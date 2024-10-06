20 отзывов, читать которые может быть столь же занятно, как орешки щелкать

Сейчас мало кто заказывая товар в интернете или желая получить какую-то услугу, не поинтересуется отзывами других клиентов. Но некоторые пользователи и продавцы не прочь похохмить в своих комментариях. Так получается творчество, которое достойно того, чтобы им поделиться со всем интернетом.

1. «Ржу с отзыва на сыр с плесенью»

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2.

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4.

Читал о курорте в Таиланде. Нашел забавный отзыв. «В 100 метрах от гостиницы расположено турбюро. В этом турбюро обычно сидит девушка Настя или ее босс Канг. Передавайте им привет, они мне устроили самую лучшую экскурсию по местным кафешкам, после чего я нашел новую жену и развелся со старой! Теперь живу в Пхукете!» © Палата № 6 / VK

5.

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6.

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7.

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8.

В обед задремала, но через полчаса проснулась от сообщения от лучшей подруги, которое меня не на шутку испугало: «Что мне делать? Их очень много, и они все страшно орут!» Окончательно проснулась и подумала, что это, наверное, самый емкий отзыв на новую работу. У нее был первый рабочий день в детском саду. © Мамдаринка / VK

9. "Похолодало, в окно стали заглядывать синички. Решили заказать кормушку и готовую зерновую смесь. И среди кучи серых продавцов на маркетплейсах я нашла золото"

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10.

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11.

Melancholy 8 минут назад Сидишь себе в кафешке, а кто-то в окно голодными глазами смотрит. Кусок в горло не полезет 😀 - - Ответить

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12.

Ку-ку 2 дня назад Буквально сегодня в отзывах н_а спортмастере точно такое же: "Товар отличный; недостатки - нет". Четыре звезды. И ладно бы один такой отзыв... Рукалицо🤷 - - Ответить

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13.

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14.

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15.

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16.

Работаю официанткой в кафе. Как-то женщина с детьми кого-то долго ждала. Потом дети выбежали минут на пять, а вернулись с криками: «Мама, мама, закрой глаза!» С ними пришел мужчина с букетом хризантем. Сидели час, улыбка не сходила с ее лица. А потом она попросила книгу отзывов и написала, что пицца была очень вкусная, персонал очень вежливый, ей все понравилось. Однако, мне кажется, дело не в пицце... © Карамель / VK

17.

18.

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19.

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20. Даже на Тихий океан гневные отзывы пишут

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