18 человек, которые просто доверились мастеру, а у того, кажется, было свое видение прекрасного

Интересное
3 часа назад

Волосы — не зубы, отрастут, как говорится. Именно так я себя и утешала, когда стрижка не получалась, или цвет на моих волосах ну никак не совпадал с цветом на коробке краски. Поход к незнакомому парикмахеру или мастеру маникюра стресс, как ни крути, а хороший мастер на вес золота. Да и не каждому человеку так везет в жизни — найти идеального мастера. К сожалению, путь к нему лежит через тернии экспериментов. Эта статья — подборка случаев, когда преображение пошло вообще не по плану. Давайте смотреть, смеяться и сочувствовать вместе.

«Я просила карамельный балаяж, а теперь похожа на тигра»

Чадо Брюн
2 часа назад

Выглядит так се, но справедливости ради, на референсном фото пробора не видно, мы не знаем, может он +/- также выглядит

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«Я не умею ругаться, поэтому дотерпела до конца и даже заплатила за это. Но спустя время мне даже нравится»

Ana.Rok
11 минут назад

Исходник не блещет, реализация тоже так себе. Но убедить себя в том, что это может нравиться - не очень хорошо. Это надо было снять. И себя защищать не равно ругаться. Аргументировать надо учиться

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«Я хотел стрижку как на фото слева. А получил то, что справа»

  • Я так смеялась на работе, что коллеги подумали — я плачу © wereinaloop / Reddit
  • В этот момент вы берете и сбриваете все это и начинаете заново. © Scofield442 / Reddit

«Показала мастеру пример, но получила то, что получила»

  • У тебя было 10 возможностей сказать «стоп», по одной на каждый ноготь. © Juanmobier / Reddit

«Моя подруга хотела андеркат как на фото слева»

«Хотела себе такой маникюр на день рождения»

O_о
20 часов назад

Если бы у меня был такой маникюр, как слева, я бы начала грызть ногти.

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«До этой стрижки я была довольна своим парикмахером»

«Хотела хромированный эффект как на первом фото. И вот что сделала моя мастерица»

«Ожидания против реальности: я хотела вьющиеся волосы»

«Дизайн ногтей — это всегда своего рода игра в кости»

«Мне сказали, что я должен поделиться с людьми тем, как меня подстригли»

  • Я подстригся перед зеркалом лучше, чем здесь, и это было бесплатно. © thecrazysloth / Reddit

«Две недели назад я впервые за почти десять лет сделала профессиональный маникюр по чужой идее»

  • О, эти кошки насмотрелись всякого! © Skr000 / Reddit

«Мой друг попросил парикмахера сделать что-то посложнее»

  • Самое сложное теперь — это выходить на публику. © Exevioth / Reddit

«Я собиралась в Диснейленд на свой день рождения, и попросила мастера нарисовать уши Микки Мауса как на фото»

«Я парень, и меня не особо волнует моя прическа, но на следующей неделе семейный праздник, а моя девушка меня подстригла вот так»

Арес
39 минут назад

Ну, как бы особо ничего не испорчено, что там портить🤣🤣 Или шел бы в парикмахерскую🤗

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«Решила сделать любимый маникюр в другом салоне»

«Заказала ярко-медный балаяж с мелированными прядями. И вот что я получила»

  • Выглядит неплохо, но это совсем не то, что вы просили! © bluefrost30 / Reddit

«Я потратила на этот маникюр 40 фунтов и не могу перестать смеяться»

Салоны и мастера бывают разные, и не всегда уровень наших ожиданий совпадает с тем, что получается в итоге. Но даже неудачный эксперимент над вашей внешностью, если таковой уже случился, можно воспринимать как просто опыт. Историю, над которой можно посмеяться самому и дать посмеяться окружающим. Волосы и правда отрастут, да и неудачный маникюр всегда можно переделать. А бывает и так, что внезапный эксперимент оказывается чудесным преображением, и вот эти статьи тому подтверждение:

Фото на превью Loubsand***** / Reddit

Комментарии

Уведомления
O_о
2 часа назад

Занятно. Удалили два моих коммента и первый, на́ который я отвечала. То есть, совсем удалили, не тётя Маша стёрла тряпкой и т.д..

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Чукча в чуме
24 минуты назад

когда вы просите себе причуду из модного журнала, от дорого мастера, подумайте пять минут - умелец у которого вы это просите он точно мастер из журнала, тренировавшийся много лет, и дорогой поэтому, а не от простой жадности.

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