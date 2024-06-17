20+ ситуаций, в которые легко влипнуть даже в фешенебельном отеле

Белоснежные простыни, вежливые администраторы, чистота и тишина в номере — вот о чем мечтает каждый, кто заселяется в отель. Но выяснилось, что даже за этой идеальной картинкой может скрываться немало подвохов — от грязи на ковролине до постельных клопов. А иногда и сами работники отелей выпадают в осадок от поведения гостей. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.