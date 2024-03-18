15 улетных переписок, финал которых удивляет похлеще, чем огурцы в компоте

Порой переписки с близкими или незнакомцами бывают такими непредсказуемыми и остроумными, что даже сценаристы комедий могут позавидовать сюжетным поворотам. Герои нашей статьи поделились самыми эпичными диалогами в своей жизни.

1. Не только сварщик, но и повар

2. «Мой друг решил уволиться, а начальник ответил ему драматичнее любого киношного маньяка»

3. Неожиданный финал любовной драмы

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4. Вышло маленькое недопонимание...

5. Мамы такие мамы

6. Шутка не удалась

7. Отличная группа поддержки

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8. Лучше поздно, чем никогда

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9. Вот мы и узнали, чего хотят мужчины на самом деле

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10. У каждого свои причины ходить на встречи одноклассников

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11. Сломали систему

12. Девушка миллионера

13. Предложение, от которого невозможно отказаться

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14. Работа работой, а маникюр по расписанию

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15. Зато честно