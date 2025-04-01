14 человек, которые в ресторане получили и хлеба, и зрелищ

В китайском ресторане жук, видимо, считался съедобным. ))
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Многие сталкивались с забавными случаями в ресторанах. Ошибка в меню, недостающий ингредиент, забывчивый официант или нервные посетители — да что угодно может неожиданно стать темой для обсуждения после трапезы.
В китайском ресторане жук, видимо, считался съедобным. ))
Дед еще не знал, что внучке нужна его квартира....А она уже всё решила ....
«Я заказал сырную кесадилью»
А в этой статье собраны 13 историй, которые могли произойти только в ресторане.