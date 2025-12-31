Мечтала о красных фонариках, а получила культурный шок: как я встретила Новый год в Китае

На четвертый день нового года уезжать из деревни все еще считается плохой идеей. Но в этот раз нам очень повезло. По расписанию празднования продолжаются визиты к родственникам. А у нас нашелся двоюродный брат, у которого жена недавно родила. И поэтому они в деревню не ездили. Так вот, нужно же их тоже посетить. Стали они рассуждать, как это сделать. И тут я воспротивилась. Мы все несколько дней не мылись, одежда грязная. Нельзя в таком виде к новорожденному ребенку. И это был мой звездный час.

Оказалось, что на самом деле почти все в нашей семье не получают никакого удовольствия от деревни. Ездят, потому что так надо, ждут момента, когда можно уехать и радостно выдыхают. А тут можно скинуть всю ответственность на меня. Поэтому меня хватали за руки, говорили, что я умница и знаю как надо. В следующие 10 минут мы уже собрались — я даже не ожидала, что мы сможем так быстро рассесться по машинам. И под видом того, что нужно привести себя в порядок перед встречей с новорожденным, поехали в город. В тепло, уют и горячий душ.

Когда мы зашли в квартиру и я впервые за несколько дней смогла снять не только куртку, но один из свитеров, я думала, расплачусь от восторга. Свекровь сестры посмеивалась и спрашивала меня: «Ну как тебе китайский новый год?» Ответ — незабываемо. Не уверена, что я смогла бы так каждый год. Но я рада, что мне довелось это пережить.