Как бы выглядели герои мелодрам нашего детства, если бы сегодня они были обычными пенсионерами

Каждый раз, когда мы видим творчество искусственного интеллекта, думаем, что ему уже нечем нас удивить. Но как бы не так! Только посмотрите, как он превратил героев любимых мелодрам нашей юности в обычных пенсионеров. Один Райан Рейнольдс чего стоит!