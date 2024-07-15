16 человек, которые не слушали бабку и смотрели в разбитое зеркало, вот и насмотрелись

Бывает, день не заладится: все варится из рук. И тут уж ничего не поделать: лучше дождаться вечера и лечь спать, чтобы поскорее пережить неудачи. В этой подборке бедолаги сами рассказали, как им не повезло.

«Ходил так 4 часа. Я — адвокат»

«У меня медовый месяц, ребят»

С мужем поехали в Доминикану. Тут "все включено", поели суши и меня всю ночь полоскало. Да, это бактериальная инфекция, лежу под капельницами. Кусаю локотки, потому что за лечение с нас стрясли $ 4000. Не будьте такими же беспечными как я и делайте в отпуск медицинскую страховку!

«Ехала 2 часа, чтобы встретиться со старым другом. Но он отменил встречу в последний момент. По дороге домой у меня лопнуло колесо»

"Заплатил $ 350 за билет. О да, "лучшие" места"

"Собирался пойти на шведский стол, но передумал. Мне обычно нравятся девушки с длинными волосами, но не в этот раз"



Ну ты и влип. Теперь сок — твоя единственная еда. © Adventurous_Ad_6546 / Reddit

"Завела я себе кошку"

"Это уже третий раз за сегодня, когда у меня все ломается"

© VagabondVivant / Reddit Bazzzay.free 4 дня назад Первоисточник (просто песня))) :

"С бонгом я сидел на заднем дворе, когда меня буквально отвлекла белка . Она спустилась к кормушке, и я встал, чтобы повернуться и получше ее рассмотреть, и опрокинул бонг.



Бутылка «Руфус Тиг» стояла вертикально на моем подносе, и я подумал, что ее следует положить на бок, чтобы она не упала, но потом я на что-то отвлекся, поднял поднос, и бутылка упала.



На фото обед упал, потому что когда я вернулся к своему столу, я даже не успел поставить поднос , как начал искать пульт. Поэтому я не увидел, что поднос стоит на краю, а не полностью на столе. Поэтому, когда я убрал руку, он упал.



Стакану просто не повезло. Он опрокинулся на сушилке, когда его пытались отделить от другого стакана, и он просто разбился пополам."

Официальная просьба : с сегодняшнего дня называть меня Счастливчик..... - - Ответить

"Только я обрадовался, что мы закончили собирать пазл, как жена заметила ошибку"



"Я купил завтрак и отошел на минутку"

© Snagod / Reddit Неопознанная выхухоль 4 часа назад Приехали на дачу, кинули пакеты с едой на стол и пошли в сад. Заходим, а там гость нарисовался )) да красивый такой, большой, холёный. Я даже по соседям пошла спросить, у кого морская свинка свинка сбежала)) тогда-то меня и просветили, что это вполне себе дикий хомяк. Они потом размножились, сжирали овощи и фрукты прям на кустах, виртуозно лазили по плетям огурцов )) - - Ответить

«Мне кажется, такое случается только с людьми ростом в диапазоне 165 — 175 см»

Сел в поезд, а наушники остались дома

"Соседи играют в гольф"

"В холодильнике лопнула банка с кимчи"

"Это был мой "будильник" на 6:30. Кошки решили, что я слишком много сплю"





"Ураган только что вырвал с корнем 21-летнее дерево, которое посадил мой отец, когда я родился"

"Пытаюсь подготовиться к свадьбе"