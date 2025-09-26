15 фото из серии: «Мой муж сказал, что сам все починит»

3 часа назад

Бывает, что обычная поломка дома превращается в целое приключение — с неожиданными решениями и смешным результатом. Эти фото как раз про те случаи, когда фантазия побеждает здравый смысл.

«Жене мешали лямки бюстгальтера. Нашел своеобразное решение для этого»

Яна Жуванова
1 день назад

Я купила на алиэкспрессе поперечную лямку с двумя типа крючочками, как раз на спине зацепить лямки, чтобы не падали

«Вот какую зубную щетку сделал парень моей сестры»

  • «Я просто отказываюсь верить, что это реально». © benicorp / Reddit

«Как-то раз моему парню доверили отремонтировать гребной тренажер»

«Папины самодельные бегунки для чемодана. И ведь работают!»

«Мама попросила папу починить протекающий кран»

«Папа сломал ручку двери в машине и уверенно заявил, что уже все исправил»

tama
1 день назад

Пассатижи и синяя изолента или скотч - чинят всё от сломанного каблука до разбитого стекла.

«Мама попросила отца устранить поломку в заборе»

«Папа взялся приводить в порядок домашние вещи»

«За 50 лет жизни с отцом думал, что его „починки“ не удивят меня. Но он смог»

«Попросила мужа повесить держатель для полотенец так, чтобы он закрыл плитку с цветочком»

«Муж исправил проблему, о которой я даже не подозревала»

«Прикроватный подстаканник мужа»

«Сделал новый держатель туалетной бумаги для жены. Выглядит не очень, зато работает»

«Так папа починил мою сломанную лампу»

«Классический пример папиного ремонта. Каким-то образом это работает»

Иногда даже самая мелкая поломка может обернуться смешной историей. А если хочется увидеть примеры того, как люди делают по-настоящему красивый ремонт своими руками, загляните сюда.

Фото на превью gabsramalho / Reddit

Jrtfy
1 час назад

Яркие работы представителей сообщества "Я у мамы - инженер".

Руки бы оторвать за такие "работы"...

