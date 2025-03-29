17 отелей, которым точно не захочется оставить хороший отзыв

Приезжая в отель или гостиницу, большинство из нас ожидает отличного качества обслуживания. Но иногда с постояльцами случаются такие истории, что им сложно удержаться и не поведать о происходящих непотребствах в сети. А в конце вас ждет бонус — история автора о том, как дружба с уборщицей в отеле зашла слишком далеко.

«Телевизор в моем отеле»

«Кран в этом отеле настолько короткий, что вымыть можно разве что кончики пальцев»

© Ignorad / Reddit Шуршилла 27 минут назад Предполагается использовать этот кран для наполнения умывальника, а потом из его чаши умываться. Он такой короткий специально, чтобы не мешал.



возможно, что управляющий решил сэкономить и закупил эти краны с большой скидкой, потому что в этой стране так никто не умывается. А что неудобно - ну это не смертельно, потерпят. - - Ответить

«Я хотел сделать кофе у себя в номере и нашел это в кофемашине»

Я больше никогда не буду делать себе кофе в номере. © DelfinGuy / Reddit

«Прямо у окна моего гостиничного номера, разместили декоративный фонарь, который все время горит»

«Уборщицы в моем отеле оставили открытой дверь в шкаф, в котором они держат чистые простыни и мыло»

«Вот что мы видим из окна отеля. Нам обещали крутой вид на город»

«Вот такая вода идет из крана у меня в номере»

«Оцените объем пасты, которую мне принесли в отеле Индии»

«Специально выбирала отель с балконом в номере»

«Для вашей безопасности эти двери закрыты»

«Кнопки в лифте у меня в отеле»

У владельцев отеля свое представление о красивых видах

«Сейф в моем отеле прикреплен к ящику стола»

«Мой отель — просто чудо»

«Ключ-карта не работала, поэтому хозяин вставил кофейный пакетик, чтобы включить электричество в моем гостиничном номере»

«Вставьте карту для подачи электроэнергии»

«На брачную ночь снимали номер в отеле. Все было на высшем уровне... Пока нам не принесли обещанные торт и фруктовую тарелку»

«У моего крестного чуть душа в пятки не ушла, когда он увидел этот сюрприз от персонала отеля»

Бонус: Как дружба с уборщицей в отеле зашла слишком далеко

Отдыхали в Турции с друзьями. Мы — ребята общительные, часто болтали с уборщицей. Денег ей давали, конфетами угощали. И, видать, перестарались, потому что как-то пришли в номер, а она там дрыхнет на кровати. Когда решили узнать, с чего такая смелость, она ответила: «Вы добрые, а это будет наш секрет.» Посмеялись, но менеджером пригрозили. Больше такого не было.