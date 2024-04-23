15 дизайнерских решений, увидев которые на языке так и крутится: «А прикольно придумали»

Лампа может быть простой, а может быть и в виде оригами. Обе дают свет, но вторая еще и создает атмосферу. Для этой подборки мы нашли вещи с непривычным дизайном, жить с которыми и проще, и веселее. Возможно, вам захочется что-то подобное и себе домой.

Лампа-круассан

«Обнаружил кораблик на дезодоранте»

Альтернативная коробка для яиц

«Нам привезли торт с ножом и спичками для свечей»

«Текст в ванной этой кофейни выглядит как тарабарщина, пока не прочитаешь отражение в зеркале»

Надпись: «Прежде чем вернуться к работе, сотрудники обязаны вымыть руки».

Бутылка воды с 3D-эффектом

Вот так ресторан заделал дыру, которую кто-то пробил в стене мужского туалета

Подпись гласит: «„Хрупкая мужественность“, неизвестный художник, 2020 год».

Лампа-оригами

Бумажный стаканчик с ручкой для горячих напитков

«Вот так у нас в универе утилизируют прокладки: в санузле при есть печь для сжигания использованных средств гигиены»

Ой, да у меня в школе такое было! © KikiChrome / Reddit

В этой кофейне можно сесть повыше

«Я сам сделал эту лампу из старого телефона. Сейчас она в Токио у своего нового владельца»

Дверные ручки одного кафе в Канаде сделаны в виде хоккейных клюшек

«У меня есть вот такой стул»

Мини-кофейня на колесах