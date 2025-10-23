16 родных, которые доказали: у них своя, неповторимая логика
Мы, безусловно, любим наших близких, но их логика порой ставит в тупик. Они могут упорно отказываться снимать защитную пленку с техники, установить пароль на термостат или буквально лишить вас пола под ногами. Мы собрали 16 уморительных доказательств того, что жизнь с родными — это вечный аттракцион, полный абсурда, неожиданных открытий и непередаваемых эмоций.
«Я год отсутствовала — была за границей. Возвращаюсь домой, а тут фотка моего любимого заменена на Шрека. И весь стол щедро завален стикерами. Спасибо, братец»
«Смастерил бабушке шкатулку для украшений»
«Когда я спросил, почему она все время держит ее на полу, бабуля, не моргнув глазом, выдала: „Из нее вышел отличный камень, чтобы дверь подпирать“».
«Мама настаивает, что именно так нужно вешать магнитик с Парфеноном. И переворачивает его обратно, если мы рискуем его трогать»
«Рабочий стол на ноуте моей сестры»
«Как мой парень открывает жестяные банки и как открываю я»
- Как он это делает, черт возьми. © owcomeon** / Reddit
«Дочка не могла вставить картридж с игрой в Nintendo Switch — и, недолго думая, впихнула его силой. Другой стороной»
«Муж боится, что на корпусе появятся царапины и это будет „мозолить глаза“»
«Вот столько места выделила мне жена на нашей двуспальной кровати»
«Муж ест яблоки ложкой. Люди, скажите ему»
- Странно, сложно, но обалдеть просто! © Gorcq / Reddit
«Жена сказала, что ничего не хочет и не нужно ей ничего покупать. А потом я отвернулся буквально на минуту»
«Божечки, это кресло, с которым муж отказывается расставаться...»
«Вот как моя мама заряжает телефон»
- А ей нравится жить на грани. © ExcitingSituation / Reddit
«Братец переставил кнопки моей клавиатуры в алфавитном порядке»
«Муж раскопал дырень в пачке масла»
- Ну что ты так сразу, может, он искал золото... © WaterDragoonofFK / Reddit
- Он что, барсук? © Cheese-Manipulator / Reddit
«Папа установил пароль на наш термостат!»
возможно, это необходимость, потому что кто-то задолбал переключать. и да, на картинке вроде бы НЕ термостат
«А мой папа просто забыл сообщить мне, что сегодня будут менять лестницу. И вот мое утро»
Что ж, кажется, креативность наших родных не знает границ! Что из этих «лайфхаков» или привычек вас шокировало или рассмешило больше всего? Делитесь в комментариях: какие странности и нелепые привычки ваших близких вы наблюдаете каждый день?
