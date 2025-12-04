15 примеров, когда как обычный поход в музей или театр обернулся сюжетом для комедии

Нас изостудия повела в Русский музей. На четвертом этаже (и примерно четвертом часу экскурсии), где-то под самой крышей, был зал с авангардом. Стоим перед полотном под названием "Гладильщица". Я честно искала утюг. Вдруг кто-то рядом говорит - Я нашла ухо. Все засмеялись и мы поняли, что до авангарда не доросли ещё и пора домой.