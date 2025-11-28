Вот как бы выглядели 20 персонажей культовых сериалов, если бы их снимали до сих пор

Помните то чувство, когда забываешь про все свои дела и бегом несешься к телевизору, чтобы посмотреть, что же там случится с любимыми героями в новой серии? А представьте, если бы эти истории снимали до сих пор и мы бы видели, как персонажи меняются с годами. Мы вместе нейросетью поколдовали и получилось нечто! Только взгляните на эту задорную Мили, красавицу Жади и обаятельного Сойера!