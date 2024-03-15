15 снимков, между которыми такая разница, что в голове непроизвольно звучит: «А это точно не фотошоп?»

Как говорится, все познается в сравнении. Мы любим рассматривать всякие интересные фотографии, с помощью которых пользователи показывают прогресс или ошеломляющую разницу в простых вещах. Воистину, мир удивителен.

«Тот же купальник, но минус 13 кг»

«Мой прогресс в фитнесе за 3 года»

«Скинул 58 кг»

«Результат моих сегодняшних трудов»

«За 5 месяцев похудела больше, чем на 10 кг»

«До и после того, как я скинула почти 60 кг»

Чудеса ремонта

Новая стрижка

«Февраль 2023 — март 2024. Я ем фаст-фуд только раз в неделю, хотя раньше не могла удержаться от него»

Что привело к такому результату? © DinkyPotato / Reddit

Я ем фаст-фуд только раз в неделю, хотя раньше не могла удержаться от него. © Gullible-Lettuce-401 / Reddit

«Фото справа сделано человеком на 30 см выше (ростом 187 см)»

Стоило всего лишь полить

Симпатичный крокодильчик

«Результат за 6 месяцев»

Перешла на нежирное мясо и овощи. Много хожу.

«Скинула 13 кг. На мне те же шорты»

«Прошло 14 месяцев»