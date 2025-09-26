Я купила на алиэкспрессе поперечную лямку с двумя типа крючочками, как раз на спине зацепить лямки, чтобы не падали
15 фото из серии: «Мой муж сказал, что сам все починит»
Фотоподборки
3 часа назад
Бывает, что обычная поломка дома превращается в целое приключение — с неожиданными решениями и смешным результатом. Эти фото как раз про те случаи, когда фантазия побеждает здравый смысл.
«Жене мешали лямки бюстгальтера. Нашел своеобразное решение для этого»
- «Боже, это просто гениально!» © Angrycat11111 / Reddit
«Вот какую зубную щетку сделал парень моей сестры»
- «Я просто отказываюсь верить, что это реально». © benicorp / Reddit
«Как-то раз моему парню доверили отремонтировать гребной тренажер»
«Папины самодельные бегунки для чемодана. И ведь работают!»
«Мама попросила папу починить протекающий кран»
«Папа сломал ручку двери в машине и уверенно заявил, что уже все исправил»
Пассатижи и синяя изолента или скотч - чинят всё от сломанного каблука до разбитого стекла.
-
-
Ответить
«Мама попросила отца устранить поломку в заборе»
«Папа взялся приводить в порядок домашние вещи»
«За 50 лет жизни с отцом думал, что его „починки“ не удивят меня. Но он смог»
- Он не просто починил, он сделал лучше! © scr0tal / Reddit
«Попросила мужа повесить держатель для полотенец так, чтобы он закрыл плитку с цветочком»
«Муж исправил проблему, о которой я даже не подозревала»
«Прикроватный подстаканник мужа»
«Сделал новый держатель туалетной бумаги для жены. Выглядит не очень, зато работает»
«Так папа починил мою сломанную лампу»
«Классический пример папиного ремонта. Каким-то образом это работает»
Фото на превью gabsramalho / Reddit
Комментарии
Уведомления
Яркие работы представителей сообщества "Я у мамы - инженер".
Руки бы оторвать за такие "работы"...
-
-
Ответить
Похожее
15 человек, которые и рады бы поработать, но у жизни были другие планы
Народное творчество
1 месяц назад
20 историй из жизни свекрови и невестки, по которым ситком снимать надо
17 обычаев, которые кажутся выдумкой, но до сих пор практикуются в разных уголках планеты
Культура
1 месяц назад
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
1 неделя назад
15 случаев, когда работа в сфере обслуживания превратилась в трагикомедию
16 уморительных провалов, которые случились просто на ровном месте
Истории
2 месяца назад
15+ историй, которые до боли знакомы каждому дачнику
16 историй о моментах, когда вселенная словно подмигнула и сказала: «Все будет хорошо»
15 человек, которые на себе прочувствовали все нюансы дружбы между мужчиной и женщиной
Истории
1 неделя назад
17 кондукторов, которые были настолько колоритными, что про них впору снимать отдельное кино
15+ человек поделились находками, которые навсегда изменили их быт
Фотоподборки
1 месяц назад