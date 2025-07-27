Выглядит так се, но справедливости ради, на референсном фото пробора не видно, мы не знаем, может он +/- также выглядит
18 человек, которые просто доверились мастеру, а у того, кажется, было свое видение прекрасного
Волосы — не зубы, отрастут, как говорится. Именно так я себя и утешала, когда стрижка не получалась, или цвет на моих волосах ну никак не совпадал с цветом на коробке краски. Поход к незнакомому парикмахеру или мастеру маникюра стресс, как ни крути, а хороший мастер на вес золота. Да и не каждому человеку так везет в жизни — найти идеального мастера. К сожалению, путь к нему лежит через тернии экспериментов. Эта статья — подборка случаев, когда преображение пошло вообще не по плану. Давайте смотреть, смеяться и сочувствовать вместе.
«Я просила карамельный балаяж, а теперь похожа на тигра»
«Я не умею ругаться, поэтому дотерпела до конца и даже заплатила за это. Но спустя время мне даже нравится»
Исходник не блещет, реализация тоже так себе. Но убедить себя в том, что это может нравиться - не очень хорошо. Это надо было снять. И себя защищать не равно ругаться. Аргументировать надо учиться
«Я хотел стрижку как на фото слева. А получил то, что справа»
- Я так смеялась на работе, что коллеги подумали — я плачу © wereinaloop / Reddit
- В этот момент вы берете и сбриваете все это и начинаете заново. © Scofield442 / Reddit
«Показала мастеру пример, но получила то, что получила»
- У тебя было 10 возможностей сказать «стоп», по одной на каждый ноготь. © Juanmobier / Reddit
«Моя подруга хотела андеркат как на фото слева»
«Хотела себе такой маникюр на день рождения»
«До этой стрижки я была довольна своим парикмахером»
- Вы получили то, что просили. В чем проблема? © Soylent_Milk2021 / Reddit
«Хотела хромированный эффект как на первом фото. И вот что сделала моя мастерица»
- Я ахнула! Как они отпустили вас с этим? © Doinganart / Reddit
«Ожидания против реальности: я хотела вьющиеся волосы»
«Дизайн ногтей — это всегда своего рода игра в кости»
У мастера руки должны расти из правильного места — и не будет «игры в кости».
«Мне сказали, что я должен поделиться с людьми тем, как меня подстригли»
- Я подстригся перед зеркалом лучше, чем здесь, и это было бесплатно. © thecrazysloth / Reddit
«Две недели назад я впервые за почти десять лет сделала профессиональный маникюр по чужой идее»
- О, эти кошки насмотрелись всякого! © Skr000 / Reddit
«Мой друг попросил парикмахера сделать что-то посложнее»
- Самое сложное теперь — это выходить на публику. © Exevioth / Reddit
«Я собиралась в Диснейленд на свой день рождения, и попросила мастера нарисовать уши Микки Мауса как на фото»
- Я еще и заплатила за это 80 долларов. © Deep-Permission7845 / Reddit
«Я парень, и меня не особо волнует моя прическа, но на следующей неделе семейный праздник, а моя девушка меня подстригла вот так»
Ну, как бы особо ничего не испорчено, что там портить🤣🤣 Или шел бы в парикмахерскую🤗
- Вероятно, она думала о Римской Империи. © Slow_Fish2601 / Reddit
«Решила сделать любимый маникюр в другом салоне»
«Заказала ярко-медный балаяж с мелированными прядями. И вот что я получила»
- Выглядит неплохо, но это совсем не то, что вы просили! © bluefrost30 / Reddit
«Я потратила на этот маникюр 40 фунтов и не могу перестать смеяться»
- Если вы любите божьих коровок, тогда — самое то! © Cyberzombie / Reddit
Салоны и мастера бывают разные, и не всегда уровень наших ожиданий совпадает с тем, что получается в итоге. Но даже неудачный эксперимент над вашей внешностью, если таковой уже случился, можно воспринимать как просто опыт. Историю, над которой можно посмеяться самому и дать посмеяться окружающим. Волосы и правда отрастут, да и неудачный маникюр всегда можно переделать. А бывает и так, что внезапный эксперимент оказывается чудесным преображением, и вот эти статьи тому подтверждение:
Комментарии
Занятно. Удалили два моих коммента и первый, на́ который я отвечала. То есть, совсем удалили, не тётя Маша стёрла тряпкой и т.д..
Очередная подборка результатов маникюра, который делали дамам под общим наркозом. :)
когда вы просите себе причуду из модного журнала, от дорого мастера, подумайте пять минут - умелец у которого вы это просите он точно мастер из журнала, тренировавшийся много лет, и дорогой поэтому, а не от простой жадности.