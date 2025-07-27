18 человек, которые просто доверились мастеру, а у того, кажется, было свое видение прекрасного

Волосы — не зубы, отрастут, как говорится. Именно так я себя и утешала, когда стрижка не получалась, или цвет на моих волосах ну никак не совпадал с цветом на коробке краски. Поход к незнакомому парикмахеру или мастеру маникюра стресс, как ни крути, а хороший мастер на вес золота. Да и не каждому человеку так везет в жизни — найти идеального мастера. К сожалению, путь к нему лежит через тернии экспериментов. Эта статья — подборка случаев, когда преображение пошло вообще не по плану. Давайте смотреть, смеяться и сочувствовать вместе.

«Я просила карамельный балаяж, а теперь похожа на тигра»

«Я не умею ругаться, поэтому дотерпела до конца и даже заплатила за это. Но спустя время мне даже нравится»

© scoopable****able / Redddit Ana.Rok 11 минут назад Исходник не блещет, реализация тоже так себе. Но убедить себя в том, что это может нравиться - не очень хорошо. Это надо было снять. И себя защищать не равно ругаться. Аргументировать надо учиться - - Ответить

«Я хотел стрижку как на фото слева. А получил то, что справа»

Я так смеялась на работе, что коллеги подумали — я плачу © wereinaloop / Reddit

В этот момент вы берете и сбриваете все это и начинаете заново. © Scofield442 / Reddit

«Показала мастеру пример, но получила то, что получила»

У тебя было 10 возможностей сказать «стоп», по одной на каждый ноготь. © Juanmobier / Reddit

«Моя подруга хотела андеркат как на фото слева»

«Хотела себе такой маникюр на день рождения»

«До этой стрижки я была довольна своим парикмахером»

Вы получили то, что просили. В чем проблема? © Soylent_Milk2021 / Reddit

«Хотела хромированный эффект как на первом фото. И вот что сделала моя мастерица»

Я ахнула! Как они отпустили вас с этим? © Doinganart / Reddit

«Ожидания против реальности: я хотела вьющиеся волосы»

«Дизайн ногтей — это всегда своего рода игра в кости»

«Мне сказали, что я должен поделиться с людьми тем, как меня подстригли»

Я подстригся перед зеркалом лучше, чем здесь, и это было бесплатно. © thecrazysloth / Reddit

«Две недели назад я впервые за почти десять лет сделала профессиональный маникюр по чужой идее»

О, эти кошки насмотрелись всякого! © Skr000 / Reddit

«Мой друг попросил парикмахера сделать что-то посложнее»

Самое сложное теперь — это выходить на публику. © Exevioth / Reddit

«Я собиралась в Диснейленд на свой день рождения, и попросила мастера нарисовать уши Микки Мауса как на фото»

Я еще и заплатила за это 80 долларов. © Deep-Permission7845 / Reddit

«Я парень, и меня не особо волнует моя прическа, но на следующей неделе семейный праздник, а моя девушка меня подстригла вот так»

Вероятно, она думала о Римской Империи. © Slow_Fish2601 / Reddit

«Решила сделать любимый маникюр в другом салоне»

«Заказала ярко-медный балаяж с мелированными прядями. И вот что я получила»

Выглядит неплохо, но это совсем не то, что вы просили! © bluefrost30 / Reddit



«Я потратила на этот маникюр 40 фунтов и не могу перестать смеяться»