Мечтала о красных фонариках, а получила культурный шок: как я встретила Новый год в Китае
Я мечтала о красных фонариках и волшебной атмосфере китайского Нового года. Реальность оказалась жестче: термобелье вместо платья, сон в обнимку с одеялами и культурный шок на каждом шагу. Это вам не оливье в полночь наворачивать. Рассказываю, как это было на самом деле.
И дочитайте до конца. Там моя сестра рассказала, как у нее проходил первый Новый год в Китае, который изменил всю ее дальнейшую жизнь.
Моя старшая сестра живет в Китае, она вышла там замуж, родила детей и теперь живет по местным традициям. Как-то раз я поехала к ней аж на полгода и за это время узнала много интересного об укладе жизни там. Когда китайские родственники спрашивали, надолго ли я приехала, все радовались, что я застану празднование Нового года там. Дескать, наконец-то отмечу праздник, как полагается. Естественно, что вся эта реакция поднимала уровень предвкушения до небес. Я уже фантазировала, какой незабываемый и крутой опыт я получу.
Сразу нужно сказать, что в Китае Новый год — это плавающая дата, все привязано к лунному календарю. Мне заранее назвали дату, и я к ней стала готовиться. Уже зная, какое важное значение придают красному цвету, я стала выбирать красные наряды. Подходила к сестре со словами: «Смотри, какое классное красное платье выбрала». А она отмахивалась. Мол, подожди пока, потом разберемся.
Так выглядят традиционные новогодние украшения к Новому году.
В Китае очень уважают предков, поэтому отмечать Новый год нужно в самом важном месте — в деревне, из которой вышла вся семья, у самого старого члена семьи. В нашем случае это прабабушка. Ей уже под 90, а она прекрасно живет в своей деревне, куда на праздники приезжают все родные.
За неделю мы стали собирать вещи в поездку. И уже тут я увидела, что нафантазировала себе что-то, что сильно отличается от реальности. Потому что в чемодан вместо платьев полетели теплые свитера и термобелье. Вместо косметички — самонагревающиеся наклейки на одежду и влажные салфетки. На сумке, полностью забитой одеялами, я уже занервничала. Но отступать некуда, не поехать в деревню на Новый год — это буквально оскорбление. Не будут служить оправданием ни простуды, ни важные дела в городе. Да и в целом, вся жизнь в Китае замирает. Ничего не работает, все закрыто. Все разъезжаются по деревням.
Последний день года встретил нас беготней по дому. Все носились, собирали последние вещи, уговаривали детей спокойно постоять. Мы надевали на себя одежду слой за слоем и мне уже становилось страшновато. Я будто на крайний север собиралась. И думала, что все это лишнее, ведь не так уж холодно на улице. И вот мы все же загрузились в машины и поехали. Пара часов в пути, и мы на месте. Я верчу головой, рассматриваю традиционную архитектуру, и понимаю, что как-то зябко мне. Следующие дни я надевала на себя все больше одежды, куртку не снимала даже в здании.
По приезду мы сразу же окунулись в суету. Мужчины снимали прошлогодние украшения и развешивали новые, подметали дом, проветривали одеяла. А женщины были заняты приготовлением традиционной еды на Новый год. Мы привыкли к огромному столу, изобилию блюд, салатов, нарезок. В Китае блюдо только одно — домашние пельмени, которых заготавливают сотнями. Ведь именно этим будут питаться десятки родственников несколько дней подряд.
Меня, как иностранку, на кухню не пустили, оставили следить за бегающей малышней. Но я все равно пробралась тайком (все так же в куртке, потому что было невероятно холодно, отопления никакого нет) и слепила парочку ужасно кривых пельменей. Свой вклад внесла, можно выдохнуть.
Наверное, многие из нас сталкивались с тем, как в последний день года на все вкусности говорят: «Не трогай, это на стол». Все замирают в ожидании, чтобы ближе к полуночи сесть праздновать. А весь день перекусывают чем-то, что не попало в салаты. В Китае все совсем по-другому.
В определенный момент нас позвали к столу. Всем места не хватило, садились по очереди. На каждого — по миске с пельменями. Было около 7 часов вечера. Мне вообще казалось, что это так, заморить червячка перед основными гуляниями. Но нет, поели и хватит. А потом несколько часов постоянных фейерверков. Считается, что громкие звуки пугают злых духов, поэтому многочисленные салюты — обязательный элемент праздника. В каждом дворе доставали целые ящики пиротехники и устраивали настоящие шоу.
Все разошлись спать еще до полуночи, никаких курантов или ожидания символической смены года на календаре. Пожалуй, описывать первую ночь в деревне я не буду. Ограничусь только тем, что даже два одеяла и сон в нескольких слоях одежды не спасал от холода. А утром вместо будильника использовали все те же салюты. Честно говоря, в то утро я была даже рада, что не знаю китайского, а то бы точно не сдержалась и высказала всем вокруг, что я думаю о таком празднике.
В первый день года обязательное условие — идти к родственникам в гости. В нашей семье один дядька закрепил за собой этот день — всех ждет у себя. Как-то раз, когда моя сестра впервые отмечала там Новый год, произошла казусная ситуация. Ей показалось, что приглашение не обязательное. Она пришла, увидела, что там уже куча людей, всем места не хватает, и решила оказать любезность хозяину и не задерживаться надолго. Ох, как же он обиделся! Уже годами ей припоминает, как она тогда неуважительно к нему отнеслась.
Пока мы шли по деревне, останавливались у многих домов и мне проводили экскурсию. Вот эту резьбу по камню делал двоюродный дедушка, очень хороший мастер. А в этом доме родился такой-то родственник. Печь в этом доме сложил дядя своими руками, его во все дома звали работать. Китайцы действительно очень гордятся своей культурой и не забывают похвастаться этим.
В гостях на столах уже не только пельмени, но и куча других традиционных китайских блюд. А на входе в ладошку обязательно насыпят семечек, чтобы было чем перекусить, пока хозяева накрывают на столы. Отказаться от такого угощения нельзя, это будет проявлением неуважения. И я заранее спросила у сестры, что же мне делать, ведь семечки я совсем не ем. В итоге я минут 20 сидела с ними в руке, а потом потихоньку ссыпала на стол.
Но даже наличие личного консультанта, чьей задачей было удержать меня от социального позора, не спасло меня от культурного шока. Я была в ужасе, когда увидела, что все просто кидают мусор под стол. Шелуху, фантики, скорлупки от орехов, мандариновые шкурки — все летело на пол. Я сидела в шоке, пока сестра толкала меня локтем под бок, чтобы я не привлекала внимания. Но все равно на меня посмотрели как на дикарку, когда я взяла салфеточку, завернула в нее свой мусор и оставила на углу стола.
Учитывая количество родственников и гостей, можно было бы предположить, что все разоряются на подарках. Но там даже к подаркам относятся по-другому. Если идешь в гости, можно взять коробку с едой — фруктами, йогуртами или просто несколько десятков куриных яиц. И это будет считаться отличным подарком. Из обязательного только красные конверты для денег — там небольшие суммы, которые нужно раздать детям. А вот взрослых подобными дарами обделяют.
В Китае так устроено, что как только женщина выходит замуж, она переходит в семью мужа. Но и ее семью тоже на забывают. Второй день нового года — обязательный визит к родственникам жен. Почти все разъехались. Я думала, нас ждет спокойный день, и я даже смогу попить кофе без осуждающих взглядов. Но не тут-то было. В этот раз наша семья была принимающей стороной, приехали с семьями разные тети и племянницы. В Китае все эти родственники считаются близкими, а вся семья может насчитывать сотни человек.
На третий день нового года все идут на кладбище почитать предков. Я не представляю как это проходит, потому что меня, как иностранку, не взяли. И даже мою сестру, которую уже давно приняли в семью, тоже оставили дома. Но мы не расстроились, достали шоколадки, налили себе кофе и аж несколько часов провели в тишине и спокойствии. Но к тому времени мы все уже хотели просто попасть в тепло, помыться и выспаться. Кто-то уже заболел, кашлял, сморкался. Но ничто не могло остановить празднование.
На четвертый день нового года уезжать из деревни все еще считается плохой идеей. Но в этот раз нам очень повезло. По расписанию празднования продолжаются визиты к родственникам. А у нас нашелся двоюродный брат, у которого жена недавно родила. И поэтому они в деревню не ездили. Так вот, нужно же их тоже посетить. Стали они рассуждать, как это сделать. И тут я воспротивилась. Мы все несколько дней не мылись, одежда грязная. Нельзя в таком виде к новорожденному ребенку. И это был мой звездный час.
Оказалось, что на самом деле почти все в нашей семье не получают никакого удовольствия от деревни. Ездят, потому что так надо, ждут момента, когда можно уехать и радостно выдыхают. А тут можно скинуть всю ответственность на меня. Поэтому меня хватали за руки, говорили, что я умница и знаю как надо. В следующие 10 минут мы уже собрались — я даже не ожидала, что мы сможем так быстро рассесться по машинам. И под видом того, что нужно привести себя в порядок перед встречей с новорожденным, поехали в город. В тепло, уют и горячий душ.
Когда мы зашли в квартиру и я впервые за несколько дней смогла снять не только куртку, но один из свитеров, я думала, расплачусь от восторга. Свекровь сестры посмеивалась и спрашивала меня: «Ну как тебе китайский новый год?» Ответ — незабываемо. Не уверена, что я смогла бы так каждый год. Но я рада, что мне довелось это пережить.
Празднования длятся 15 дней, продолжаются походы к многочисленным родственникам и друзьям. Детям вручаются красные конверты, повсюду взрываются салюты. И только потом жизнь возвращается в колею — снова открываются магазины, начинают работать кафе и придорожные тележки с едой. Заканчиваются долгие выходные и людей снова ждет работа. Новый год официально наступил.
Бонус: Первый Новый год в Китае для моей сестры.
- Переехала в Китай, и один друг позвал отметить Новый год с ним и его семьей в деревне. Приехала, меня знакомят с семьей. В какой-то момент его мамаша ляпнула: «Невестка». Неловко. Оказалось, что если на Новый год девушка поедет в деревню к чьей-то семье, то это наш аналог предложения руки и сердца. Так мой друг решил перейти на новый уровень отношений и заявить о намерениях. И вот мы уже более 5 лет женаты.
