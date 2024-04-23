15 дизайнерских решений, увидев которые на языке так и крутится: «А прикольно придумали»
31 минута назад
Лампа может быть простой, а может быть и в виде оригами. Обе дают свет, но вторая еще и создает атмосферу. Для этой подборки мы нашли вещи с непривычным дизайном, жить с которыми и проще, и веселее. Возможно, вам захочется что-то подобное и себе домой.
Лампа-круассан
«Обнаружил кораблик на дезодоранте»
Альтернативная коробка для яиц
«Нам привезли торт с ножом и спичками для свечей»
«Текст в ванной этой кофейни выглядит как тарабарщина, пока не прочитаешь отражение в зеркале»
Надпись: «Прежде чем вернуться к работе, сотрудники обязаны вымыть руки».
Бутылка воды с 3D-эффектом
Вот так ресторан заделал дыру, которую кто-то пробил в стене мужского туалета
Подпись гласит: «„Хрупкая мужественность“, неизвестный художник, 2020 год».
Лампа-оригами
Бумажный стаканчик с ручкой для горячих напитков
«Вот так у нас в универе утилизируют прокладки: в санузле при есть печь для сжигания использованных средств гигиены»
- Ой, да у меня в школе такое было! © KikiChrome / Reddit
В этой кофейне можно сесть повыше
«Я сам сделал эту лампу из старого телефона. Сейчас она в Токио у своего нового владельца»
Дверные ручки одного кафе в Канаде сделаны в виде хоккейных клюшек
«У меня есть вот такой стул»
Мини-кофейня на колесах
Кстати, классные вещицы можно найти в сэкондах. Здесь у нас фотографии от людей, которые на барахолке откопали такое, что в дорогих магазинах днем с огнем не сыщешь.
Фото на превью Quiet_College_9202 / Reddit
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