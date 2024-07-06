20+ отзывов, финал которых оказался эпичнее, чем концовка Гарри Поттера
Отзывы на товары и услуги в сети — это как отдельная вселенная. После прочтения некоторых трудно перестать смеяться, а другие отзывы просто вызывают ступор. Эта статья — яркое тому доказательство.
Елена, скромнее надо быть...
На cайте турфирмы
Самой приходилось затаскивать и недостойно предлагать. Что за мужики пошли!
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Отзыв на дождевики для обуви
Мне так однажды в одном банке, ныне покойном, сказали, что я невезучая, а карта моя несчастливая, когда сначала ошиблись в фамилии на карте, а потом, когда поменяли на новую с исправленной фамилией, их банкомат сожрал ее при первом применении, и я ждала неделю, когда ее извлекут((. А они ни при чем. Получили жалобу.
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Как в сказке...
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Детские мечты должны сбываться
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И такое бывает...
Нуу...старая шутка очень. Я в разных странах её даже в картинках видела в туалетах
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Ох уж эти метафоры
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Что-то пошло не так
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл
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Цвет настроения канареечный
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Отзыв на пылесос. Понимаем и сочувствуем...
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Попался, милок!
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Пакеты помогли начать новую жизнь
Такое же настроение, когда работаешь последний день в компании. Неважно какие это были пакеты, важно с каким настроением это всё происходило 😁
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Наушники коту очень понравились
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Однажды в бане
Прощальный подарок
- Книга называлась «Как разорвать нежелательные связи». © Natalya15 / Pikabu
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Помогает по настроению
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Сам себя не похвалишь — никто не похвалит
Грустная история
Привык все делать заранее
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В этой статье мы собрали 15 улетных переписок, финал которых удивляет похлеще, чем огурцы в компоте.
Впечатлительный кот
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Любовь любовью, а качественную технику найти трудно
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Приехал отдохнуть в отель, а попал в Санта-Барбару
Если у вторых половинок отбирают девушек тут одно из трёх
1. Девка гулящая пусть вторые половинки
радуются что не женились на этих девушках
2. Вторые половинки это мужчины если не готовы уберечь своих девушек.
3. Надо было ехать в семейный отель
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Дельный совет от продавца
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Комментарии
Откровенно вымoрaживают любители рассказать свою биографию вместо отзыва. Типа я купила для мамы на день рождения и мужу на годовщину, мама через неделю попробовала, и говорит, что ей нравится, а муж пока не попробовал. Реально?! Ты еще расскажи, какие у тебя любимые предметы в школе были. Какая кому разница, для кого и по какому поводу ты что там купила. И отдельный котёл в aду должен быть для болeзных, кто пишет, что еще не пробовал / не открывал / не тестировал. Боги! И ведь их же на ру-маркетах едва ли не треть! Спасибо производителю, шторы приехали в срок. Еще не распаковывала и не вешала их, поэтому не могу сказать, блэкаут они или нет. 5 звезд. Шта? Давно хотела портaтивный вентилятор. Спасибо производителю за такую возможность! Маленький и красивый. Как дует, сказать не могу, еще не пользовалась. Аааааааааа! И вот сидишь, скроллишь, скроллишь, кажется, уже состарился в попытках найти нормальные отзывы, а там вот это всё. Что интересно, не помню такого трeша на англоязычном amazon или ebay, но на poс просто беда какая-то
А это реально сама скрин сделала, отзыв и ответ на него с маркетплейса. Каждый раз ржу))