Сидишь себе в кафешке, а кто-то в окно голодными глазами смотрит. Кусок в горло не полезет 😀
20 отзывов, читать которые может быть столь же занятно, как орешки щелкать
Сейчас мало кто заказывая товар в интернете или желая получить какую-то услугу, не поинтересуется отзывами других клиентов. Но некоторые пользователи и продавцы не прочь похохмить в своих комментариях. Так получается творчество, которое достойно того, чтобы им поделиться со всем интернетом.
1. «Ржу с отзыва на сыр с плесенью»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: nebezintima / Twitter
2.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: i_hate_picking / Reddit
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4.
- Читал о курорте в Таиланде. Нашел забавный отзыв. «В 100 метрах от гостиницы расположено турбюро. В этом турбюро обычно сидит девушка Настя или ее босс Канг. Передавайте им привет, они мне устроили самую лучшую экскурсию по местным кафешкам, после чего я нашел новую жену и развелся со старой! Теперь живу в Пхукете!» © Палата № 6 / VK
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dushniiila / Twitter
7.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu
8.
- В обед задремала, но через полчаса проснулась от сообщения от лучшей подруги, которое меня не на шутку испугало: «Что мне делать? Их очень много, и они все страшно орут!» Окончательно проснулась и подумала, что это, наверное, самый емкий отзыв на новую работу. У нее был первый рабочий день в детском саду. © Мамдаринка / VK
9. "Похолодало, в окно стали заглядывать синички. Решили заказать кормушку и готовую зерновую смесь. И среди кучи серых продавцов на маркетплейсах я нашла золото"
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Gilysha / Pikabu
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: SN0WBOY / Pikabu
11.
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12.
Буквально сегодня в отзывах н_а спортмастере точно такое же: "Товар отличный; недостатки - нет". Четыре звезды. И ладно бы один такой отзыв... Рукалицо🤷
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Sergei.Shevtsov / Pikabu
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu
14.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: sasheizm / Twitter
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: sch2023 / Twitter
16.
- Работаю официанткой в кафе. Как-то женщина с детьми кого-то долго ждала. Потом дети выбежали минут на пять, а вернулись с криками: «Мама, мама, закрой глаза!» С ними пришел мужчина с букетом хризантем. Сидели час, улыбка не сходила с ее лица. А потом она попросила книгу отзывов и написала, что пицца была очень вкусная, персонал очень вежливый, ей все понравилось. Однако, мне кажется, дело не в пицце... © Карамель / VK
17.
Ибо нефиг не свой размер заказывать! Знала одну мадам, размер под 56, кроме стрингов ничего не признавала. С - самоуверенность.
18.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dushniiila / Twitter
19.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
20. Даже на Тихий океан гневные отзывы пишут
Для создания этого материала были использованы следующие источники: shreyanshu28 / Reddit
Комичней отзывов могут быть только переписки. Особенно такие, в которых логика пошла отдохнуть.