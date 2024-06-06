18 фотографий, мощную разницу на которых даже из другой галактики отлично видно
Фотоподборки
1 час назад
Как ни крути, а люди постоянно сравнивают: себя с другими, других с собой, других с другими. Ну а что, мы вот тоже любим сравнивать и поражаться тому, как люди, животные или вещи меняются с течением времени или при определенных обстоятельствах.
18. «Прошло 3 недели после того, как я сделала подтяжку нижней трети лица. Первые пару недель были тяжелыми, и я рада, что они позади»
- Без шуток, выглядите как минимум на 20 лет моложе. © JuJuFoxy / Reddit
17. «Мои пирожные до и после того, как я прошла онлайн-обучение по их изготовлению. А ведь прошла всего неделя»
16. «Вот какую футболку я носил раньше и какую ношу сейчас, когда сбросил около 180 кг»
15. «Взяла 16-летнего пса Эггса. Вот насколько здоровее он выглядит спустя 3 месяца»
14. «Монеты до и после чистки»
13. «Разница между фото — 3 года. Надеюсь, скоро стану моделью»
12. «Сбросила 70 кг»
11. «Мой золотистый ретривер до и после поездки на пляж»
10. «Появилось время почистить плафоны у светильников. Оказывается, они не были цветными»
9. «Прошла неделя, как мне сделали миниподтяжку шеи с липосакцией. Кожу не удаляли, так как мне всего 27 лет. Мне пока все очень нравится, а это ведь даже еще отек не сошел»
Однажды я похудею, накоплю денег и сделаю тоже себе. У меня видимо такое строение шеи и подбородка, что шея висела всегда, даже когда я была тощим подростком((( Эх....
-
-
Ответить
8. «Вот я до и после развода. Раньше никогда не осветляла волосы, так как мой бывший ненавидел блондинок»
- Ну совершенно же другой человек ты теперь! © LunarScorpio_ / Reddit
7. «Год полноценного ухода за собой. Начала заботиться о коже, исправила сломанный нос, сделала татуаж и похудела на 36 кг»
но почему то все равно выглядит несчастной. это выражение глаз или веки тоже стоит подтянуть?
-
-
Ответить
6. «То же самое платье, только я старше на 2 года и на 30 кг легче»
- Ого, ты выглядишь, как совершенно другой человек. © Creationiskey / Reddit
5. «У меня экзема вокруг губ. Слева — то, как они выглядят, если я мажу их вазелином, справа — если использую ночную маску для губ. Она мое спасение просто»
4. «Между этими фотографиями разница всего 5 месяцев»
3. «Наша кошка до и после „усыновления“. Да, она выглядит толстой, но у нее нормальный вес»
2. «Сбросила за год 35 кг, обзавелась мужем и талией»
1. «До и после подтяжки шеи. Я в восторге от этих результатов и на седьмом небе от счастья. Хирург вылепил мне лицо моей мечты»
И если вам по душе такие вот сравнения, то можете заглянуть еще сюда:
Фото на превью HappyCuppiccino / Reddit
Комментарии
Уведомления
Кстати, тут звучал вопрос, почему у толстых моделей лицо худое. Девачки, скажу по секрету, массж творит чудеса)
-
-
Ответить
Похожее
20 историй об опозданиях, которые захочешь, да не придумаешь
Народное творчество
6 месяцев назад
16 человек, которые нашли настоящий клад во время уборки, а теперь хвастают своей удачей
Народное творчество
2 года назад
20+ дизайнеров, которые хотели создать что-то действительно выдающееся, но не срослось
Дизайн
3 года назад
15 человек, которые никак не ожидали такой капитальной подставы от окружающих
Народное творчество
7 месяцев назад
18 предметов, владельцы которых были в ступоре, пока не выяснили их истинное предназначение
Сделай сам
2 года назад
16 мистических историй, от которых поползут мурашки, даже если сидеть возле батареи
Народное творчество
6 месяцев назад
10+ человек, которые сняли жилье, а следом получили удар под дых от арендодателя
Народное творчество
4 месяца назад
14 человек рассказали, какие чудеса случились с ними в детстве у новогодней елки
Народное творчество
5 месяцев назад
Фото Кейт Миддлтон спустя 7 часов после родов сподвигло молодых мам показать, как на самом деле выглядят эти «несколько часов спустя»
Семья
2 года назад
16 пацанок, которые так изменились на шоу о преображениях, что родная мама не узнала
Культура
2 года назад
14 звезд, которые держат себя в такой хорошей форме, что и в 50+ могут увести девушку у кого угодно
Музыка
2 года назад
Как менялись 16 актрис, от появления которых на экране аж дыхание перехватывало
Кино
4 месяца назад