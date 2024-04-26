15+ доказательств того, что в магазине можно не только денежку потратить, но и с нервишками расстаться

Недавно ко мне с сыном в магазине пристала женщина в возрасте. Мы стоим около ягод и думаем хотим голубику или нет.

Ж.- Как вы думаете какая из этих малин лучше?

Я.- Я не ем малину.

Ж.- Ну вы же с ребёнком! Ему то берёте?

Я.- Берём. У бабушки.

Ж.- А какой сорт?.

У меня автоматически произошёл жест "рукалицо".

Вдруг сын сказал:"А давайте я вам лучше про томаты расскажу. Мама их очень любит." Но она не захотела))