14 вещей, которые раньше считались нормой, а теперь вызывают вопросы

Интересное
4 часа назад
14 вещей, которые раньше считались нормой, а теперь вызывают вопросы

Порой вспомнишь некоторые моменты из прошлого и невольно хочется воскликнуть: «Не могу поверить, что это было в порядке вещей!» То, что когда-то не вызывало у нас ни вопросов, ни удивления, сегодня заставляет молодежь недоумевать не на шутку. Мы собрали ситуации, которые раньше воспринимались как само собой разумеющиеся, а теперь поражают или озадачивают молодое поколение.

Детям дозволялось гораздо больше самостоятельности, тогда как сейчас мамы предпочитают держать все «под контролем»

это секретная информация
3 часа назад

мама доце
- дверь ни кому не открывай!
вышла, через какое то время решила проверить, подошла к квартире, постучала, из-за двери
-кто там?
мама басом
-открывайте, газовая службу!
-идите нахрен, мы дровами топим!

-
-
Ответить

Нежданные гости, когда вы только собирались расслабиться? Большое дело! Зато сейчас с вами связываются, чтобы уточнить, когда с вами можно связаться

Muereske
4 часа назад

ох... как меня бесят те, кто сразу звонить начинает по всяким мессенджерам. ну напиши, узнай, предупреди, а потом уже звони. летом вот только было: родственница названивала раз 5-7, потом пишет "не дозвонилась, наверное со связью что-то". блин, да я же за 10 минут до этого написала о том, что не дома, как вернусь обязательно сообщу. интернет на телефоне включеным не держу, на ночь даже звук отключен, не то что связь.

-
-
Ответить

Сервант, сервиз, торшер — было обязательным условием для хорошо обставленной квартиры. Зато сейчас молодежь переезжает налегке и докупает все по мере необходимости

Звонить подруге со свежими сплетнями и нарваться на ее родителей или отсутствие дома? Плавали, знаем! Это сейчас подружке можно записать видеосообщение и преспокойно ждать реакции на досуге

Алина
2 часа назад

С двумя самыми близкими подругами мы общаемся голосовыми сообщениями) так и ощущение человека рядом, и возможность наговорить много всего, эмоционально и живо. И удобно включить и слушать этот «подкаст» (как мы шутим) за рулем или пока голову мою, например)) И записываю тоже на ходу, в пробке, на прогулке с ребенком и т.п.
Звонить часто неудобно: с одной подругой нас разделяет разница во времени в 3 часа, у второй трое детей и все равно будет отвлекаться от звонка, проще в удобную минутку записать, потом послушать.

-
-
Ответить

Раньше мы считали, что грозе дворов Мурзику не страшна никакая напасть. Нынче же к здоровью домашних любимцев относимся с несколько большим трепетом

Хвастаясь кинопознаниями, приходилось полагаться на собственную память. Теперь же зайти на сайт и проверить фильмографию любимого актера — дело двух кликов

Еженедельные выпуски любимых мультиков заставляли нас вскакивать ни свет ни заря даже на выходных. Сейчас весь сериал целиком можно «проглотить» хоть за ночь, вот только как потом вставать...

Когда-то забыть нужный номер было чревато неприятностями, в то время как в наши дни необходимые для связи контакты могут оказаться под рукой за пару мгновений

Эволюция бабушкиной заботы прошла путь от «Ну-ка давай кушай свою манную кашу!» до «Сам вкусно и полезно ест и еще добавки просит, вот чудеса!»

Алина
1 час назад

Как же сейчас радуется моя бабушка, когда готовит правнуку и кормит его)) Меня накормить было очень сложно, зато мой сын ест абсолютно всё (разрешенное, конечно) с отличным аппетитом)

-
-
Ответить

Когда-то приходилось долго выбирать лучший ракурс, ведь кадров было наперечет. Нынче же мы делаем дюжину снимков за минуту и фотошопим понравившиеся за полторы

Ales Draco
1 день назад

Странно, старые фотоснимки распечатаны и пересматриваются, а новые горы фотографий давно забыты в архиве.

-
-
Ответить

Героически топать на работу с ангиной и насморком — дело прошлого. Нынче офисная культура позволяет, приболев, поработать из дома — главное, дедлайн не пропустить

Поиск информации был делом время- и энергозатратным, тогда как сейчас умные гаджеты за секунду обеспечивают студентам ликбез

Источник стресса в виде многочасовых и хаотичных очередей в учреждениях потихоньку уходит в прошлое. Теперь мы спокойно слушаем музыку под кондиционером, поджидая, пока назовут наш номер

Ольга Курпякова
2 часа назад

О да, как вспомню, как раньше брали штурмом магазины, стояли в очереди в банке. Правда, сейчас тоже можно просидеть в очереди, например, в поликлинике, или в МФЦ, но хотя бы сидишь, а не стоишь.

-
-
Ответить

Ну и наконец, суровые наказания нашего детства сменил подход «понимающего и коммуницирующего» родителя, что, согласитесь, не может не радовать

Ольга Курпякова
1 час назад

Не знаю, меня никогда не ругали, и не наказывали родители, я тоже никогда не кричала, не ругала, и не наказывала своего сына - мы выросли довольно неплохими людьми - по отзывам окружающих. Может быть, надо проводить больше времени со своим ребёнком, разговаривать с ним, стараться узнать его интересы, и заинтересовать чем-то - тогда и будет хороший результат воспитания.

-
-
Ответить

А что для вас раньше казалось вполне обыденным, а теперь вы на это смотрите с выражением лица «Как мы так жили?»
Поделитесь в комментариях!

Ну а вот здесь можно почитать про милые обыденные мелочи, которые с возрастом начинают радовать нас все больше и больше.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее