Мы сделали из 18 киногероев мультяшек и теперь не можем выбрать, какая версия круче
Обычно мы просим нейросети «оживить» мультяшек, но мы пошли от обратного! Каково это — лишить 18 кинозвезд реализма и перенести их в мир ярких красок и плоского рисунка? Мы провели самый забавный эксперимент недели: взяли 18 икон кино и попросили нейросеть сделать из них мультфильмы.
1. Элиа Кодоньо из фильма «Укрощение строптивого»
2. Капитан Джек Воробей из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»
3. Гермиона из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
4. Франсуа Пиньон и Жан Люка из фильма «Папаши»
Что он такого увидел, что глаза из орбит настолько вылезли?! И похоже, кирпичный заводик сейчас построит.
5. Мистер и миссис Смит из одноименного фильма
6. Эдвард Руки-Ножницы из одноименного фильма
Герой фильма - искусственный человек, у него на лице был минимум эмоций.
7. Нео из фильма «Матрица»
8. Тринити из фильма «Матрица»
9. Мэри Поппинс из одноименного фильма
10. Амели Пулен из фильма «Амели»
11. Карла Фрай из «Полицейский из Беверли-Хиллз-2»
12. Стэнли Ипкисс и Тина Карлайл из фильма «Маска»
13. Тина Карлайл из фильма «Маска»
14. Томас Шелби из «Острых козырьков»
15. Томас Шелби и Грейс из «Острых козырьков»
16. Мама Стифлера из фильма «Американский пирог»
Оказалось, что выбрать фаворита между крутым оригиналом и его очаровательной мультяшной версией — задача невыполнимая. Это как выбрать между пиццей и суши — все зависит от настроения! Так что наш эксперимент завершился не ответом, а новым вопросом: а кому отдали бы свое сердце вы?
Так, мультяшками герои известных фильмов побыли, ставим галочку