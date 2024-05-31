16 женщин, которые решили жить одни и так обустроили свою квартиру, что мы пищим от восторга
Дизайн
28 минут назад
Кто-то воспринимает развод как трагедию, а кто-то — как освобождение. Женщины из этой подборки смогли собрать себя заново и создать чудесное пространство вокруг себя.
«Развелась, переехала в маленькую студию и решила превратить ее в девичье гнездышко»
- Хочу, чтобы меня пригласили сюда на чай. © fifiloveg00d / Reddit
«Решила освежить ванную. Было и стало. Мне нравится!»
«Ушла из абьюзивных отношений. Хоть это и аренда, делаю квартиру максимально уютной для себя и кошки»
«Я недавно разведенная мама двух девочек. Я бы никогда не смогла навести такой уют будучи замужем. Так легко на душе!»
Это ванная размером с полноценную комнату, или фарфоровый трон воткнули в спальню, чтоб далеко не бегать?
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«Вот так выглядит мое жилище после расставания»
«После развода живу одна — впервые за долгое время. Нашла эту маленькую студию и влюбилась»
«Я наконец-то сама себя хозяйка, так что решила создать оранжевую ванную своей мечты! На фото она кажется красной, но она самая что ни на есть оранжевая!»
«Так приятно возвращаться сюда после долгого дня!»
«Прошло два года после развода, и я с гордостью могу сказать, что мой дом наконец-то снова стал похож на меня»
«Наша спальня теперь моя спальня! После развода превратила комнату в свою уютную норку»
«Вот уже несколько месяцев живу только со своим малышом. Я люблю свой дом»
Стеклянные фанфурики на полке говорят о том, что малыш пока не ходячий)
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«Стараюсь переделать пространство под себя после развода. Моя гостиная»
«Раз уж я отныне сама себе хозяйка, запилила уютную девичью спальню»
«Прошла через тяготы развода. Теперь у меня впервые есть свое пространство»
«В этом месте я чувствую себя счастливой»
«Ушла от мужчины после 15 лет отношений. И теперь я просто влюблена в свою новую ванную»
Если вы любите красивые и необычные вещи, то здесь у нас 14 дизайнеров, которым нужно выдать премию за гениальность.
Фото на превью absolutelyalligator / Reddit
Комментарии
Уведомления
Я так поняла, поднятая крышка и не поднятый ободок на горшке - это символ дамского бунта против мужского шовинизма и знак выхода из отношений?
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