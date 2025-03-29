Предполагается использовать этот кран для наполнения умывальника, а потом из его чаши умываться. Он такой короткий специально, чтобы не мешал.
возможно, что управляющий решил сэкономить и закупил эти краны с большой скидкой, потому что в этой стране так никто не умывается. А что неудобно - ну это не смертельно, потерпят.
17 отелей, которым точно не захочется оставить хороший отзыв
Приезжая в отель или гостиницу, большинство из нас ожидает отличного качества обслуживания. Но иногда с постояльцами случаются такие истории, что им сложно удержаться и не поведать о происходящих непотребствах в сети. А в конце вас ждет бонус — история автора о том, как дружба с уборщицей в отеле зашла слишком далеко.
«Телевизор в моем отеле»
«Кран в этом отеле настолько короткий, что вымыть можно разве что кончики пальцев»
Предполагается использовать этот кран для наполнения умывальника, а потом из его чаши умываться. Он такой короткий специально, чтобы не мешал.
«Я хотел сделать кофе у себя в номере и нашел это в кофемашине»
- Я больше никогда не буду делать себе кофе в номере. © DelfinGuy / Reddit
«Прямо у окна моего гостиничного номера, разместили декоративный фонарь, который все время горит»
«Уборщицы в моем отеле оставили открытой дверь в шкаф, в котором они держат чистые простыни и мыло»
«Вот что мы видим из окна отеля. Нам обещали крутой вид на город»
«Вот такая вода идет из крана у меня в номере»
«Оцените объем пасты, которую мне принесли в отеле Индии»
«Специально выбирала отель с балконом в номере»
«Для вашей безопасности эти двери закрыты»
«Кнопки в лифте у меня в отеле»
У владельцев отеля свое представление о красивых видах
«Сейф в моем отеле прикреплен к ящику стола»
«Мой отель — просто чудо»
«Ключ-карта не работала, поэтому хозяин вставил кофейный пакетик, чтобы включить электричество в моем гостиничном номере»
«Вставьте карту для подачи электроэнергии»
«На брачную ночь снимали номер в отеле. Все было на высшем уровне... Пока нам не принесли обещанные торт и фруктовую тарелку»
«У моего крестного чуть душа в пятки не ушла, когда он увидел этот сюрприз от персонала отеля»
Бонус: Как дружба с уборщицей в отеле зашла слишком далеко
- Отдыхали в Турции с друзьями. Мы — ребята общительные, часто болтали с уборщицей. Денег ей давали, конфетами угощали. И, видать, перестарались, потому что как-то пришли в номер, а она там дрыхнет на кровати. Когда решили узнать, с чего такая смелость, она ответила: «Вы добрые, а это будет наш секрет.» Посмеялись, но менеджером пригрозили. Больше такого не было.
В отелях может происходить что угодно, как вы могли убедиться. А если нужно больше доказательств — держите еще подборку историй.