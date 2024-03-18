15 улетных переписок, финал которых удивляет похлеще, чем огурцы в компоте
Порой переписки с близкими или незнакомцами бывают такими непредсказуемыми и остроумными, что даже сценаристы комедий могут позавидовать сюжетным поворотам. Герои нашей статьи поделились самыми эпичными диалогами в своей жизни.
1. Не только сварщик, но и повар
2. «Мой друг решил уволиться, а начальник ответил ему драматичнее любого киношного маньяка»
3. Неожиданный финал любовной драмы
О, в этот раз лучше перевели. В прошлый так и не поняла прикола, а в оригинал каждый раз лезть лень.
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4. Вышло маленькое недопонимание...
5. Мамы такие мамы
6. Шутка не удалась
7. Отличная группа поддержки
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8. Лучше поздно, чем никогда
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9. Вот мы и узнали, чего хотят мужчины на самом деле
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10. У каждого свои причины ходить на встречи одноклассников
Муж недавно был на такой встрече. Он недавно стал отцом (я помогла немного). А его одноклассник уже дед. Вот это я понимаю, сравнили достижения.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
11. Сломали систему
12. Девушка миллионера
13. Предложение, от которого невозможно отказаться
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14. Работа работой, а маникюр по расписанию
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
15. Зато честно
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Пронесло мальца от такого начальника), счастливец