Про крем и зубную пасту — это ещё на Башорге когда-то было. Башорг мёртв, но дело его живёт!
15+ доказательств того, что в магазине можно не только денежку потратить, но и с нервишками расстаться
Каждый из нас хоть раз попадал в ситуацию, когда просто нужно было забежать в магазин за хлебушком, но на выходе в руках оказывались битком набитые пакеты со всякой всячиной. Однако иногда после шопинга домой можно вернуться не только с продуктами, но и с целым ворохом впечатлений.
- Примеряю в магазине ботинки. Мимо проходит какая-то бабулька и так презрительно кидает: «Ух, какие огромные, у вас что, 39-й размер?» Я растерялась и говорю: «Вообще-то нет, у меня 40». А она мне: «Какой кошмар! Это же разве так можно?» Закатила глаза и упорхнула в закат. Не знаю, что это было, но это она еще моего сына не видела, он в 7 лет носит 36 размер обуви. © Мама Дорогая / ADME
- В очереди передо мной женщина выложила два тюбика и спрашивает кассира:
— Какой лучше?
— Не знаю.
— Как вы можете не знать? Вы просто обязаны!
— Женщина, а ничего, что вы взяли один тюбик с зубной пастой, а второй — с детским кремом! Как я могу знать, что лучше?
— Ой! Я перепутала. © MiraMia / Pikabu
- Решил я впервые в жизни зайти в магазин, где продают все для дома. Обычно таким моя девушка занимается, она лучше в этом разбирается. Короче, зашел я за ершиком для унитаза. Стою на кассе, мне пробивают ершик, хочу оплатить, но вдруг выскакивает страшная надпись «Недостаточно средств». Я попробовал еще раз — все равно не прошла оплата. Уже нервно говорю кассирше: «Извините, не нужно». И тут девушка, которая стояла за мной, протягивает свою карту, оплачивает и говорит: «Ничего страшного, я заплачу!» Мне незнакомка купила ершик, я до сих пор в шоке! © Палата № 6 / VK
- Пришли с супругой на кассу, выгружаем все из тележки. Перед нами дама в возрасте такая: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Жена говорит, мол, без проблем, но она на телефоне — как дойдет ваша очередь, я проведу. Так и сделали. Уже двигаемся в сторону парковки, как нас догоняет та женщина и заявляет: «Вы мне не хотите вернуть те деньги, которые вам зачислились на карту за счет моих покупок?» Вот честно, пора прекращать заниматься благотворительностью. © *****Pavliasvili / Pikabu
- Стояла в длиннющей очереди в магазине, одна касса работала. Все возмущались, какая-то женщина крикнула кассирше: «Может, вы еще встанете и уйдете?» И та встала и ушла. © purpolly / Twitter
- Работаю кассиром. В очередь к кассе встает мужчина с огромным жареным цыпленком в контейнере. Я бросаю на него взгляд и продолжаю пробивать товар. А когда оглядываюсь, парня уже и след простыл, а к проходу несется менеджер с криком: «Он снова сделал это! Я так и знал!» Смотрю, на полу валяется надкушенный цыпленок. Понятия не имею, сколько раз тот тип проделывал подобное и зачем, но, видимо, достаточно, чтобы менеджер начал узнавать его в лицо. © PhoneAccountMan / Reddit
- Стояла на кассе в супермаркете. Так как в кодах товаров разбиралась еще плохо, случайно взвесила одной даме конфеты не с тем названием и ценой. Позже дама растолкала очередь и давай трясти этим пакетом перед моим лицом, орать на весь магазин и угрожать увольнением. Ее сынишка в это время ошеломленно за всем наблюдал и уже чуть ли не плакал. Но она резко поменялась в лице, когда на пакетике с уже правильным названием увидела цену вдвое выше прежней. © dyadka1337 / Pikabu
- Моя подруга была беременна двойней. В супермаркете у нее отошли воды. А она возьми да и скинь с полки банку с солеными огурцами, чтобы скрыть этот факт. Позже она сказала, что действительно не знает, зачем сделала это. Видимо, побоялась, что кто-то может подумать, что она не дотерпела до туалета. © listen- / Reddit
- Решила купить сыр. Вижу — на витрине лежит нужный мне по весу кусок, но прямо хорошо так с плесенью. Смекаю, что продавец, прежде чем резать новую головку, сначала будет впаривать мне эти остатки. Вежливо говорю, что хочу полкило сыра, но вот этот конкретный кусок мне не надо. Продавец молча кладет кусок с плесенью на весы. Я снова говорю, мол мне его не надо, он же с плесенью. Ответ продавца меня ошарашил: «Это допустимый процент плесени». Занавес. Я, давясь от смеха, вышла из магазина. © SNatka / ADME
Третий раз читаю про этот сыр и недоумеваю. Что такое допустимый % плесени?допустимый для всего сырного круга?для списания? Даже в самых замшелых пятерочках мне не продавали сыр с непредвиденной плесенью
- Работала логопедом, и был у меня ребенок со сложным нарушением речи. Я никак не могла понять, как он ставит язык, что получается искаженный звук. И вот после работы захожу в супермаркет, брожу между полками, а сама мыслями на занятии с тем ребенком. Пробую по-разному проговорить звук, чтоб понять, как у него стоит язык. И тут замечаю, что окружающие люди от меня шарахаются в разные стороны. И их можно понять: тетка с блуждающим взглядом стоит и шипит в пустоту. © RedCatInTheHat / ADME
- Как-то прямо на моих глазах 5-летняя девчушка вылила огромную бутыль молока на пол. Ее мама просто стояла и молча смотрела на это безобразие. Остановить свое чадо ей просто не приходило в голову. А увидев меня, эта дамочка процедила: «Мне кажется, вам нужно тут прибрать». © 7PurpleAvocados / Reddit
- Как-то в очереди женщина вежливо попросила у меня скидочную карту магазина, я дала. После она меня так благодарила, что аж неловко стало. Предложила мне шоколадку купить, я отказалась, заверила, что мне нетрудно поделиться. Вышла из супермаркета, смотрю, трамвай подъезжает, бегу на остановку, слышу сзади какой-то шум — а это та женщина за мной бежит с шоколадкой в руке (и большим пакетом в другой), что-то кричит и машет. Я ей в ответ также кричу: «Спасибо, не нужно!» И продолжаю бежать. Показалось, что она даже расстроилась, помахала мне в окно, вздохнула и пошла по своим делам. © Оперный театр / ADME
- Как-то в наш магазин, отдуваясь, ворвался крупный мужчина: красный, весь в поту. Он тут же бросился к прилавку с бутылочками сильнодействующего слабительного. Как только я закончил их сканировать, он выпил все содержимое бутылочек залпом, не отходя от кассы, и спокойно вышел. Выглядело так, словно он провел неделю в пустыне, а это была вода. © shrekwvu / Reddit
- У мамы был день рождения. Решили сделать так: я пеку блины, а мама идет в магазин и покупает самую большую и красивую банку красной икры. И вот мама возвращается из магазина и, едва сдерживая смех, рассказывает:
— Выбрала банку икры, как договаривались, самую большую и дорогую. Продавщица кому-то позвонила, пришла дама, достала из витрины эту банку и повела меня к кассе, банку несла сама! Я удивилась, спрашиваю: «Ого, а это что такой у вас сервис — банка икры с сопровождением продается? А если бы я черную икру взяла?» А та дама с улыбкой отвечает: «Если бы вы взяли черную икру, мы бы и вас подхватили на руки и донесли до кассы». © Jasmyne75 / ADME
- В школьные годы весной мы часто на переменах выходили на улицу. За пределы территории не разрешалось выходить, но мы все равно сбегали в супермаркет. Как-то раз в магазине набрала я шоколадок, пирожков и уже стояла на кассе. Передо мной мужчина пробивал вареную картошку в кулечке. И узнала я в нем охранника нашей школы. И охранник, видимо, тоже узнал меня.
— Что ты здесь делаешь?
— А вы?
Бежал он до школы быстро. © Подслушано / Ideer
- Раньше работал в супермаркете, и на моих глазах маленький мальчик просто брал яйца одно за другим и бросал их на пол. Я сказал ему немедленно прекратить это. Мальчик заплакал, а его мать накричала на меня и попросила позвать менеджера. © ExiledSanity / Reddit
- Устроилась кассиром совсем недавно. Вместо яблок случайно пробила капусту. Мужчина вернулся, ворвался в очередь и начал кричать, что его обсчитали. А когда администратор все пересчитала, оказалось, что мужчине нужно доплатить еще. Заплатил и быстро ушел. Очередь задумчиво молчала. © Elfik13 / Pikabu
Порой обычный поход за хлебушком может обернуться неожиданным приключением. Ведь можно забежать на секундочку за покупками, а уйти с историей на миллион.
Комментарии
Недавно ко мне с сыном в магазине пристала женщина в возрасте. Мы стоим около ягод и думаем хотим голубику или нет.
Ж.- Как вы думаете какая из этих малин лучше?
Я.- Я не ем малину.
Ж.- Ну вы же с ребёнком! Ему то берёте?
Я.- Берём. У бабушки.
Ж.- А какой сорт?.
У меня автоматически произошёл жест "рукалицо".
Вдруг сын сказал:"А давайте я вам лучше про томаты расскажу. Мама их очень любит." Но она не захотела))