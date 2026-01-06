12 актеров, которые встретились спустя годы после съемок и вызвали у нас теплую ностальгию

Порой нас тянет на ностальгию, и мы снова включаем любимые старые фильмы. Многие актеры тоже с теплом вспоминают проекты, объединившие их и ставшие частью их жизни. Они пересекаются на новых съемках, встречаются на премиях или просто видятся по-дружески. И иногда эти встречи заканчиваются настоящим маленьким чудом: общими фото «спустя много лет». В этой статье мы собрали фото звездных тандемов, которые встретились вновь. Возможно, кого-то вы едва узнаете, а другие, кажется, нашли эликсир вечной молодости! Но каждый раз такие кадры пробирают до мурашек.