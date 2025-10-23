16 родных, которые доказали: у них своя, неповторимая логика

40 минут назад
16 родных, которые доказали: у них своя, неповторимая логика

Мы, безусловно, любим наших близких, но их логика порой ставит в тупик. Они могут упорно отказываться снимать защитную пленку с техники, установить пароль на термостат или буквально лишить вас пола под ногами. Мы собрали 16 уморительных доказательств того, что жизнь с родными — это вечный аттракцион, полный абсурда, неожиданных открытий и непередаваемых эмоций.

«Я год отсутствовала — была за границей. Возвращаюсь домой, а тут фотка моего любимого заменена на Шрека. И весь стол щедро завален стикерами. Спасибо, братец»

«Смастерил бабушке шкатулку для украшений»

«Когда я спросил, почему она все время держит ее на полу, бабуля, не моргнув глазом, выдала: „Из нее вышел отличный камень, чтобы дверь подпирать“».

«Мама настаивает, что именно так нужно вешать магнитик с Парфеноном. И переворачивает его обратно, если мы рискуем его трогать»

«Рабочий стол на ноуте моей сестры»

«Как мой парень открывает жестяные банки и как открываю я»

«Дочка не могла вставить картридж с игрой в Nintendo Switch — и, недолго думая, впихнула его силой. Другой стороной»

«Муж боится, что на корпусе появятся царапины и это будет „мозолить глаза“»

«Вот столько места выделила мне жена на нашей двуспальной кровати»

«Муж ест яблоки ложкой. Люди, скажите ему»

«Жена сказала, что ничего не хочет и не нужно ей ничего покупать. А потом я отвернулся буквально на минуту»

«Божечки, это кресло, с которым муж отказывается расставаться...»

«Вот как моя мама заряжает телефон»

«Братец переставил кнопки моей клавиатуры в алфавитном порядке»

«Муж раскопал дырень в пачке масла»

«Папа установил пароль на наш термостат!»

«А мой папа просто забыл сообщить мне, что сегодня будут менять лестницу. И вот мое утро»

Что ж, кажется, креативность наших родных не знает границ! Что из этих «лайфхаков» или привычек вас шокировало или рассмешило больше всего? Делитесь в комментариях: какие странности и нелепые привычки ваших близких вы наблюдаете каждый день?

