12 актеров, которые встретились спустя годы после съемок и вызвали у нас теплую ностальгию

Кино
2 часа назад
12 актеров, которые встретились спустя годы после съемок и вызвали у нас теплую ностальгию

Порой нас тянет на ностальгию, и мы снова включаем любимые старые фильмы. Многие актеры тоже с теплом вспоминают проекты, объединившие их и ставшие частью их жизни. Они пересекаются на новых съемках, встречаются на премиях или просто видятся по-дружески. И иногда эти встречи заканчиваются настоящим маленьким чудом: общими фото «спустя много лет». В этой статье мы собрали фото звездных тандемов, которые встретились вновь. Возможно, кого-то вы едва узнаете, а другие, кажется, нашли эликсир вечной молодости! Но каждый раз такие кадры пробирают до мурашек.

Джим Керри и Тейлор Момсен в комедии «Гринч — похититель Рождества» и они же 25 лет спустя

Линдси Лохан и Элейн Хендрикс в картине «Ловушка для родителей» и фото с их совместных съемок

Ромео и Джульетта в одноименном фильме Франко Дзеффирелли vs Леонард Уайтинг и Оливия Хасси через 50 лет

© Romeo and Juliet / BHE Films, Willy Sanjuan / Invision / AP / East News

Мина Мюррей и Джонатан Харкер в «Дракуле» vs Вайнона Райдер и Киану Ривз через 30 лет

Гарри и Салли в «Когда Гарри встретил Салли» vs Мег Райан и Билли Кристал спустя 30 лет

© When Harry Met Sally... / Castle Rock Entertainment, Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Питер и Рэй в «Охотниках за привидениями» vs Дэн Эйкройд и Билл Мюррей спустя годы

© Ghostbusters / Columbia Pictures, ANGELA WEISS / AFP / East News

Мать и дочь в «Чумовой пятнице» vs Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан спустя 20 лет

Хоббиты Пиппин и Мерри во «Властелине Колец» vs Доминик Монаган и Билли Бойд спустя годы

Росомаха и Дэдпул в «Люди Икс: Начало. Росомаха» vs Хью Джекман и Райан Рейнольдс через 14 лет

Хелен и Гарри Таскер в «Правдивой лжи» vs Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер через 30 лет

Ферула и Клара в «Доме духов» vs Мерил Стрип и Гленн Клоуз спустя 21 год

© The House of the Spirits / Constantin Film, Andy Kropa / Invision / AP / East News

Драко и Люциус Малфой в «Гарри Поттере» vs Том Фелтон и Джейсон Айзекс спустя годы

Комментарии

Уведомления

Похожее