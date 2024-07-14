16+ людей, которые сделали ремонт своими силами, и кроме «Вау» нам сказать нечего
Мы искренне завидуем рукастым людям, которые с легкостью превращают скучные темные помещения без ремонта в конфетку. Вот несколько умельцев, которые так отремонтировали свою квартиру, дом или сад, что зависть берет.
"Решила выйти из зоны комфорта и сделала ванную своей мечты"
«Живем тут 2,5 года, и я бесилась каждый раз, когда заходила в туалет»
«Превратил чердак в личный уголок для жены»
- Никогда в жизни еще так не ревновала незнакомца к его собственной жене... © CandaceBedard / Reddit
«Целый месяц делал веранду мечты по собственному проекту. Кошаки в восторге»
«Переделала туалет. Получилось вроде классно, но как будто чего-то не хватает»
- Блин, мне кажется, вашу проблему решить очень просто. Просто берем и нижнюю часть стены перекрашиваем в черный. Тогда комната станет визуально больше. © BrujaBean / Reddit
"Отправила папе фотку своего нового ремонта, а он начал ржать. Что не так-то?"
Папа начал смеяться, потому что дверь из-за радиатора до конца не открывается?
- Блин, а я в восторге. Очень смело. © 415Rache / Reddit
"Ненавижу тратить деньги. Когда можно сэкономить и сделать самому - я в деле. На все про все потратил $ 7 тыс."
"Мой первый дом. Переделал кухню"
«Никакого опыта в ремонте у меня нет. Сам положил плитку. Работаю полный день, а по ночам занимался ремонтом. На это ушло 40 дней»
Не люблю внезапные вставки, как в душевой, но очень круто. Есть сомнения, что без опыта удалось сделать настолько качественно, правда. Но классно, да
- Обманываешь, что нет опыта никакого. Приходи ко мне и докажи. © El_Neck_Beard / Reddit
«Старому ремонту было 40 лет. Все сделал сам»
«Нам с женихом не резрешили делать капитальный ремонт, поэтому мы попытались навести красоту своими силами. Покрасили стены и добавили шторы»
«Спустя два года наконец доделали ванную комнату»
Получилось хорошо, не понимаю только, что они 2 года делали в крохотной ванной
"Фото гостиной до и после. Все предметы купил с рук"
На первом фото - один пол почти. На втором стол. Разница в появлении стола?
"Арендовал для бабушки дом. Протекла труба, и мы решились сделать ремонт. Бабуля просила не тратиться и использовать неяркие цвета"
"Конечно, не идеально, но в миллион раз лучше, чем было до"
Вот это ремонт! Вау! Опустили стульчак, повесили занавеску, постелили коврик, и покрасили шкаф. Всем переделкам переделка!
«Я мать в декрете. Надоело старье, хотелось чего-то свежего, а денег было в обрез. На все про все ушло три недели»
"У меня нет фото до, но поверьте, это был сущий ужас. Долго сомневалась в процессе, но вот результат"
"Навела порядок в своем кухонном шкафу"
- Офигеть, я в восторге от вашего упорства. Когда-то сделаю так же, только в другом цвете. © useless_99 / Reddit
А вот еще 16 женщин, которые решили жить одни и так обустроили свою квартиру, что мы пищим от восторга.
Комментарии
Хоспади, может наймете наконец хоть одного айтишника? Модерация днищенская, мата нереальное количество, при этом банальные комменты банятся. С разных браузеров разная лента, это вообще какая степень криворукости у вас там? Уборщица отвечает за тех.задачи?
Вот так выглядит сейчас страница на лисице