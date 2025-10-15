15 историй о том, как простая поездка в дом отдыха превратилась в то еще приключение
Дом отдыха, пансионат, санаторий — от одних этих слов веет спокойствием, запахом хвои и предвкушением беззаботных дней. Казалось бы, что может пойти не так, когда впереди только процедуры по расписанию, трехразовое питание и тихий час? Но на деле именно в таких местах, где концентрация самых разных людей на квадратный метр зашкаливает, и рождаются самые незабываемые истории.
- Жила в комнате с бабулькой. Как-то проснулась от того, что кто-то трогает меня за пальцы. Смотрю, бабуля стоит надо мной и бормочет. Поняла лишь: «Уходи и не возвращайся». Лежу в шоке, виду не подаю — интересно, что дальше будет. А потом бабка просто подошла к столу, включила настольную лампу, посмотрела что-то в книге и как ни в чем не бывало легла в свою кровать. © Подслушано / Ideer
- Глубоко беременная поехала с мужем в санаторий. Сидим в столовой, у меня живот на метр вперед. Две дамы умудрились спросить, идем ли мы на дискотеку. Ответила, что мне не очень удобно танцевать. А они, призывно глядя на моего мужа, выдали: «Так вы посидите, а ваш муж потанцует». В общем, не понравилось мне в этом санатории. © olgamasalova
- В санатории был один мужичок. По утрам он сидел в лягушатнике и разглядывал женщин, а по вечерам смотрел на дев, играющих в волейбол. Думаю, пусть смотрит. Но тут я услышала, как он щебетал по телефону: «Женщины продыха мне не дают. Цепляют и тащат к себе в номера. Вчера был с блондинкой, сегодня с рыжей. Сейчас вот с тобой разговариваю, а она смотрит на меня» © katty3brie / Pikabu
- В столовой санатория положила себе окрошку. Налила квас в тарелку. Ко мне подлетела иностранка и с важным видом спросила, мол, зачем такой вкусный салат портите. Я сказала, что это окрошка. А она еще более серьезно выдала: «Да что за санаторий такой! Летом тут новогодний салат кромсают, оливье квасом заправляют. Странно это все». © СИТУАЦИЯ / VK
- Были недавно с мужем на свадьбе моего знакомого. У них с супругой очень интересная история знакомства. Они тогда оба отдыхали на озере, в пансионате каком-то. Он приехал один, после развода, просто хотел голову проветрить. Она с подругами, типа девичник свой устроили. И вот он приходит на лодочную станцию, хочет взять катамаран, погрести по озеру, думает прокатиться, успокоиться. А ему дядька-арендатор говорит: «Одному не положено, техника безопасности. Потонешь, кто тебя вытаскивать будет?» Он вроде взрослый мужик, но в душе психанул: мол, что за бред. Оглянулся, а у пирса стоит она, одна. Говорит: «А ты что на воду не идешь?» А он ей: «Не пускают. Хочешь составить компанию?» Она поржала, согласилась. Они сели на этот дурацкий катамаран, а через год сыграли свадьбу. © Мамдаринка / VK
- Поехала с мужем и детьми в санаторий. Отпускали друг друга по очереди в столовую. Я перепутала стол, но начала есть. Слышу: «Это наш!» Предложила занять наш стол. А мужика трясет от негодования, у него уже пена изо рта: «Нам не нужен ваш столик, нам нужен наш!» Орал на всю столовую и требовал директора. © kathrin_delfy
- Отдыхала в санатории. После очередной процедуры пошла в номер. Подошла к двери, провела карточкой — не открывается. Я еще раз — снова никак. Начала ломиться в дверь. Мне открыл дверь какой-то дедуля и пристально на меня посмотрел. Я растерялась и как заорала: «А ну свалите из нашего номера!» Дедуля перепугался и выбежал из номера. И тут я посмотрела на номер комнаты — 312. А у меня-то 310. Как-то неловко получилось перед дедулей. © Палата № 6 / VK
- Отправляла 5-летнюю дочку в санаторий. Ее оформлял врач — серьезный мужчина. Он спросил у нее при оформлении:
— А ты умеешь писать буквы?
— Умею, — гордо заявила она.
— А имя свое можешь написать?
— Могу.
Он дал ей бланк, она на нем по-деловому вывела «МАША». А потом он ей начал зачитывать, что она подписала документ о соблюдении режима: не шуметь, не баловаться и прочее. Такие у нее разочарованные глаза были! А я ей сказала: «Прежде, чем что-то подписывать, нужно прочитать». © Подслушано / VK
Про читать и понять, прежде чем что-то подписывать - это ооочень важно. И пусть бесятся" а что вы читаете то взаправду???"
- Приехали с подругой в санаторий. Заселились в номер на 5 этаж, а лифт только до четвертого, то есть один пролет надо было пройти пешком. Утром подруга сказала, мол, спущусь на вахту за утюгом. Через несколько минут вернулась с большими глазами. Между нами завязался такой диалог:
— Галя, лифта нет!
— Как нет?
— Я весь этаж обошла, нет его!
— Так лифт с четвертого начинается! © galinaglezova
- Летом мама ездила в санаторий в Геленджик. Познакомилась там с женщинами, проводила с ними время. В этом же санатории отдыхал мужчина. С виду был тихий, они его даже «зайчиком» прозвали, потому что он вечно сидел в уголке и никого не трогал. Осенью у нее началась сессия, училась мама заочно. Выпускники ей говорили, что есть преподаватель очень вредный и дотошный, зачет у него вряд ли получишь. И вот настал тот самый день. Мама зашла в аудиторию к преподавателю, а там сидит тот самый «зайчик»! Он ее тоже узнал и сильно не придирался. Зачет она получила. © Палата № 6 / VK
Стоишь на ушах- обзывают.
Никому не мешаешь, своими делами занимаешься - обзывают.
- Лежала в санатории. Пошла в туалет, а там дверь закрыта. Я постучала и услышала приглушенное: «Занято». Подождала минут 20, сил уже терпеть не было. Не выдержала и резко дернула дверь на себя. А там, блин, пусто! Тот голос, что я якобы услышала, оказался шумом воды в бачке. © Подслушано / Ideer
- Познакомились с женщиной. Я был в санатории с женой, она отдыхала одна. Иногда заходила к нам в номер. И тут жене надо было бежать на процедуры. Эта женщина со мною не осталась и 30 секунд. Я удивился, она на это выдала: «Мой муж очень строгий. Я так воспитана, что не могу находиться наедине с мужчиной». © Adelta / Pikabu
- Лечилась в санатории, в деревне. В магазинах ничего нет. Приспичило сделать маникюр, а ничего с собой не взяла. Нашла бытовой магазин, в котором не было пилочек, но продавщица предложила свою мне продать со словами: «А что, помоете под водой и все». © Не все поймут / VK
- Моя бабуля поехала отдыхать в санаторий. Через неделю приехала к нам сама без предупреждения за 80 км. Мы в панике, что же случилось такого? Оказывается, она приехала лифчик купить, а то негоже на танцы в майках ходить! Женщина — она и в 85 женщина. © Карамель / VK
- По коридору санатория шел дедуля. Из кабинета выглянула медсестра и произнесла: «На колени!» Женщины в очереди захихикали. Мужчина отрапортовал: «Я у ваших ног!» И проследовал в кабинет. И тут одна девочка громко зашептала бабушке: «А почему все смеются? Это же так романтично — мужчина на коленях!» Бабушка ответила: «Милая, это процедура такая, лечебная». Девочка мечтательно выдала: «Романтичная процедура!» © netakly / Pikabu
Вот так и получается: едешь за тишиной и лечебной грязью, а привозишь чемодан воспоминаний, который потом еще много лет согревает душу. И ведь правда, главные впечатления нам дарят не процедуры и не шведский стол, а люди — со всеми их странностями, забавными привычками и неожиданными поступками.
А у вас была поездка, которая пошла совсем не по плану, но запомнилась на всю жизнь? Поделитесь своей историей в комментариях!
Комментарии
Недавно вернулась из поездки, в которой все первоначальные планы кардинально поменялись, начиная от локации до выбора отеля.
Но в итоге осталась довольна)
Вид из окна радовал каждое утро и предсказывал погоду на день: