15 фото из серии: «Мой муж сказал, что сам все починит»

Бывает, что обычная поломка дома превращается в целое приключение — с неожиданными решениями и смешным результатом. Эти фото как раз про те случаи, когда фантазия побеждает здравый смысл.

«Жене мешали лямки бюстгальтера. Нашел своеобразное решение для этого»

«Вот какую зубную щетку сделал парень моей сестры»

«Я просто отказываюсь верить, что это реально». © benicorp / Reddit

«Как-то раз моему парню доверили отремонтировать гребной тренажер»

«Папины самодельные бегунки для чемодана. И ведь работают!»

«Мама попросила папу починить протекающий кран»

«Папа сломал ручку двери в машине и уверенно заявил, что уже все исправил»

«Мама попросила отца устранить поломку в заборе»

«Папа взялся приводить в порядок домашние вещи»

«За 50 лет жизни с отцом думал, что его „починки“ не удивят меня. Но он смог»

Он не просто починил, он сделал лучше! © scr0tal / Reddit

«Попросила мужа повесить держатель для полотенец так, чтобы он закрыл плитку с цветочком»

«Муж исправил проблему, о которой я даже не подозревала»

«Прикроватный подстаканник мужа»

«Сделал новый держатель туалетной бумаги для жены. Выглядит не очень, зато работает»

«Так папа починил мою сломанную лампу»

«Классический пример папиного ремонта. Каким-то образом это работает»