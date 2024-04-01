16 ярких отзывов из сети, с которыми надорвать животики легче легкого

И зачем пятерку поставила? Это повысит рейтинг парка, да и отзыв странный. Или у меня нет чувства юмора и это очень смешно
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Отзывы в сети могут быть не только полезными, но и просто-напросто уморительными. А порой развеселить может и остроумный ответ на такие перлы.
Чтобы купить качественный товар в онлайн-магазине, многие из нас привыкли тщательно изучать отзывы других покупателей. Большинство из таких заметок стандартны: понравилось это, не понравилось — то. Но порой во вкладке отзывов на товары попадаются такие шедевры, что можно в один момент забыть, зачем вообще ты туда зашел.
И зачем пятерку поставила? Это повысит рейтинг парка, да и отзыв странный. Или у меня нет чувства юмора и это очень смешно
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