Мы сделали из 18 киногероев мультяшек и теперь не можем выбрать, какая версия круче

Кино
1 час назад
Обычно мы просим нейросети «оживить» мультяшек, но мы пошли от обратного! Каково это — лишить 18 кинозвезд реализма и перенести их в мир ярких красок и плоского рисунка? Мы провели самый забавный эксперимент недели: взяли 18 икон кино и попросили нейросеть сделать из них мультфильмы.

1. Элиа Кодоньо из фильма «Укрощение строптивого»

2. Капитан Джек Воробей из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

3. Гермиона из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

4. Франсуа Пиньон и Жан Люка из фильма «Папаши»

Злая Лампочка
57 минут назад

Что он такого увидел, что глаза из орбит настолько вылезли?! И похоже, кирпичный заводик сейчас построит.

Ответить

5. Мистер и миссис Смит из одноименного фильма

6. Эдвард Руки-Ножницы из одноименного фильма

7. Нео из фильма «Матрица»

© The Matrix / Warner Bros., AI-generated image

8. Тринити из фильма «Матрица»

© The Matrix / Warner Bros., AI-generated image

9. Мэри Поппинс из одноименного фильма

10. Амели Пулен из фильма «Амели»

11. Карла Фрай из «Полицейский из Беверли-Хиллз-2»

12. Стэнли Ипкисс и Тина Карлайл из фильма «Маска»

13. Тина Карлайл из фильма «Маска»

14. Томас Шелби из «Острых козырьков»

© Peaky Blinders / BBC, AI-generated image

15. Томас Шелби и Грейс из «Острых козырьков»

© Peaky Blinders / BBC, AI-generated image

16. Мама Стифлера из фильма «Американский пирог»

Оказалось, что выбрать фаворита между крутым оригиналом и его очаровательной мультяшной версией — задача невыполнимая. Это как выбрать между пиццей и суши — все зависит от настроения! Так что наш эксперимент завершился не ответом, а новым вопросом: а кому отдали бы свое сердце вы?
Фото на превью Edward Scissorhands / Twentieth Century Fox, AI-generated image, The Mask / New Line Productions, AI-generated image

