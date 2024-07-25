16 отпускников, которые уж точно не забудут свой отель
Фотоподборки
1 час назад
Сейчас так и хочется рвануть к морю и пальмам. Правда, для этого нужно будет заселиться в отель, а там, как показывает опыт, чего только не случается. И именно про это проживание можно еще долго всем друзьям рассказывать.
«Заказал я как-то, значит, куриные наггетсы в номер в Саудовской Аравии...»
«Ко мне в комнату постучалась консьержка отеля, вручила это без единого слова и просто ушла. Я даже не успел сообразить, что это было»
«Шкаф в немецком отеле обклеен множеством предупреждений, но я все равно чуть не ударился головой»
«На телефоне в исландской гостинице есть специальная кнопка, которая разбудит вас, если в небе вдруг будет северное сияние»
«9 кругов по этажу отеля, в котором я остановился, равняются одной миле»
«Для вашего удобства этот этаж может использоваться в качестве площадки для бега. 9 кругов = 1 миля».
Забота о клиенте, а что это?
- В крутом гостиничном ресторане официантка уронила кусок жареного мяса мне на светлые брюки. А дальше началась феерия. Она просто щипцами взяла этот кусок и положила мне на тарелку. Наша компания грохнула от смеха. Ну а официантка пожала плечами и выдала: «Ну, хорошо, я принесу другой кусок». Наш смех просто перешел в рыдания. Извинений, попыток спасти брюки хотя бы предложив помощь, не было. © Yulia Irishina
«Полосатый ковер на лестнице моего отеля. Все еще трудно спускаться по ней даже спустя 2 недели проживания и будучи абсолютно трезвым»
«Никогда раньше не видел такой дурацкой вывески около гостиничного бассейна»
«Не заходите в бассейн, если у вас диарея».
«Перила в моем отеле поддерживали маленькие металлические человечки»
«Отель запер свое мыло на ключ, чтобы его не украли посетители»
А иногда хочется, чтобы работники отеля оказывали не такое уж активное внимание
- В моем номере сломалась дверь в ванной. Пришел работник чинить и начинает ко мне клинья подбивать: «Дай ручку поцелую». Мне стремно, вылетаю из номера, хватаю мужика-соседа из коридора и возвращаюсь с ним. А там работник уже сидит на кровати в трусах. Видит мужика со мной и резко белеет и аж перекашивается. Сосед грозно спрашивает: «Ты зачем к моей жене (ко мне) пристаешь?» Работник, что лепечет, пятится к выходу и вылетает из номера. © ZzZzzz11 / Pikabu
«Ванная в отеле, построенном в 1930-х годах в стиле ар-деко»
«Недавно останавливался в отеле и увидел в вестибюле эту красавицу»
Вот как подают солонки и перечницы в одном из отелей Колорадо
«В отеле, где я остановился, есть автомат по производству панкейков»
«Отель, в котором я остановился, использует тень для отображения номеров комнат»
А вот еще несколько отелей, которые уж точно не забыть:
Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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