16 родных, которые доказали: у них своя, неповторимая логика

Что ж, кажется, креативность наших родных не знает границ! Что из этих «лайфхаков» или привычек вас шокировало или рассмешило больше всего? Делитесь в комментариях: какие странности и нелепые привычки ваших близких вы наблюдаете каждый день?

А вот еще наши статьи про родню, с которыми веселье да и только: