И вдруг небольшая и хилая с виду бабулька как пихнет меня со словами: «Мне на прием», — и пролезла вперед. Говорю: «Так вы к нам на прием и идете, зачем же толкаться?» Ничего не ответила, даже не смутилась. А на руке у меня остался огромный синяк от «благодарной» пациентки. © Подслушано / Ideer
  • Я работала вместе со своим мужем. Сначала было очень прикольно. Мы всегда были вместе, нам не было скучно. Вместе ходили на обед, вместе делали свои рабочие дела. Но потом все изменилось. Меня повысили и моя зарплата стала выше. Я стала заместителем директора. Моему мужу не понравилось, что я командую им на работе и зарабатываю больше него. Он взял и уволился, и теперь работает продавцом в супермаркете возле нашего дома. Его зарплата стала еще меньше. Его все устраивает. Говорит: «Хотя бы там ты не командуешь мной», а я думаю, что вышла замуж за дурака... © Комната сплетен / VK
  • Устроилась в магазин нижнего белья. Все нормально, народу немного, трусы и кружево уже не смущают. Через неделю сижу, перекладываю товар, и тут заходит мой бывший. С новой. Он сделал вид, что не узнал меня. А его дама подзывает меня и говорит: «Можете посоветовать что-то, чтобы парень не мог устоять?» А я ей такая, глядя ему в глаза: «Лучше ничего не брать, если он все равно сбежит через два месяца, когда носки не стираются сами». Она не поняла, он покраснел. Больше он к нам не заходил. © Не все поймут / VK
  • У нас на работе был случай: пришла девочка из соседнего кабинета, говорит, что у коллеги день рождения и она принесла торт, надо скинуться на подарок. Мы с девчонками не против, конечно, собрали деньги и ждем, когда нас позовут на чай. Ближе к вечеру спрашиваем ту девочку из соседнего кабинета, когда ж нам идти к ним. А она отвечает: «А мы торт уже съели, так получилось, но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив». Вот молодцы, как праздновать, так сами, а как на подарок, так дайте. Находчивые, однако. © Палата № 6 / VK
  • Работаю в кафе. Правило гласит, что со своей едой нельзя. Проходит банкет, под конец приносят торт. Объясняем, что максимум — это фотка и разложить обратно по коробочкам, рискуем. В ответ — детская истерика и мамаша, приговаривающая: «Сейчас мамочка даст вам тортик», официантка, ноющая админу, мол, это же дети. В итоге все ели торт, хоть и знали заранее о запрете. Не понимаю, почему мать перекладывает на других ответственность. Дети привыкают, что им все должны, а на все ответ: «Будут свои — поймешь». © Подслушано / Ideer
  • Работаю в фастфуде — смены длинные, клиенты вредные. Как-то ночью нарисовала рожицу на упаковке, просто чтобы хоть как-то развеяться. Типа, приветик тебе, человечек, держись. Забыла. Через неделю заходит парень, держит ту самую коробку. Помятая, жирная, но рожица сохранилась. Говорит: «Это была самая плохая неделя в моей жизни. А ты — первая, кто заставил меня улыбнуться». Я зависла. Он сказал спасибо и ушел. А потом начал заходить чаще. А потом мы пили кофе. А потом он спросил, можно ли теперь я буду рисовать рожицу только ему. Встречаемся теперь. © Не все поймут / VK
  • Сегодня моя коллега отпросилась у начальства уйти на час раньше.
    Настало время Х, она собирается домой, но решила перед выходом попить чайку с подругой. Итог: ушла со всеми вместе, а не на час раньше, как собиралась. На вопросы типа «почему ты тут сидишь, лясы точишь?» ответ был таков: «Шеф отпустил, что хочу, то и делаю». Л — логика. © Fyrich / Pikabu
  • Коллега постоянно звонит своему сыну, отпрашивается, чтобы отвезти в больницу или съездить с ним куда-нибудь. Сына зовут Ромочка, он очень болезненный. Периодически коллега опаздывала, прикрываясь тем, что Ромочке утром стало плохо. Могла уйти в обед, мол, звонили из школы, Ромочке плохо. Всегда брала отпуск в удобное время, на остальных сваливались ее обязанности. Так я работала полтора года где-то. А потом пошла в гости, разболталась с новыми знакомыми, и одна девушка, учительница, рассказала, что у нее есть в классе мальчик, которого мама опекает, не пускает в школу из-за любого чиха, то и дело приезжает и грозится уничтожить любого, на кого пожалуется ее Ромочка. Он, кстати, абсолютно здоров, в нем 190 см роста и килограммов 100 веса. Спросила фамилию Ромочки — и вуаля, она такая же, как у коллеги, весьма редкая. Оказалось, на работе ничего не знали толком про Ромочку, предполагали, что он учится во 2 или 3 классе. Пришла та самая коллега, и мы давай спрашивать про сына. Она юлила, отнекивалась, но когда пришел наш шеф, сказала, что да, малыш в 10 классе, но он очень слабый. Даже наш начальник не знал, сколько лет ее сыну! И никто за почти 3 года работы не поинтересовался, что там за Ромочка! Отгулы и поблажки закончились, и теперь эта маманя злится на нас, что мы не верим в болезни ее сыночка. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в частной школе английского языка. Всегда удивлялась, почему дети могут зайти в класс без стука, не здороваются, не прощаются, трогают мои вещи, не говорят «будь здоров», «спасибо», «пожалуйста». А сейчас идет неделя индивидуальных встреч с родителями, и все мне стало ясно. Одна мама вошла без стука, уселась на стул со словами: «Это вы же Марина?» Вторая начала перебивать на середине разговора. У третьей зазвонил телефон, она мне: «Ща, погодите», — и принялась обсуждать, какие макароны купить и что пожрать вечером. Следующая просто без спросу взяла мои бумаги на столе и начала смотреть. Еще одна назвала меня Мария 3 раза, несмотря на то, что преподаю я с сентября, я представилась и поправила ее. Это не «поколение сейчас такое», а воспитание. © Подслушано / Ideer
  • Как-то попала в максимально глупую историю. Пока шла на работу, меня окатила из лужи машина. На мне были черные джинсы, но, к несчастью, белая футболка. Пришла на работу, пожаловалась коллеге на неудачное утро, мол, теперь весь рабочий день буду ходить как свинка. А он достал из рюкзака свитшот и протянул мне. Оказалось, взял на вечер, если похолодает, но решил поделиться со мной. Я быстренько переоделась в туалете. И потом целый день не понимала, почему все в офисе на меня так странно пялятся, хихикают и спрашивают, ночевала ли я дома. © Палата № 6 / VK
  • Вышла на замену в другой йога-клуб по просьбе его директора. Клиенты незнакомые, среди них очень красивая «тюнингованная» девчонка с недовольным личиком. Жалобы начались сразу. Сначала ей было жарко, потом холодно, потом музыка слишком громко, дальше она стала обнюхивать коврик, поменяла его. Долго критически меня разглядывала и говорит:
    — Вы вообще йогу раньше преподавали? Что это за фигню мы делаем?
    — Это Джану Ширшасана.
    — У меня для вас плохие новости, это не она.
    — На что спорим, что это именно она?
    Замолчала. Еще через пять минут:
    —Такое людям давать нельзя! Вы в курсе, что вы плохой специалист? Нет? Тогда у меня для вас плохие новости.
    — Или работаем, или не мешаем другим.
    Замолчала. Группа довольно сильная, а девчонка никакая. Начинаю давать относительно сложные вещи — у нее получается хуже всех. В результате психанула и ушла, хлопнув дверью.
    После тренировки стоит, ждет меня в коридоре:
    — Зайдите к директору, у него для вас плохие новости.
    Захожу, директор улыбается. Я ему:
    — Макс, там девушка...
    — Не обращай внимания, это наш VIP клиент. Приходит раз в три месяца, берет разовое занятие, идет к случайному тренеру, потом катает жалобу и выносит нам мозг. Мы так и называем ее, «Мисс плохие новости». © lunaaprelia / Pikabu

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