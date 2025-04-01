14 человек, которые в ресторане получили и хлеба, и зрелищ

Истории
1 час назад

Многие сталкивались с забавными случаями в ресторанах. Ошибка в меню, недостающий ингредиент, забывчивый официант или нервные посетители — да что угодно может неожиданно стать темой для обсуждения после трапезы.

  • Перед закрытием принимала заказ у семерых хамоватых мужчин. Они задавали тонну вопросов, веселились — хотели поставить меня этим в тупик. Я ответила абсолютно на все — по этапам готовки и ингредиентам. Просто они не знали, что я работала не официантом, а поваром. Разумеется, откуда им знать. © NansyWhite / Pikabu
  • Сидел я как-то в китайском ресторане, ел, и вдруг заметил в рисе муху. Позвал официанта, сказал: «Извините, у меня тут муха в рисе». Он снял очки, поднес рис прямо к носу, выковырял эту муху дужкой очков, рассмотрел и говорит: «Это не муха, это жук», — поставил рис обратно и ушел. Больше я в том ресторане не появлялся. © StickleyMan / Reddit
  • Рядом сидела пара, дама была в шубке. Официант нечаянно окатил женщину напитком. Та вскочила, выбежала. Мужик с официантом о чем-то тихо поговорил. Через пару минут мужик включил камеру, а официант вышел в центр зала и опрокинул еще один бокал себе на голову. Мужик все это снял, хмыкнул и ушел. Оставшийся вечер все гости и другие официанты обсуждали этот случай. Самое забавное, что бармен очень громко ржал, приговаривая: «Ну как он так-то?!», и в следующий момент у него самого прямо из рук выпал бокал. Стоит ли говорить, что зал переполнился гомерическим хохотом? © scrobot / Pikabu
  • Мы всем столом заказали куриные бургеры, а когда их принесли, оказалось, что ни в одном не было курицы. © _TaylorSwift / Reddit
  • Одному официанту не оставил на чай банкет, на который он убил большую часть времени своей смены. Он ругался на них минут пять, а потом из туалета вышел хозяин банкета, лично поблагодарил официанта за труд и вручил ему хорошие чаевые. Пока его хвалили, стоял красный, как рак. © Lichik / Pikabu
  • Мы взяли заказ на вынос из любимой органической пиццерии. Мой сэндвич был разрезан пополам, и в нем был огромный зеленый богомол. Когда администрация предложила мне заменить сэндвич, я предпочла отказаться. © Elena Ledoux / Quora
  • Это случилось не со мной, а с людьми за соседним столиком. Женщина заказала кофе, и официант его случайно на неё пролил. Она от боли аж закричала — конечно, кофе ведь был горячий. После того, как она привела себя в порядок, менеджер принёс ей новую порцию кофе, но и её умудрился разлить. Мы, конечно, очень сочувствовали ей. Было неловко, но мы решили уйти, пока не произошло что-нибудь еще. © Tinchy / Reddit
  • Рядом с моим домом есть очень известная закусочная. По выходным приходится стоять в очереди 30-45 минут, чтобы попасть внутрь, настолько там вкусно. Я был постоянным клиентом ресторана, и владельцы относились ко мне особенно тепло, учитывая, что я приходил туда через день. Итак, однажды я пришел и заказал блинчики без масла. Через 10 минут официант приносит блинчики с огромным куском масла прямо сверху. Обращаясь к официанту говорю: «Я же просил, чтобы блинчики были без масла». Официант отвечает: «Ой, извините», убирает масло голыми руками и уходит, насвистывая. © Prashant Shetty / Quora
  • Как катастрофа обернулась неплохим опытом. Несколько лет назад мы с женой пошли в ресторан. Сделали заказ, получили напитки. Пока болтали, не обращали особого внимания на то, как долго ждем. Но тут к нам подходит менеджер и спрашивает, что мы заказали. Она села с нами и рассказала, что наш официант уволился, не передав заказы. Менеджер была настолько мила и так искренне извинялась, что мы просто не могли рассердиться. Она приняла наши заказы, предложила взять десерт и сделала все за счет заведения. В итоге получился очень приятный опыт. © Cody Bolt / Quora
  • Мы с бабушкой заказали кофе, и тут пожилой мужчина с внучкой сели за ближайший к нам столик. Мы разговорились, попивая кофе. Когда собирались уходить, его внучка схватила меня за руку, отвела в сторону и сказала: «Спасибо вам. Моему дедушке не так долго осталось, и у него никогда раньше не было такого приятного разговора в кофейне. Вы его очень порадовали». Я была ошеломлена, так как пожилой мужчина выглядел крепким и здоровым, но его внучка не стала вдаваться в подробности болезни. Мы с бабушкой были тронуты. Я всегда буду вспоминать этого милого человека. То, что для нас мелочь, может оказать большое влияние на чью-то жизнь именно в тот момент, когда это больше всего необходимо. © Grace Barlow / Quora
Iosi Merson
6 минут назад

Дед еще не знал, что внучке нужна его квартира....А она уже всё решила ....

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«Я заказал сырную кесадилью»

  • В старшей школе девушка, которую я пригласил, не пришла на свидание, и 40-летняя официантка села и поела со мной. Это было очень мило с ее стороны, но, честно говоря, проявленная ею жалость заставила меня чувствовать себя еще хуже. © HooterEnthusiast / Reddit
  • К шеф-повару пришли мама с сыном. Говорит мама, мол, возьмите сынулю на работу. Шеф все-таки решил его взять на стажировку, говорит: «Ладно, выходи завтра, поставим тебя помощником в «холодный цех». Мама в ужасе: «Нет-нет-нет! Пожалуйста! У него слабое здоровье! Ему нельзя в холодный цех! Можно для начала хотя бы в теплый?!» Холодный цех — это место на ресторанной кухне, где делают салаты и холодные закуски. © Damirus / Pikabu
  • Я недавно купил еду в бургерной рядом с моим домом, и, хотя сами бургеры были ужасны и совсем не похожи на картинки в меню, я не жаловался, так как картошка фри была действительно хорошей. Однако, когда открыл десерт, я был в шоке. В бургерной продолжают говорить, что возврата нет, хотя, по моему мнению, мне должны вернуть деньги хотя бы за десерт. Я, честно говоря, думаю о том, чтобы сделать возвратный платеж через банк. © Standard-Rush-7410 / Reddit

А в этой статье собраны 13 историй, которые могли произойти только в ресторане.

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