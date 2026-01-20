14 вещей, которые раньше считались нормой, а теперь вызывают вопросы

Порой вспомнишь некоторые моменты из прошлого и невольно хочется воскликнуть: «Не могу поверить, что это было в порядке вещей!» То, что когда-то не вызывало у нас ни вопросов, ни удивления, сегодня заставляет молодежь недоумевать не на шутку. Мы собрали ситуации, которые раньше воспринимались как само собой разумеющиеся, а теперь поражают или озадачивают молодое поколение.

Детям дозволялось гораздо больше самостоятельности, тогда как сейчас мамы предпочитают держать все «под контролем»

это секретная информация 3 часа назад мама доце

- дверь ни кому не открывай!

вышла, через какое то время решила проверить, подошла к квартире, постучала, из-за двери

-кто там?

мама басом

-открывайте, газовая службу!

-идите нахрен, мы дровами топим! - - Ответить

Нежданные гости, когда вы только собирались расслабиться? Большое дело! Зато сейчас с вами связываются, чтобы уточнить, когда с вами можно связаться

Muereske 4 часа назад ох... как меня бесят те, кто сразу звонить начинает по всяким мессенджерам. ну напиши, узнай, предупреди, а потом уже звони. летом вот только было: родственница названивала раз 5-7, потом пишет "не дозвонилась, наверное со связью что-то". блин, да я же за 10 минут до этого написала о том, что не дома, как вернусь обязательно сообщу. интернет на телефоне включеным не держу, на ночь даже звук отключен, не то что связь. - - Ответить

Сервант, сервиз, торшер — было обязательным условием для хорошо обставленной квартиры. Зато сейчас молодежь переезжает налегке и докупает все по мере необходимости

Звонить подруге со свежими сплетнями и нарваться на ее родителей или отсутствие дома? Плавали, знаем! Это сейчас подружке можно записать видеосообщение и преспокойно ждать реакции на досуге

Алина 2 часа назад С двумя самыми близкими подругами мы общаемся голосовыми сообщениями) так и ощущение человека рядом, и возможность наговорить много всего, эмоционально и живо. И удобно включить и слушать этот «подкаст» (как мы шутим) за рулем или пока голову мою, например)) И записываю тоже на ходу, в пробке, на прогулке с ребенком и т.п.

Звонить часто неудобно: с одной подругой нас разделяет разница во времени в 3 часа, у второй трое детей и все равно будет отвлекаться от звонка, проще в удобную минутку записать, потом послушать. - - Ответить

Раньше мы считали, что грозе дворов Мурзику не страшна никакая напасть. Нынче же к здоровью домашних любимцев относимся с несколько большим трепетом

Хвастаясь кинопознаниями, приходилось полагаться на собственную память. Теперь же зайти на сайт и проверить фильмографию любимого актера — дело двух кликов

Екатерина Силина 3 часа назад Вот тут я согласна. Мы с мужем часто спорим кто где снимался, когда родился, сколько детей и т. д. - - Ответить

Еженедельные выпуски любимых мультиков заставляли нас вскакивать ни свет ни заря даже на выходных. Сейчас весь сериал целиком можно «проглотить» хоть за ночь, вот только как потом вставать...

Когда-то забыть нужный номер было чревато неприятностями, в то время как в наши дни необходимые для связи контакты могут оказаться под рукой за пару мгновений

Эволюция бабушкиной заботы прошла путь от «Ну-ка давай кушай свою манную кашу!» до «Сам вкусно и полезно ест и еще добавки просит, вот чудеса!»

Алина 1 час назад Как же сейчас радуется моя бабушка, когда готовит правнуку и кормит его)) Меня накормить было очень сложно, зато мой сын ест абсолютно всё (разрешенное, конечно) с отличным аппетитом) - - Ответить

Когда-то приходилось долго выбирать лучший ракурс, ведь кадров было наперечет. Нынче же мы делаем дюжину снимков за минуту и фотошопим понравившиеся за полторы

Ales Draco 1 день назад Странно, старые фотоснимки распечатаны и пересматриваются, а новые горы фотографий давно забыты в архиве. - - Ответить

Героически топать на работу с ангиной и насморком — дело прошлого. Нынче офисная культура позволяет, приболев, поработать из дома — главное, дедлайн не пропустить

Поиск информации был делом время- и энергозатратным, тогда как сейчас умные гаджеты за секунду обеспечивают студентам ликбез

Источник стресса в виде многочасовых и хаотичных очередей в учреждениях потихоньку уходит в прошлое. Теперь мы спокойно слушаем музыку под кондиционером, поджидая, пока назовут наш номер

Ольга Курпякова 2 часа назад О да, как вспомню, как раньше брали штурмом магазины, стояли в очереди в банке. Правда, сейчас тоже можно просидеть в очереди, например, в поликлинике, или в МФЦ, но хотя бы сидишь, а не стоишь. - - Ответить

Ну и наконец, суровые наказания нашего детства сменил подход «понимающего и коммуницирующего» родителя, что, согласитесь, не может не радовать

Ольга Курпякова 1 час назад Не знаю, меня никогда не ругали, и не наказывали родители, я тоже никогда не кричала, не ругала, и не наказывала своего сына - мы выросли довольно неплохими людьми - по отзывам окружающих. Может быть, надо проводить больше времени со своим ребёнком, разговаривать с ним, стараться узнать его интересы, и заинтересовать чем-то - тогда и будет хороший результат воспитания. - - Ответить