16 отпускников, которые уж точно не забудут свой отель

Сейчас так и хочется рвануть к морю и пальмам. Правда, для этого нужно будет заселиться в отель, а там, как показывает опыт, чего только не случается. И именно про это проживание можно еще долго всем друзьям рассказывать.

«Заказал я как-то, значит, куриные наггетсы в номер в Саудовской Аравии...»

«Ко мне в комнату постучалась консьержка отеля, вручила это без единого слова и просто ушла. Я даже не успел сообразить, что это было»

«Шкаф в немецком отеле обклеен множеством предупреждений, но я все равно чуть не ударился головой»

«На телефоне в исландской гостинице есть специальная кнопка, которая разбудит вас, если в небе вдруг будет северное сияние»

«9 кругов по этажу отеля, в котором я остановился, равняются одной миле»

«Для вашего удобства этот этаж может использоваться в качестве площадки для бега. 9 кругов = 1 миля».

Забота о клиенте, а что это?

В крутом гостиничном ресторане официантка уронила кусок жареного мяса мне на светлые брюки. А дальше началась феерия. Она просто щипцами взяла этот кусок и положила мне на тарелку. Наша компания грохнула от смеха. Ну а официантка пожала плечами и выдала: «Ну, хорошо, я принесу другой кусок». Наш смех просто перешел в рыдания. Извинений, попыток спасти брюки хотя бы предложив помощь, не было. © Yulia Irishina

«Полосатый ковер на лестнице моего отеля. Все еще трудно спускаться по ней даже спустя 2 недели проживания и будучи абсолютно трезвым»

«Никогда раньше не видел такой дурацкой вывески около гостиничного бассейна»

«Не заходите в бассейн, если у вас диарея».

«Перила в моем отеле поддерживали маленькие металлические человечки»

«Отель запер свое мыло на ключ, чтобы его не украли посетители»

А иногда хочется, чтобы работники отеля оказывали не такое уж активное внимание

В моем номере сломалась дверь в ванной. Пришел работник чинить и начинает ко мне клинья подбивать: «Дай ручку поцелую». Мне стремно, вылетаю из номера, хватаю мужика-соседа из коридора и возвращаюсь с ним. А там работник уже сидит на кровати в трусах. Видит мужика со мной и резко белеет и аж перекашивается. Сосед грозно спрашивает: «Ты зачем к моей жене (ко мне) пристаешь?» Работник, что лепечет, пятится к выходу и вылетает из номера. © ZzZzzz11 / Pikabu

«Ванная в отеле, построенном в 1930-х годах в стиле ар-деко»

«Недавно останавливался в отеле и увидел в вестибюле эту красавицу»

Вот как подают солонки и перечницы в одном из отелей Колорадо

«В отеле, где я остановился, есть автомат по производству панкейков»

«Отель, в котором я остановился, использует тень для отображения номеров комнат»

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.