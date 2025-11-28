Вот как бы выглядели 20 персонажей культовых сериалов, если бы их снимали до сих пор
Кино
2 часа назад
Помните то чувство, когда забываешь про все свои дела и бегом несешься к телевизору, чтобы посмотреть, что же там случится с любимыми героями в новой серии? А представьте, если бы эти истории снимали до сих пор и мы бы видели, как персонажи меняются с годами. Мы вместе нейросетью поколдовали и получилось нечто! Только взгляните на эту задорную Мили, красавицу Жади и обаятельного Сойера!
Джек Шепард — «Остаться в живых»
Кейт Остин — «Остаться в живых»
Джеймс Форд (Сойер) — «Остаться в живых»
Милагрос Эспосито — «Дикий ангел»
Иво Ди Карло — «Дикий ангел»
Жади Эль Адиб Рашид— Клон
Лукас Феррас — «Клон»
Пайпер Холливелл — «Зачарованные»
Фиби Холливелл — «Зачарованные»
Пейдж Мэтьюс — «Зачарованные»
Лео Уайатт — «Зачарованные»
Кларк Кент — «Тайны Смолвиля»
Лана Лэнг — «Тайны Смолвиля»
Дин Винчестер — «Сверхъестественное»
Сэм Винчестер — «Сверхъестественное»
Иди Бритт — «Отчаянные домохозяйки»
Габриэль Солис — «Отчаянные домохозяйки»
Сьюзан Майер — «Отчаянные домохозяйки»
Баффи — «Баффи — истребительница вампиров»
Ангел — «Баффи — истребительница вампиров»
