16+ людей, которые сделали ремонт своими силами, и кроме «Вау» нам сказать нечего

Мы искренне завидуем рукастым людям, которые с легкостью превращают скучные темные помещения без ремонта в конфетку. Вот несколько умельцев, которые так отремонтировали свою квартиру, дом или сад, что зависть берет.

"Решила выйти из зоны комфорта и сделала ванную своей мечты"

«Живем тут 2,5 года, и я бесилась каждый раз, когда заходила в туалет»

«Превратил чердак в личный уголок для жены»

Никогда в жизни еще так не ревновала незнакомца к его собственной жене... © CandaceBedard / Reddit

«Целый месяц делал веранду мечты по собственному проекту. Кошаки в восторге»

«Переделала туалет. Получилось вроде классно, но как будто чего-то не хватает»

Блин, мне кажется, вашу проблему решить очень просто. Просто берем и нижнюю часть стены перекрашиваем в черный. Тогда комната станет визуально больше. © BrujaBean / Reddit

"Отправила папе фотку своего нового ремонта, а он начал ржать. Что не так-то?"

Блин, а я в восторге. Очень смело. © 415Rache / Reddit

"Ненавижу тратить деньги. Когда можно сэкономить и сделать самому - я в деле. На все про все потратил $ 7 тыс."

"Мой первый дом. Переделал кухню"

«Никакого опыта в ремонте у меня нет. Сам положил плитку. Работаю полный день, а по ночам занимался ремонтом. На это ушло 40 дней»

Обманываешь, что нет опыта никакого. Приходи ко мне и докажи. © El_Neck_Beard / Reddit

«Старому ремонту было 40 лет. Все сделал сам»

«Нам с женихом не резрешили делать капитальный ремонт, поэтому мы попытались навести красоту своими силами. Покрасили стены и добавили шторы»

«Спустя два года наконец доделали ванную комнату»

"Фото гостиной до и после. Все предметы купил с рук"

"Арендовал для бабушки дом. Протекла труба, и мы решились сделать ремонт. Бабуля просила не тратиться и использовать неяркие цвета"

"Конечно, не идеально, но в миллион раз лучше, чем было до"

«Я мать в декрете. Надоело старье, хотелось чего-то свежего, а денег было в обрез. На все про все ушло три недели»

"У меня нет фото до, но поверьте, это был сущий ужас. Долго сомневалась в процессе, но вот результат"

"Навела порядок в своем кухонном шкафу"

Офигеть, я в восторге от вашего упорства. Когда-то сделаю так же, только в другом цвете. © useless_99 / Reddit