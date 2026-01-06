12 актеров, которые встретились спустя годы после съемок и вызвали у нас теплую ностальгию
Порой нас тянет на ностальгию, и мы снова включаем любимые старые фильмы. Многие актеры тоже с теплом вспоминают проекты, объединившие их и ставшие частью их жизни. Они пересекаются на новых съемках, встречаются на премиях или просто видятся по-дружески. И иногда эти встречи заканчиваются настоящим маленьким чудом: общими фото «спустя много лет». В этой статье мы собрали фото звездных тандемов, которые встретились вновь. Возможно, кого-то вы едва узнаете, а другие, кажется, нашли эликсир вечной молодости! Но каждый раз такие кадры пробирают до мурашек.
Джим Керри и Тейлор Момсен в комедии «Гринч — похититель Рождества» и они же 25 лет спустя
Линдси Лохан и Элейн Хендрикс в картине «Ловушка для родителей» и фото с их совместных съемок
Ромео и Джульетта в одноименном фильме Франко Дзеффирелли vs Леонард Уайтинг и Оливия Хасси через 50 лет
Мина Мюррей и Джонатан Харкер в «Дракуле» vs Вайнона Райдер и Киану Ривз через 30 лет
Гарри и Салли в «Когда Гарри встретил Салли» vs Мег Райан и Билли Кристал спустя 30 лет
Питер и Рэй в «Охотниках за привидениями» vs Дэн Эйкройд и Билл Мюррей спустя годы
Мать и дочь в «Чумовой пятнице» vs Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан спустя 20 лет
Хоббиты Пиппин и Мерри во «Властелине Колец» vs Доминик Монаган и Билли Бойд спустя годы
© The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema, VALERIE MACON / AFP / East News
Росомаха и Дэдпул в «Люди Икс: Начало. Росомаха» vs Хью Джекман и Райан Рейнольдс через 14 лет
Хелен и Гарри Таскер в «Правдивой лжи» vs Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер через 30 лет
Ферула и Клара в «Доме духов» vs Мерил Стрип и Гленн Клоуз спустя 21 год
Драко и Люциус Малфой в «Гарри Поттере» vs Том Фелтон и Джейсон Айзекс спустя годы
