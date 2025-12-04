15 примеров, когда как обычный поход в музей или театр обернулся сюжетом для комедии
Для кого-то походы в музеи и театры — это возвышенный и крайне серьезный досуг, а кто-то считает это скукотой. Но иногда там разворачиваются настоящие и живые человеческие истории, причем далеко не только на сцене. Герои нашей подборки вспомнили, как поход за культурой запомнился им надолго.
- От школы нас отправили в столицу на экскурсию. В один из дней посещали мы крутой музей. На входе нас попросили надень бахилы. А в одном из залов пересеклись с группой школьников-иностранцев — они тоже надели бахилы. Но угадайте куда? Правильно, на голову. © Палата № 6 / VK
- Театр. Спектакль в самом разгаре, как вдруг актер, глядя в зал, начинает говорить о том, как любит свою девушку! Все сразу понимают (большинство), что это уже не спектакль, ведь таковой героини не было, и вдруг этот самый актер встает на одно колено и делает ей предложение! Свет падает на одно из мест в зале, и девушка, та самая, выбегает на сцену, они целуются, занавес. Аплодисменты не стихали долго. Какой там спектакль, когда тут такая романтика! © Подслушано / Ideer
- Все-таки есть в мире справедливость. Девушка бросила меня из-за того, что я не смог достать билеты на крутую театральную постановку: «Я пойду с тем, кто сможет билеты достать, а ты бездарь!» В итоге я все-таки попал на это представление, причем пригласила меня самая красивая девушка у нас в офисе. Ее папа заведует этим театром. Видели бы вы глаза моей бывшей, когда она с каким-то типом теснилась где-то на последних местах, а я с шикарной девушкой прошел мимо них по направлению к первым рядам у сцены! © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- У меня знакомая ведет экскурсии для детей в краеведческом музее. Рассказала мне недавно, что дети 1-2 класса на полном серьезе у нее спрашивают: «А где единороги?» Рассматривают чучела лис, оленей, птиц и вот такой вопрос. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Однажды мы с одногруппниками поехали в другой город вроде как с учебной целью, но на самом деле это был просто лишний повод отдохнуть и погулять. Мы должны были посетить пару музеев и галерей, но отставили это все на самый последний день. Пришли мы в один из музеев, все уставшие, работник на нас посмотрел, посмеялся и сказал, что он пофотографирует нас возле самых лучших работ и на почту кому-то отправит аудиозапись экскурсии, ибо понял, что мы вообще не в состоянии что-то слушать и запоминать. © Палата № 6 / VK
- Я за свои 23 года ни разу не был в музеях! Как-то и не думал об это раньше, как будто подобных развлечений и не существовало. Решил исправлять ситуацию, взял друга, билеты купил и мы пошли изучать искусство. Мне понравилось уже с первых шагов. Разные предметы быта наших предков, затем доспехи, оружие, потом картины, статуи! Захватывает дух! А возле одной скульптуры я заметил девушку, которая сидела с блокнотом и срисовывала статую! Я так восхитился ею, что подошел и спросил, мол, рисуете, на что она ответила: «А? Что? Нет, я жду пока моя подруга насмотрится на тысячелетние камни. Кроссворды решаю, чтобы время немного убить». © Палата № 6 / VK
- На днях с мужем посетили Кунсткамеру. И если честно, то больше мы поразились не чудным экспонатам, а девочке шести лет, которая подбежала к стенду, и, смотря на консервированное нечто в колбе, радостно провозгласила: «Ого, как красиво!» © Подслушано / Ideer
- Когда-то я был в Хаконе, Япония, и поехал на автобусе в музей скульптур под открытым небом. Пожилой мужчина спросил, на какой мне выходить остановке и нужна ли помощь. Я показал ему карту на телефоне, мол, навигатор сам подскажет, где выйти.
Раз я показал ему карту, я подумал, что он уже не собирается мне помогать. Но когда подошла моя остановка, он вышел вместе со мной (хотя его остановка была предыдущей) и прошел со мной примерно полкилометра по холмам до музея. Потом он купил за доллар камеру хранения для моего рюкзака и жестом пригласил меня сесть. Я послушался. В следующий момент он покупает мне билет в музей — около $ 16. Разумеется, я не ожидал такого. Я поблагодарил его как мог, а он просто развернулся и ушел, оставив меня наслаждаться музеем. © Unknown author / Reddit
- Однажды в студенческие годы ходили с подругами в музей. Тут одна спросила, не из Сибири ли родом мои предки. Я удивилась, а она показала картину под названием «Сибирячка». Там просто моя копия, только старше. С тех пор у меня своего рода хобби: на картинах высматриваю двойников своих родственников и знакомых. Уже почти всех нашла, только папы моего почему-то нигде нет. © Подслушано / Ideer
- Были в художественном музее с отцом. Мне примерно 12. Впереди нас стоят две девочки-подростка, разглядывают картину. Одна говорит: «О, это та самая картина, которую мы изучали. Думаешь, это оригинал?» Другая отвечает: «Нет, скорее всего, нет». Первая согласно кивает.
И тут мой отец внезапно выкрикивает: «Конечно, это оригинал! Если бы это был не оригинал, его бы здесь не было!» Девочки оборачиваются, у них глаза становятся просто огромными, и они очень быстро уходят. Хорошее было время. © Unknown author / Reddit
Нас изостудия повела в Русский музей. На четвертом этаже (и примерно четвертом часу экскурсии), где-то под самой крышей, был зал с авангардом. Стоим перед полотном под названием "Гладильщица". Я честно искала утюг. Вдруг кто-то рядом говорит - Я нашла ухо. Все засмеялись и мы поняли, что до авангарда не доросли ещё и пора домой.
- Родилась и до 15 лет жила в старинном городе, недалеко от древнего монастыря. В нем располагался краеведческий музей. Летом мы с мамой очень часто брали билет выходного дня и подолгу там гуляли. То делали зарисовки (мама хорошо рисует и меня учила), то фотографировали, то просто бродили по яблоневому саду или кормили птичек зимой, и, конечно, ходили на все выставки.
Потом мы семьей переехали в другой регион. И я попала в родной город почти через десять лет, первым делом пошла в музей. Так меня столько времени спустя узнала смотрительница и стала расспрашивать, куда же мы пропали, что нас так давно не видно. Как будто я не на десять лет уехала через полстраны, а просто месяц не появлялась. Удивительно! © Подслушано / Ideer
- Я играю в театре. Самый мой страшный сон — это когда я выхожу на сцену и понимаю, что не помню ни одной реплики. И этот сон сбылся. Премьера. Нахожусь на сцене. Понимаю, что сейчас мой монолог и... не помню ни одного слова! Ни одного! Меня прошиб холодный пот, задрожали руки. Очень хотелось убежать со сцены со слезами и спрятаться ото всех. Смотрю на партнера, он видит мои глаза и начинает мой монолог говорить за меня! От своего лица. Через несколько фраз я вспоминаю и подхватываю его слова. Никто ничего не заметил, кроме труппы. Режиссер был в восторге от «придумки». © Подслушано / Ideer
А суфлёров уже отменили??? Была такая " ракушка" на авансцене в которой как раз суфлёр и сидел и работал иногда...🤣🤣🤣
- Маме на работе часто выдавали билеты в театр, на оперу или балет. И вдруг ситуация совсем редкая — приезжают танцовщики из Большого театра, балет «Щелкунчик», первый ряд! Такие билеты на вес золота. Мама, естественно, подумала, что мне, трехлетнему ребенку, просто необходима эта культурная программа. Представление идет уже часа два, танцовщики стараются, музыка стихает буквально на секунду, и я выдаю на весь зал: «Как же скучно!» © Подслушано / Ideer
- Работала экскурсоводом, и на одной экскурсии в группе был парень лет 25-27 с мамой. Во время экскурсии постоянно забегал вперед и, пока я рассказывала группе про одни экспонаты, забегал к следующим, спрашивал про них, постоянно перебивал. Я намекала ему, что мы еще до них дойдем и, если что-то останется непонятным, объясню ему лично после экскурсии, но тщетно. Наконец, не выдержала его мама: «Солнышко, — говорит она после очередного вопроса, — потерпи, сейчас тетя все расскажет!» Мне было 20 лет, и старше я не выглядела. © Подслушано / Ideer
- Вчера в театре. Девочка лет десяти: «Папа, а почему Брунгильда так долго пела, прежде чем поцеловаться с Зигфридом?» Папа: «Видишь ли, женщина не должна так сразу целоваться с мужчиной. Надо сначала минут сорок попеть». © Подслушано / Ideer
А у вас бывали запоминающиеся истории с походов в театры и музеи? Рассказывайте в комментариях! И почитайте подборку историй о том, как впечатления от культурных заведений остались с людьми на всю жизнь.
Комментарии
Нас в детстве туже " мучали" театрами. Тогда мы этого не понимали, но со временем пришло понимание этого культурного багажа! Это вам не в кино сходить!!!🤣🤣🤣
А нас в 1 классе повели под Новый год на оперу "Снегурочка". Полсотни лет уже прошло - но то чувство невероятной скуки я до сих пор помню 🤪
Помню, как мы подвывали от скуки в ложе Мариинки на "Травиате". Кто придумал, что в 13 лет будет интересна опера про страдания проститутки?