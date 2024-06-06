18 фотографий, мощную разницу на которых даже из другой галактики отлично видно

Как ни крути, а люди постоянно сравнивают: себя с другими, других с собой, других с другими. Ну а что, мы вот тоже любим сравнивать и поражаться тому, как люди, животные или вещи меняются с течением времени или при определенных обстоятельствах.

18. «Прошло 3 недели после того, как я сделала подтяжку нижней трети лица. Первые пару недель были тяжелыми, и я рада, что они позади»

Без шуток, выглядите как минимум на 20 лет моложе. © JuJuFoxy / Reddit

17. «Мои пирожные до и после того, как я прошла онлайн-обучение по их изготовлению. А ведь прошла всего неделя»

16. «Вот какую футболку я носил раньше и какую ношу сейчас, когда сбросил около 180 кг»

15. «Взяла 16-летнего пса Эггса. Вот насколько здоровее он выглядит спустя 3 месяца»

14. «Монеты до и после чистки»

13. «Разница между фото — 3 года. Надеюсь, скоро стану моделью»

12. «Сбросила 70 кг»

11. «Мой золотистый ретривер до и после поездки на пляж»

10. «Появилось время почистить плафоны у светильников. Оказывается, они не были цветными»

9. «Прошла неделя, как мне сделали миниподтяжку шеи с липосакцией. Кожу не удаляли, так как мне всего 27 лет. Мне пока все очень нравится, а это ведь даже еще отек не сошел»

© chronicmumbler / Reddit Pantika 4 минуты назад Однажды я похудею, накоплю денег и сделаю тоже себе. У меня видимо такое строение шеи и подбородка, что шея висела всегда, даже когда я была тощим подростком((( Эх.... - - Ответить

8. «Вот я до и после развода. Раньше никогда не осветляла волосы, так как мой бывший ненавидел блондинок»

Ну совершенно же другой человек ты теперь! © LunarScorpio_ / Reddit

7. «Год полноценного ухода за собой. Начала заботиться о коже, исправила сломанный нос, сделала татуаж и похудела на 36 кг»

6. «То же самое платье, только я старше на 2 года и на 30 кг легче»

Ого, ты выглядишь, как совершенно другой человек. © Creationiskey / Reddit

5. «У меня экзема вокруг губ. Слева — то, как они выглядят, если я мажу их вазелином, справа — если использую ночную маску для губ. Она мое спасение просто»

4. «Между этими фотографиями разница всего 5 месяцев»

3. «Наша кошка до и после „усыновления“. Да, она выглядит толстой, но у нее нормальный вес»

2. «Сбросила за год 35 кг, обзавелась мужем и талией»