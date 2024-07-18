15+ человек, которые настроились на релакс, но в отеле им сказали: «Не дождетесь!»

Отпуск — это лучшее время, чтобы расслабиться и забыть обо всех заботах. По крайней мере, так считали герои нашей статьи, пока не попали в отель. Там их ждали странные картины в вестибюле, отверстия в стекле душевой кабины или балкон в номере, ширина которого составляет всего несколько сантиметров.

«В моем номере не работал пульт от телевизора. Он показался мне подозрительно легким и я полез проверить батарейки. Внутри лежало это»

«Выглядит так, будто батарейки кто-то жевал».

«В нашей душевой зачем-то вырезали отверстие в центре двери. К счастью, мой парень не растерялся и показал, как им пользоваться.»

«Это нужно для того, чтобы можно было дотянуться и включить душ, не открывая дверцу».

Он прав! В это отверстие можно просунуть руку, чтобы включить воду и настроить нужную температуру перед тем, как залезть в душ. © Pollux95630 / Reddit

«В отеле в дверь одного из номеров вмонтирована микроволновая печь»

«Видимо, наш отель слишком буквально воспринял запрос о мини-холодильнике. Банан для масштаба»

«У меня только один вопрос: почему его повесили не по центру?!»

«Решили с женой отдохнуть от детей. Сняли номер в отеле за $ 260, настроились на романтику. И вот что нас ожидало в душевой»

«Дверь раздвигается только со стороны унитаза. Чтобы попасть внутрь, нужно лезть через него».

«Слева: „О, посмотри, как мило! Через это окно в душе проникает естественный свет!“ Справа: Вид с кровати ночью, когда моей жене нужно было в туалет. Свет из окна освещает всю комнату!»

© mightyfldad / Reddit Вианна 1 час назад Так и не поняла, где откуда свет в итоге. Угловое жилье? Я в таком жила. Из окна было видно окно в ванной, т.е. и свет в нем. Закрываешь свое окно ночью и тебе ничего не мешает. - - Ответить

«Кто установил ослепительно-яркий фонарь прямо напротив отельного окна?»

«Нечитаемое. Найдено в номере шведского отеля»

«Живите на солнышке, плавайте в море и наслаждайтесь лесным воздухом».

«На картине в отеле кое-чего не хватало, и я ее слегка подправил. Клеить не стал, так как у них моя кредитка»

«Это туалет в отеле 4 звезды в Польше. Там не было пространства для ног, чтобы нормально сидеть и делать свои дела. Единственным выходом было лезть ногами в душ»

«Отель: „В каждом номере есть окно!“ Я: „Ну да, но...“»

«Вид с кровати в нашем номере»

«Эта фотография приветствует гостей в лифте моего отеля»

«Мой друг работает в подрядной компании, ремонтирующей отель. Они попросили указать номера комнат, написанные шрифтом Брайля внизу, чтобы слепые люди могли читать. Это то, что прислал их поставщик (и так все)»

«Брайль».

«Мой номер заставляет меня чувствовать себя дураком»

«Термостат на стене».

«Боже, я не осознавал, что остановился в шикарном отеле»

«Я увидел это в одном отеле»

Эта картина в лобби отеля выглядит так, будто кто-то оставил мокрые волосы в душе на стене

«На Airbnb было сказано, что у меня будет балкон, вы серьезно?»

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.