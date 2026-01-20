мама доце
- дверь ни кому не открывай!
вышла, через какое то время решила проверить, подошла к квартире, постучала, из-за двери
-кто там?
мама басом
-открывайте, газовая службу!
-идите нахрен, мы дровами топим!
14 вещей, которые раньше считались нормой, а теперь вызывают вопросы
Порой вспомнишь некоторые моменты из прошлого и невольно хочется воскликнуть: «Не могу поверить, что это было в порядке вещей!» То, что когда-то не вызывало у нас ни вопросов, ни удивления, сегодня заставляет молодежь недоумевать не на шутку. Мы собрали ситуации, которые раньше воспринимались как само собой разумеющиеся, а теперь поражают или озадачивают молодое поколение.
Детям дозволялось гораздо больше самостоятельности, тогда как сейчас мамы предпочитают держать все «под контролем»
мама доце
Нежданные гости, когда вы только собирались расслабиться? Большое дело! Зато сейчас с вами связываются, чтобы уточнить, когда с вами можно связаться
ох... как меня бесят те, кто сразу звонить начинает по всяким мессенджерам. ну напиши, узнай, предупреди, а потом уже звони. летом вот только было: родственница названивала раз 5-7, потом пишет "не дозвонилась, наверное со связью что-то". блин, да я же за 10 минут до этого написала о том, что не дома, как вернусь обязательно сообщу. интернет на телефоне включеным не держу, на ночь даже звук отключен, не то что связь.
Сервант, сервиз, торшер — было обязательным условием для хорошо обставленной квартиры. Зато сейчас молодежь переезжает налегке и докупает все по мере необходимости
Звонить подруге со свежими сплетнями и нарваться на ее родителей или отсутствие дома? Плавали, знаем! Это сейчас подружке можно записать видеосообщение и преспокойно ждать реакции на досуге
С двумя самыми близкими подругами мы общаемся голосовыми сообщениями) так и ощущение человека рядом, и возможность наговорить много всего, эмоционально и живо. И удобно включить и слушать этот «подкаст» (как мы шутим) за рулем или пока голову мою, например)) И записываю тоже на ходу, в пробке, на прогулке с ребенком и т.п.
Звонить часто неудобно: с одной подругой нас разделяет разница во времени в 3 часа, у второй трое детей и все равно будет отвлекаться от звонка, проще в удобную минутку записать, потом послушать.
Раньше мы считали, что грозе дворов Мурзику не страшна никакая напасть. Нынче же к здоровью домашних любимцев относимся с несколько большим трепетом
Хвастаясь кинопознаниями, приходилось полагаться на собственную память. Теперь же зайти на сайт и проверить фильмографию любимого актера — дело двух кликов
Вот тут я согласна. Мы с мужем часто спорим кто где снимался, когда родился, сколько детей и т. д.
Еженедельные выпуски любимых мультиков заставляли нас вскакивать ни свет ни заря даже на выходных. Сейчас весь сериал целиком можно «проглотить» хоть за ночь, вот только как потом вставать...
"Утиные истории", насколько я помню, в 90-е годы начинались в 18.10 по мск)
Когда-то забыть нужный номер было чревато неприятностями, в то время как в наши дни необходимые для связи контакты могут оказаться под рукой за пару мгновений
Эволюция бабушкиной заботы прошла путь от «Ну-ка давай кушай свою манную кашу!» до «Сам вкусно и полезно ест и еще добавки просит, вот чудеса!»
Как же сейчас радуется моя бабушка, когда готовит правнуку и кормит его)) Меня накормить было очень сложно, зато мой сын ест абсолютно всё (разрешенное, конечно) с отличным аппетитом)
Когда-то приходилось долго выбирать лучший ракурс, ведь кадров было наперечет. Нынче же мы делаем дюжину снимков за минуту и фотошопим понравившиеся за полторы
Странно, старые фотоснимки распечатаны и пересматриваются, а новые горы фотографий давно забыты в архиве.
Героически топать на работу с ангиной и насморком — дело прошлого. Нынче офисная культура позволяет, приболев, поработать из дома — главное, дедлайн не пропустить
Поиск информации был делом время- и энергозатратным, тогда как сейчас умные гаджеты за секунду обеспечивают студентам ликбез
Источник стресса в виде многочасовых и хаотичных очередей в учреждениях потихоньку уходит в прошлое. Теперь мы спокойно слушаем музыку под кондиционером, поджидая, пока назовут наш номер
О да, как вспомню, как раньше брали штурмом магазины, стояли в очереди в банке. Правда, сейчас тоже можно просидеть в очереди, например, в поликлинике, или в МФЦ, но хотя бы сидишь, а не стоишь.
Ну и наконец, суровые наказания нашего детства сменил подход «понимающего и коммуницирующего» родителя, что, согласитесь, не может не радовать
Не знаю, меня никогда не ругали, и не наказывали родители, я тоже никогда не кричала, не ругала, и не наказывала своего сына - мы выросли довольно неплохими людьми - по отзывам окружающих. Может быть, надо проводить больше времени со своим ребёнком, разговаривать с ним, стараться узнать его интересы, и заинтересовать чем-то - тогда и будет хороший результат воспитания.
А что для вас раньше казалось вполне обыденным, а теперь вы на это смотрите с выражением лица «Как мы так жили?»
Поделитесь в комментариях!
Ну а вот здесь можно почитать про милые обыденные мелочи, которые с возрастом начинают радовать нас все больше и больше.