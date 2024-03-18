15 улетных переписок, финал которых удивляет похлеще, чем огурцы в компоте

Народное творчество
1 час назад

Порой переписки с близкими или незнакомцами бывают такими непредсказуемыми и остроумными, что даже сценаристы комедий могут позавидовать сюжетным поворотам. Герои нашей статьи поделились самыми эпичными диалогами в своей жизни.

1. Не только сварщик, но и повар

2. «Мой друг решил уволиться, а начальник ответил ему драматичнее любого киношного маньяка»

3. Неожиданный финал любовной драмы

O_о
2 дня назад

О, в этот раз лучше перевели. В прошлый так и не поняла прикола, а в оригинал каждый раз лезть лень.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: КТО ЗДЕСЬ? / Telegram

4. Вышло маленькое недопонимание...

5. Мамы такие мамы

6. Шутка не удалась

7. Отличная группа поддержки

Для создания этого материала были использованы следующие источники: vkcom.butekk / Pikabu

8. Лучше поздно, чем никогда

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

9. Вот мы и узнали, чего хотят мужчины на самом деле

Для создания этого материала были использованы следующие источники: TimHunters / Pikabu

10. У каждого свои причины ходить на встречи одноклассников

O_о
2 дня назад

Муж недавно был на такой встрече. Он недавно стал отцом (я помогла немного). А его одноклассник уже дед. Вот это я понимаю, сравнили достижения.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

11. Сломали систему

12. Девушка миллионера

13. Предложение, от которого невозможно отказаться

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

14. Работа работой, а маникюр по расписанию

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

15. Зато честно

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Твоя бывшая вернулась / Telegram

Мы приготовили для вас еще несколько занимательных подборок с переписками пользователей сети:

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