Как бы выглядели герои мелодрам нашего детства, если бы сегодня они были обычными пенсионерами
Каждый раз, когда мы видим творчество искусственного интеллекта, думаем, что ему уже нечем нас удивить. Но как бы не так! Только посмотрите, как он превратил героев любимых мелодрам нашей юности в обычных пенсионеров. Один Райан Рейнольдс чего стоит!
Джулия Робертс, «Ноттинг Хилл»
Энди МакДауэлл, «День сурка»
Мэттью Макконахи, «Свадебный переполох»
Деми Мур, «Привидение»
Кейт Уинслет, «Титаник»
Кейт Бекинсейл, «Интуиция»
Кэмерон Диаз, «Отпуск по обмену»
Рейчел Макадамс, «Дневник памяти»
Дженнифер Лопес, «Свадебный переполох»
Кейт Хадсон, «Как отделаться от парня за 10 дней»
Райан Рейнольдс, «Предложение»
Дженнифер Лав Хьюитт, «Сердцеедки»
Рене Зеллвегер, «Замерзшая из Майами»
Риз Уизерспун, «Блондинка в законе»
Сандра Буллок, «Предложение»
Кира Найтли, «Прошлой ночью в Нью-Йорке»
Как вам эти преображения? Нам кажется, что вышло очень реалистично! А если вы хотите еще полюбоваться на творчество ИИ, загляните сюда.
