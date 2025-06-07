14 человек поделились историями о том, как их родные отожгли по полной
Согласитесь, что даже самые замечательные родственники иногда такие фортели выдают, что просто невозможно об этом молчать. В таких ситуациях, конечно, может спасти только чувство юмора. И герои нашей статьи решили поделиться очередной порцией семейных анекдотов, которые нарочно и не придумаешь.
- Приехал к родителям на выходные. А они сидят по разным комнатам, не разговаривают, еды нет, в квартире грязно. Поссорились, думаю. Ну я убрался, купил продуктов, приготовил ужин. Иду звать родителей и тут случайно подслушал их разговор: «Я же тебе говорила, что это сработает. А ты все талдычил мне: „Да не будет он убирать, пойдет гулять“. А сейчас типа помиримся, зато еда приготовлена и в квартире убрано». Людям за 50, а хитрости, как у 7-летних. © Палата № 6 / VK
- Пару лет назад переехала из родительского дома за городом в трешку к дедушке, ведь оттуда было куда быстрее до работы ехать. Да и деду веселее. Конечно, время от времени ко мне заходил мой парень и каждый раз дедушка спрашивал у него: «А ты кто?» После ответа парня дед уходил в свою комнату. Проблем с памятью я у него не наблюдала раньше и даже стала переживать по этому поводу. В быту у него тоже не было никаких признаков деменции, хоть и дедушка был уже довольно стар.
В общем, это было для меня тайной. Пару месяцев назад, когда мой парень в очередной раз заскочил ко мне после работы, дедушка встретил его на пороге и вновь произнес свое: «А ты кто?» В этот раз парень назвал не имя, а, что вызвало у меня улыбку, сказал: «Я — будущий муж вашей внучки». Дедушка расплылся в улыбке и сказал: «Ну, наконец-то ты ответил правильно, сынок!» Розыгрыш от дедушки, который длился 1,5 года. © Карамель / VK
- Работаю врачом, за 15 лет уже привык ко всякому, но на прошлой неделе был случай, который точно запомнится. Приехали по вызову — дедушка в тяжелом состоянии: бледный, трясет, дышит с трудом, еле говорит. Мы его быстро привели в чувство, расспрашиваем родных, что случилось, а они в ответ только плечами пожимают. Тогда я попросил всех выйти и остался с дедушкой наедине. Он уже пришел в себя, дышит ровнее, я спрашиваю: «Что случилось-то?» Он смотрит на меня с тяжким лицом и говорит: «Я — Василий. Жена — Галя. Сын — Иван. Невестка — Маша. Недавно родилась внучка. Назвали ее Ендриопа. Ендриопа Ивановна, понимаете? Вот и живи теперь с этим». И ведь не поспоришь. © Палата № 6 / VK
- Мне с моей младшей сестрой «повезло» родиться в один день, но с разницей в 11 лет. Родители всегда балуют сестренку и потакают всем ее прихотям. Мне сейчас 25 лет, и я 2 года замужем за прекрасным мужчиной. В этом году мы решили отпраздновать наш день рождения вместе с сестрой в ресторане. Мне муж подарил новенький телефон, о котором я мечтала, а родители преподнесли неплохие духи. Сестре же родители подарили ноутбук, а от нас она получила множество разной косметики.
Сестра, увидев, что у меня крутой телефон, а мы ей подарили косметику, просто обезумела от злости, начала на нас орать. Мы в шоке, посетители ресторана в шоке, а сестра в истерике убежала в туалет. Я побежала за ней, успокоить и выяснить причину истерики, а муж остался с моими родителями. Уже дома он мне рассказал, о чем он говорил с мамой и папой, и я просто обалдела. Оказывается, мои родители начали предъявлять претензии моему мужу за то, что он купил только один телефон. Слова родителей: «Как же так можно? Если девочек двое, нужно и телефона два». После такого я с ними вообще общаться не хочу. © Палата № 6 / VK
- Мне 10 лет. Пошли с родителями в кино, но перед этим зашли в кафе. Пицца, мороженое, все отлично. Я отошел в уборную, возвращаюсь — родителей нет. Сразу в слезы, тут же подбежали официанты, начали успокаивать. Мне дали чай, тортик. Родители вернулись. Но тогда, когда фильм закончился. Правда, мама была заплаканная, я подумал, что может, она из-за меня плачет. А нет. Родителям почему-то показалось, что я вышел из туалета и пошел сразу в сторону кинотеатра. Билет был у меня, поэтому они решили, что я уже зашел в зал. А так как фильм уже начинался, они не заметили, куда я сел, может, поближе к экрану, так что уселись подальше и смотрели фильмец, как ни в чем не бывало. Еще когда меня увидели — так удивились, мол, что я тут делаю, я же был в зале! Ах, да, почему плакала мама? Мы ходили на «Титаник». © Карамель / VK
- Мои оставшиеся дедушка и бабушка — дедушка по отцовской линии и бабушка по материнской — женились друг на друге в возрасте 71 года. И теперь — мои мать и отец — сводные брат и сестра. И еще папа — мой дядя, а мама — моя тетя. Так что, поскольку я теперь сын своей тети, своей матери, своего дяди и своего отца одновременно, я сам себе стал родным кузеном! © Pigs100 / Reddit
- Знаю, что когда идешь к кому-то в гости (или к тебе приходят) и там есть дети, им обычно дарят шоколадки или другие вкусняшки. Так вот, каждый раз, когда я прихожу в гости к бабушке, она до сих пор, еще с детства, вручает мне киндер-сюрприз. Их я, конечно, люблю, но когда я стал старше, а уж тем более, когда мне перевалило за 20, стало как-то неловко принимать. Пока однажды я не пришел на застолье к бабуле и буквально через пару минут не пришел мой дядя (ее сын). Бабушка вручила нам по киндеру. Дядя обрадовался, быстро развернул и принялся его есть. Я смотрел на него с большим удивлением, на что дядя с улыбкой сказал: «Не смотри так на меня, у тебя свой есть». Дяде 47 лет. © Палата № 6 / VK
У девочки в 14 лет развитие нa уровне 3-4? Примерно в этом возрасте они не понимают, что день рождения может быть не только у них.
И где второй ноутбук тогда? Ведь у родителей как раз реально две девочки.
- Мой папа всегда казался мне строгим, неприступным, брутальным мужчиной. Его на эмоции вывести было просто нереально! Был как-то у меня утренник в детском саду, где я отыгрывала драматическую роль лисички. Все родители плакали, но папа сидел без эмоций, снимал все на камеру. Но на днях я застала его за весьма странным делом. Он тусил с друзьями в гараже, они отдыхали, играли в нарды. Мама попросила отнести им котлет, чтобы голодными не были. Я взяла тарелку, пошла к гаражу, открываю тихонько дверь, а там такая картина: сидит отец с друзьями в обнимку и горланят во всю песню. Лица красные, глаза мокрые, как будто плакали. Как только увидели меня, то сделали вид, что ничего не было. А позже папа попросил меня: «Доченька, только ты ничего не видела!» © Карамель / VK
- Моя свекровь — дама странная, перед нашей свадьбой она заболела и потребовала перенести свадьбу (на 80 человек с гостями из других стран и городов). После нашего отказа она обзвонила всех родственников мужа и сообщила, что свадьба переносится. В день свадьбы пришли только мои близкие, друзья мужа и его родственники, которые не особо общаются с его мамой. И это была шикарная свадьба! Еще шикарнее было то, как вся родня мужа обиделась на свекровь за ее выдумку и перестали с ней общаться. © Подслушано / Ideer
- Мои старшие брат и сестра, тогда еще маленькие, отправились к моему дяде, который жил очень далеко. Когда мой отец вернулся домой, то очень испугался и позвонил маме, дедушке, бабушке и другому дяде. Когда мои брат и сестра наконец дошли к дяде, тот был очень смущен и позвонил моему папе. Их не было 4 часа. Папа больше никогда не оставлял моих брата и сестру одних. © Strange_Bee_8937 / Reddit
- У меня есть младшие сестры-близнецы, которым по 5 лет. Они совсем разные, поэтому всегда интересно наблюдать за их поведением и реакциями на какие-либо ситуации. Недавно поехали всей семьей на озеро и набрали с собой много еды, в том числе и фруктов. Одна сестра начала плакать, потому что вода холодная, потом из-за того, что насекомых много, дальше решила поныть, чтобы ей убрали косточки из арбуза и чтобы в каждой вишне посмотрели, нет ли вдруг там червячка. В то время вторая сестра целиком и полностью наслаждалась отдыхом, игралась в воде и спокойно все ела, при этом вообще никакого внимания не обращала на слезы сестренки. Вечером, когда уже все ехали домой, она сказала, что прекрасно провела день, немного помолчала и добавила: «Дашу мы не берем, пока не повзрослеет и не перестанет ныть». Кажется, в семье растет наглядный пример оптимиста и пессимиста. © Не все поймут / VK
Папа с друзьями нажрались в гараже, дочь закуску принесла и офигела, как алкоголь раскрепощает 🤣
- В детстве долго выпрашивала кота, и где-то в лет 10 его все-таки получила. Поигралась с котенком неделю и уехала в летний лагерь. Там узнала, что кот однажды пропал, плакала каждый день, постоянно у родителей спрашивала, не нашелся ли, а потом он вернулся домой. Приехала я из лагеря, счастливая как слон. И тут мне сообщают, что кот на самом деле кошка. Я удивилась, но не сильно переживала по этому поводу, главное, что у меня был питомец. И вот, мне уже 20 лет, эта любимая кошка до сих пор с нами. И лишь сегодня я узнала, что во время моего отсутствия, кот все-таки пропал. А родители поняли, что я не успокоюсь, нашли такого же по цвету, но другого пола, лишь бы я не грустила. Они 10 лет боялись мне признаться. © Не все поймут / VK
- Приехала к нам в гости моя мама. На тот момент мы были женаты лет 5. Так вот, встала она перед зеркалом, крутится, любуется собой. Задрала свитер, оголяя живот, и выдает моему мужу: «Андрей, а ведь правда у меня талия тоньше, чем у Лерки?» Если что, я рядом стояла. Мой муж сразу ответил: «Конечно, Наталья Владиславовна, я уже 100 раз пожалел, что не на вас женился.» Чувство юмора всегда спасает! © urman.valeria / Dzen
- Муж со мной поругался, молчали два дня. Ни слова. Только смотрим друг на друга и фыркаем. На третий день сижу на кухне, и тут вижу, как он дает собаке бумажку, шепчет что-то и толкает ее в мою сторону. Собака несет. На бумажке написано: «Ужин будет?» Я, не моргнув, пишу: «А ты посуду помыл?» — и обратно в зубы. Собака несет, как почтальон. Мы так, не глядя друг на друга, весь вечер обменивались через бедное животное. И вот, в какой-то момент, пес просто порвал записку и прилег посреди кухни с видом «решайте уже, будет ужин или нет». Мы посмотрели друг на друга, сначала молча, потом начали ржать. Так и помирились — благодаря собаке, которая не выдержала нашей дурки. © Не все поймут / VK
А вот еще подборка историй о родственниках, которых не выбирают, но вспоминают часто.
Комментарии
Родаки угробили кота, а дочери подсунули кошку. И такие ходят по земле и портят воздух. Нет слов.