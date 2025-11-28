Вот как бы выглядели 20 персонажей культовых сериалов, если бы их снимали до сих пор

Помните то чувство, когда забываешь про все свои дела и бегом несешься к телевизору, чтобы посмотреть, что же там случится с любимыми героями в новой серии? А представьте, если бы эти истории снимали до сих пор и мы бы видели, как персонажи меняются с годами. Мы вместе нейросетью поколдовали и получилось нечто! Только взгляните на эту задорную Мили, красавицу Жади и обаятельного Сойера!

Джек Шепард — «Остаться в живых»

© Lost / ABC Signature, AI-generated image

Кейт Остин — «Остаться в живых»

© Lost / ABC Signature, AI-generated image

Джеймс Форд (Сойер) — «Остаться в живых»

© Lost / ABC Signature, AI-generated image

Милагрос Эспосито — «Дикий ангел»

Иво Ди Карло — «Дикий ангел»

Жади Эль Адиб Рашид— Клон

Лукас Феррас — «Клон»

Пайпер Холливелл — «Зачарованные»

Фиби Холливелл — «Зачарованные»

Пейдж Мэтьюс — «Зачарованные»

Лео Уайатт — «Зачарованные»

Кларк Кент — «Тайны Смолвиля»

Лана Лэнг — «Тайны Смолвиля»

Дин Винчестер — «Сверхъестественное»

Сэм Винчестер — «Сверхъестественное»

Иди Бритт — «Отчаянные домохозяйки»

Габриэль Солис — «Отчаянные домохозяйки»

Сьюзан Майер — «Отчаянные домохозяйки»

Баффи — «Баффи — истребительница вампиров»

Ангел — «Баффи — истребительница вампиров»

Фото на превью Muñeca brava / Televisión Federal (Telefe), AI-generated image, Rede Globo de Televisão, AI-generated image

