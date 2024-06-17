Если человек такой брезгливый, что берет с собой в отель простыни и полотенца, то ему тогда вообще из дома лучше не выходить) кругом микробы!
20+ ситуаций, в которые легко влипнуть даже в фешенебельном отеле
Народное творчество
51 минута назад
Белоснежные простыни, вежливые администраторы, чистота и тишина в номере — вот о чем мечтает каждый, кто заселяется в отель. Но выяснилось, что даже за этой идеальной картинкой может скрываться немало подвохов — от грязи на ковролине до постельных клопов. А иногда и сами работники отелей выпадают в осадок от поведения гостей. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.
- Работала во Флоренции горничной у парня, который сдавал квартиры туристам. Когда люди заселялись только на сутки, он заставлял меня нюхать грязное постельное белье. Если оно не воняло, то я его просто вытряхивала на балконе и стелила вновь. На мои возмущения он честно ответил, что не готов тратиться на лишнюю стирку. А потом заявил: «Не нравится — уходи!» Я и ушла. Не могла больше терпеть. © Подслушано / Ideer
- Когда вы заселились и нашли конкретный косяк уборки помещения, даже если это просто пыль на рамках картин, то можете смело приглашать менеджера, ответственного за горничных. Не во всех отелях, но во многих вы получите извинения и скидку 25% за причиненные неудобства. Тут палка о двух концах. В некоторых отелях имеется внутренняя система учета постояльцев. Особо проблемных гостей вносят в особый список, где записано, что и как случилось во время прошлого визита.
Знакомая рассказывала случай, когда одна дама устроила скандал из-за пятнышка на наволочке. Естественно, ей дали скидку, но внесли в специальный список. Примерно через год эта женщина снова остановилась в отеле. По проверенной схеме она стала возмущаться «грязному» белью. И тут пришли супервайзер и менеджер, тщательно проверили постель и нигде не нашли никаких пятен. Но! Но дама умудрилась найти помарку на протекторе (наматраснике) под простыней. Персонал извинился, постель поменяли, а вот желанную скидку не дали. © eyeful / Pikabu
- Я работала горничной. Когда убиралась в номере, забыла занести тапочки, пришлось идти за ними. Вернувшись, взяла ключ, открыла номер и увидела мужчину, сидящего на унитазе. Секунд пять мы пялились друг на друга, а потом он надел протянутые мною тапочки, поблагодарил меня и я ушла. Было жутко стыдно. © Подслушано / Ideer
- Работала горничной в четырехзвездочном отеле. Сразу говорю: не садитесь голышом на диван, мойте стаканы еще раз, не ходите босиком и не спите без одежды. © Подслушано / Ideer
- Самое грязное, что есть в номере, это полы, покрытые ковролином. Их пылесосят только, чтобы не было видно мелкого мусора. Моющий пылесос используют в редких случаях, когда сильное загрязнение. Иначе несколько часов полы будут мокрыми, а это потеря денег. Постояльцев, до того как высохнет ковролин, в такой номер не запустишь. © eyeful / Pikabu
- Наши горничные порой зарабатывали больше, чем менеджеры. Куча чаевых, плюс сверхурочные. Как-то раз одна из гостей закатила скандал, якобы уборщица украла ее сумочку. Поведение горничной повергло меня в шок. Ее оскорбило не то, что ее назвали воровкой, а то, что она будет носить сумку бренда Michael Kors. © KaneMomona / Reddit
- Никогда не доверяйте чистым стаканам в номере. Скорее всего, их протерли той же тряпкой, которой протерли раковину и туалет. Часто это приходится делать из-за того, что в отеле не работают посудомоечные машины. © WitcherOfWallStreet / Reddit
- Вы никогда не узнаете, что происходит в соседнем номере. На прошлой неделе мы выставили паре постояльцев счет в $ 15 тыс. за то, что они разгромили номер. Но все это было сделано очень тихо и поздно ночью, так что в соседних комнатах ничего не было слышно. © counterslave / Reddit
- Я работала в двух пятизвездочных отелях, которые были включены в рейтинги Forbes. Периодически их анонимно проверяли инспекторы, и нам всегда нужно было быть настороже. Мы постоянно следили за людьми, которые обедали в одиночестве: вероятнее всего, такой посетитель мог оказаться проверяющим. Однажды менеджер отеля подтвердил, что одна постоялица является инспектором, и нам распечатали ее фото с камер, чтобы мы всегда узнавали ее. Так что, если вы вдруг решите пообедать в дорогом ресторане и при этом будете в одиночестве, скорее всего, вас обслужат по наивысшему разряду. © MsFrenchieFry / Reddit
- Работал в пятизвездочном отеле и сделал вывод: некоторые богачи думают, что они лучше остальных. Один из таких гостей решил «разрешить» мне доесть его еду. Он оставил полбулки и предложил ее мне при куче людей. По его мнению, я выглядел голодным. И да, это не было шуткой. © Oldmanfirebobby / Reddit
- В пятизвездочных отелях, если вы ВИП-персона, мы обычно рассылаем ваше фото всем сотрудникам, чтобы они могли узнать вас и поприветствовать. Нам важно, чтобы вы почувствовали себя особенным. © NaniBakaNani / Reddit
- Лучшим, что я видел за время работы в дорогом отеле, была сбежавшая из своего вольера гостиничная собака. Она влетела прямиком в элитный ресторан и просто обезумела. Начала прыгать по столам и поедать стейки стоимостью $ 100 каждый, да так быстро, будто это были всего лишь M&M’s. Я и мой коллега знали, что пес собирается сбежать, но не стали его останавливать: мы просто хотели посмотреть, какой переполох начнется. Это был мой самый забавный рабочий день. © pdx4nhl / Reddit
- А еще во многих отелях уборщики используют тряпки разного цвета, чтобы не перепутать: красные — для туалета и ванной, зеленые — для посуды, желтые — для всего остального. © Expo737 / Reddit
- Раньше я работал в ресторане отеля, в котором частыми гостями были знаменитости. Почти всегда они хотели оставаться в тени. Самым спокойным мне показался Ченнинг Татум. Я не встречал там самых влиятельных людей нашего мира, но заметил, что хуже всех вели себя практически всегда люди среднего класса. © goatinstein / Reddit
- Я немного поработала в отеле и я бы всем советовала брать с собой личные простыни, полотенца и средства для душа. И кстати, еда, которую подают в некоторых роскошных ресторанах, завозится из ближайших супермаркетов. © kristiansands / Reddit
- Если вас не устраивает сервис или вы приходите с жалобами на стойку регистрации, помните, что самое большое возмещение получит тот гость, который будет наиболее вежлив. Вы даже не представляете, какое количество людей грубит администраторам. Будьте, пожалуйста, вежливы с персоналом! © Mrkse7en / Reddit
- Регистрация поздней ночью дает возможность получить номер более высокого класса или даже заселиться в люкс. Если ночью остаются свободные люксы, их могут продать с 80-процентной скидкой. Все дело в том, что мы не хотим оставлять пустые номера. © Mrkse7en / Reddit
- Я работаю в прачечном комплексе, который обслуживает гостиницы. Вместе с грязным бельем у нас оказывается и много ценных вещей постояльцев: телефоны, драгоценности, зарядки для мобильных и одежда. Я знаю, что клиенты отелей часто обвиняют в краже горничных, но это зря. Просто люди невнимательные, бросают свои вещи на кровати и забывают, а персонал отправляет это барахло на стирку вместе с бельем. Поэтому нашему комплексу нередко приходится разыскивать хозяев потерянных вещей. © NerdyGuyRanting / Reddit
- В нашем отеле есть правило: если в номер заказывают бутилированный напиток и не открывают его, то его относят обратно на кухню, чтобы перепродать. Так вот, одну бутылку мы перепродавали целых 7 раз! © Rhinowalrus / Reddit
- Работал в гостинице, в которой было 200 номеров. В разгар туристического сезона у нас лопнула канализационная труба, которая была замурована в пол на кухне. Для того чтобы ее починить, надо было разбирать половину помещения. В итоге мы работали, а кухонный пол постепенно заполнялся всем тем, что текло из этой трубы. Длилось все это месяца три. © JavaRuby2000 / Reddit
- Я работал в пятизвездочном отеле, консьерж которого состоял в Международной ассоциации консьержей — это очень престижно. Он встречал гостей домашними напитками, лимонами и мятой из своего сада. Они с удовольствием это ели и пили. Но все было наглой ложью, потому что все эти лимоны и мяту он закупал в ближайшем продуктовом магазине, а напитки были самым дешевым пойлом. © Duwinayo / Reddit
- Постельные клопы. В каждом отеле, будь то суперзвездная гостиница или придорожный мотель, — везде придется иметь дело с клопами. © Soullikeether / Reddit
- Никогда не макайте фрукты в шоколадный фонтан в банкетном зале отеля! Шоколад в нем не меняется, потому что это очень дорого. Его только пропускают через фильтр и добавляют немного нового шоколада. Люди роняют в него еду, кто-то чихает, в результате шоколад густеет. Чтобы вернуть ему былую консистенцию, в шоколад просто добавляют немного масла. © Unusual_Form3267 / Reddit
- Если вы бронируете отель не через сторонние приложения, а непосредственно через официальный сайт или по телефону, то менеджер, скорее всего, удовлетворит все ваши желания по поводу номера и во многих случаях пойдет навстречу. Если же вы воспользовались услугами какого-либо другого сайта, вы получите номер согласно брони, не более. © RedWingWay / Reddit
- Часто у горничных довольно строгие временные ограничения. Не больше получаса на обычный номер, и минут 40 на уборку люкса. Поэтому, если ванна выглядит чистой, они не станут надраивать каждый ее уголок, а просто быстро протрут, чтобы сэкономить время. © dubdubdub3 / Reddit
Бонус: как правильно оставлять чаевые (признания горничной и реальная история)
- Я горничная. Гости в основном адекватные. Но обидно, что эти милахи неправильно оставляют чаевые. Многие кладут их на стол или на полочки у кровати. А мы не можем их брать, ведь чаевыми признаются лишь те деньги, которые оставлены на кровати. Только вот никто об этом не знает. Лелею надежду, что кто-то прочтет это и начнет оставлять чаевые правильно, хоть кому-то из моих коллег повезет. © Подслушано / Ideer
- Подруга с мужем поехали в Турцию. Заселились в отель, поулыбались горничным. В первый же день вернулись с пляжа и обомлели. Весь номер был забит «лебедями», накрученными из простыней и полотенец. Оказалось, что они случайно оставили на кровати купюру в $100. Ну персонал и решил порадовать щедрых постояльцев. Всю неделю отпуска у них на кровати и на креслах то и дело появлялись новые шедевры полотенечного искусства. Подруга потом смеялась: «А куда денешься, не отбирать же эти деньги. Сами прошляпили и подумали, пусть будет такое приключение».
Любите, когда вокруг все сияет чистотой? Тогда вас наверняка заинтересуют эти статьи.
Комментарии
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"он заставлял меня нюхать грязное постельное белье. "
И она не ушла сразу после такого требования??? Ждал, чтобы возмутиться о клиентах, но свое достоинство побоку???
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