15 снимков, между которыми такая разница, что в голове непроизвольно звучит: «А это точно не фотошоп?»
Народное творчество
45 минут назад
Как говорится, все познается в сравнении. Мы любим рассматривать всякие интересные фотографии, с помощью которых пользователи показывают прогресс или ошеломляющую разницу в простых вещах. Воистину, мир удивителен.
«Тот же купальник, но минус 13 кг»
«Мой прогресс в фитнесе за 3 года»
«Скинул 58 кг»
«Результат моих сегодняшних трудов»
«За 5 месяцев похудела больше, чем на 10 кг»
«До и после того, как я скинула почти 60 кг»
Чудеса ремонта
Новая стрижка
«Февраль 2023 — март 2024. Я ем фаст-фуд только раз в неделю, хотя раньше не могла удержаться от него»
- Что привело к такому результату? © DinkyPotato / Reddit
- Я ем фаст-фуд только раз в неделю, хотя раньше не могла удержаться от него. © Gullible-Lettuce-401 / Reddit
«Фото справа сделано человеком на 30 см выше (ростом 187 см)»
- Разница поразительна! © smartojus / Reddit
Стоило всего лишь полить
Симпатичный крокодильчик
«Результат за 6 месяцев»
Перешла на нежирное мясо и овощи. Много хожу.
«Скинула 13 кг. На мне те же шорты»
«Прошло 14 месяцев»
А здесь у нас 15+ фото до и после, которые показывают, на какие выкрутасы способно время.
Фото на превью Literalpoptarts / Reddit
Комментарии
Уведомления
Люблю смотреть на людские достижения), и всегда приятно, когда люди выбирают спорт
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