16 ярких отзывов из сети, с которыми надорвать животики легче легкого

Отзывы в сети могут быть не только полезными, но и просто-напросто уморительными. А порой развеселить может и остроумный ответ на такие перлы.

Чтобы купить качественный товар в онлайн-магазине, многие из нас привыкли тщательно изучать отзывы других покупателей. Большинство из таких заметок стандартны: понравилось это, не понравилось — то. Но порой во вкладке отзывов на товары попадаются такие шедевры, что можно в один момент забыть, зачем вообще ты туда зашел.

Отзыв на острый соус. Очень острый

Некоторые умудряются использовать дверной звонок по-своему

Когда чуть не унесла стая комаров

Оказывается, крем для депиляции способен творить чудеса

Чайник жалко

Отзыв на фонарик

Часы умные. А покупатель, похоже, не особо

Отзыв на чехол

На котика всегда приятно посмотреть

Те самые гирлянды для модной елки

Овчинка выделки не стоит

Отзыв на куртку

Синие весы в действии!⁠

Но иногда саркастичный продавец меняет гнев на милость

Честный отзыв о роддоме