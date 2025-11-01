Как бы выглядели герои мелодрам нашего детства, если бы сегодня они были обычными пенсионерами

4 часа назад
Как бы выглядели герои мелодрам нашего детства, если бы сегодня они были обычными пенсионерами

Каждый раз, когда мы видим творчество искусственного интеллекта, думаем, что ему уже нечем нас удивить. Но как бы не так! Только посмотрите, как он превратил героев любимых мелодрам нашей юности в обычных пенсионеров. Один Райан Рейнольдс чего стоит!

Джулия Робертс, «Ноттинг Хилл»

Энди МакДауэлл, «День сурка»

Мэттью Макконахи, «Свадебный переполох»

Деми Мур, «Привидение»

© Ghost / Paramount Pictures, AI-generated image
Саетлана
21 час назад

Если бы Деми Мур увидела бы это фото себя "на пенсии"....она бы сожгла Адме огнём синим....

-
-
Ответить

Кейт Уинслет, «Титаник»

Кейт Бекинсейл, «Интуиция»

© Serendipity / Miramax, AI-generated image

Кэмерон Диаз, «Отпуск по обмену»

Рейчел Макадамс, «Дневник памяти»

Дженнифер Лопес, «Свадебный переполох»

Кейт Хадсон, «Как отделаться от парня за 10 дней»

Райан Рейнольдс, «Предложение»

Дженнифер Лав Хьюитт, «Сердцеедки»

Рене Зеллвегер, «Замерзшая из Майами»

Риз Уизерспун, «Блондинка в законе»

Сандра Буллок, «Предложение»

Ana.Rok
1 час назад

Вот здесь похоже и достойно. Наверное, потому что старение не на большое время

-
-
Ответить

Кира Найтли, «Прошлой ночью в Нью-Йорке»

© Last Night / Gaumont, AI-generated image

Как вам эти преображения? Нам кажется, что вышло очень реалистично! А если вы хотите еще полюбоваться на творчество ИИ, загляните сюда.

Фото на превью Ghost / Paramount Pictures, AI-generated image, Notting Hill / Polygram Filmed Entertainment, AI-generated image

Олена-на-на
3 часа назад

Очередной эйджизм. Ребят, половине этих актеров сейчас на 15-20 лет меньше, чем на ваших состаренных фото. Поэтому как-бы... А так, о чем статья, что авторы умеют пользоваться ИИ на уровне 6-летнего ребенка? Ну, молодцы, чо.

-
-
Ответить

