Почему люди с пробивным характером используют его , что.бы стрелять по своим, а не для того, что.бы реально решать проблемы? Ведь столько ситуаций, где так нужна именно так.ая упрямая и ворчливая бабка. Но именно в этих ситуациях они молчат.
20 историй о дальней родне, которая умеет добавить перчика в жизнь
Истории
26 минут назад
Отношения с дальними родственниками могут складываться непредсказуемо, но обычно они тем лучше, чем родня дальше. А при более близком общении зачастую выясняется, что взгляды на жизнь у не чужих по крови людей настолько разные, что даже нигде не пересекаются. И порой это становится поводом для эпичных историй.
- Моя свекровь — женщина без комплексов, которая всегда гнет свою линию. Она знает, как прогнуть своего мужа, моего мужа, соседку или начальника. А сейчас ее идея-фикс стать бабушкой. Желательно вчера. Поэтому на каждый праздник она дарит мне и моему мужу подарки с намеком: супруг получил от мамули на день рождения радиоуправляемый вертолет, я — сертификат на занятия в бассейн по программе «Мама и малыш», а на Новый год свекровь порадовала нас музыкальным модулем для засыпания, который вешается на кроватку младенцам. Я люблю и хочу детей, но у меня пока есть определенные проблемы со здоровьем, и такие подарки немного не к месту. И обижать маму мужа не хочется...
Когда желание иметь внуков сильнее разума
- Маму пригласила на 55-летний юбилей ее тетка. Живет она далеко, но мама очень давно не виделась с ней и с двоюродными братьями и сестрами, поэтому решила ехать. Приезжает она к имениннице, а у той дома побелка и конь с готовкой не валялся! Даже продуктов дома нет, а до назначенного времени празднования 2 часа! Ну, вся приехавшая родня засучила рукава и принялась за работу: кто за продуктами поехал, кто за готовку взялся, кто за уборку. На минуточку, люди ехали праздновать юбилей из разных регионов страны. В общем, попраздновали за свой счет, и в доме тетки уборку еще сделали. На 60 лет и последующие юбилеи все дружно ехать отказываются, общаются через видеосвязь. ©
Светлана Жизньпрекрасна / Dzen
- Приехала троюродная сестра с дочкой на операцию глаза в наш город. Мы их встретили, стол накрыли. В первый день они ездили в аквапарк, потом в зоопарк — отдохнули по полной. Продукты не покупали на общий стол, да и мне стыдно было что-то сказать. Вот после зоопарка они приехали, мы поужинали, а через час тетушка снова захотела есть. А у нас после ужина ничего не осталось. И она мне вечером говорит: «Как бедно вы живете!» А утром встаю — их нет, звоню — говорит, что они пошли до клиники пешком, а на нас обиделись, потому что мы еду пожалели, мол, могла бы и сварить чего-нибудь покушать вечером. Еще 3 дня их терпеть... © Мамдаринка / VK
- Когда нашему сыну было 9 месяцев (он уже ходил), мы привезли его к моим родителям, а сами в кино сбегать решили. Приходим домой, а из комнаты выходит мой сыночек абсолютно лысый. Я даже заревела! Он такой кудрявый был, волосы были, как у ангела на картинке, а тут лысый, как шар бильярдный. Мои родители решили его налысо постричь, «чтоб волосы лучше росли», а мне не сказали. © Людмила Р. / Dzen
- Я подружилась с первой женой моего мужа, ведь у них общая дочь. Месяц назад мы устроили новоселье. На праздник позвали и первую жену с дочкой. В разгар веселья эта бывшая как сквозь землю провалилась. Я пошла искать и застукала ее в спальне с моим собственным братом. Через 2 месяца свадьба, на которой я — подруга невесты. И я бы не задумалась обо всем, если бы ко мне не подошла падчерица и не спросила, кто я теперь ей — тетя или мачеха? © Мамдаринка / VK
- Когда моя двоюродная сестра родила, я отдала ей коляску, кроватку и кучу детских вещей. Потом смотрю: сестра гуляет с другой коляской. Спросила, мол, а где наша? И сестра мне с вызовом: «Ой, тебе какая разница? Ну, допустим, я ваше барахло продала и купила то, что сама хотела! Нельзя, что ли?» А аж в осадок выпала. Так-то я и сама могла наши вещи продать и купить что-то своей дочке, а не хотелки сестры обеспечивать.Тем более, мы им на рождение малыша подарили круглую сумму, а вещи — это так было, в придачу. Я прямо расстроилась из-за такого отношения. А сестра не понимает, в чем проблема.
Если считает вещи барахлом, то нечего было и брать. Тоже, блин, предпринимательница нашлась!
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- Коллега стала вдовой. Они оба трудоголики, хорошо зарабатывали, все свое движимое и недвижимое имущество получили своим горбом, без помощи родственников. На 9 дней свекровь заявляет коллеге: «Ты квартиру разменяй на однушку, тебе хватит, а разницу нам с дочкой отдай. Так честно будет — мы же тоже наследники! После сына остались еще дача и машина — как делить будем?» Коллега их культурно лесом послала, юридически объяснила: «Наследники моего мужа — я и наш сын!» Вроде поняла свекровь... Но на 40 дней она потребовала привезти к ней все вещи ее сына. Вот как бывает. © Людмила Мила / Dzen
- На днях зашла к бабушке. Мы с ней смеялись, улыбались, были в хорошем настроении. У нее в гостях была моя двоюродная сестра. Она смотрела на нас, а потом злобно выкрикнула мне: «Как же ты надоела со своим позитивом!» Ой, извините, ваше высочество, что я помешала вам быть унылой девой. © Не все поймут / VK
- Приехали дальние родственники в гости. Разместила, все показала, выделила им отдельные полотенца, купила новую мочалку. Перед тем, как тетя пошла в душ, показала и попросила не пользоваться одной из мочалок, которая в углу лежит. Через дня два прохожу мимо их комнаты и слышу разговор: «Что за люди, самую лучшую мочалку зажала, но я все равно ею моюсь». Уехали, купила новую. Ну, не рассказывать же им, что та используется мной для отшелушивания кожи после депиляции. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня дальние родственники из небольшого города. Обычно я их вижу раз в несколько лет и общаюсь мало, а тут так совпало, что встретились три раза за год, и пришлось много разговаривать. В общем, у них считается, что главный признак состоявшейся женщины — шуба, вернее, мужик, который ее подарит. Моя многоюродная сестра у них считается женщиной передовых взглядов: она просто получила высшее образование в нормальном вузе. Работает, есть дети. И у нее проблема. Накопила за несколько лет на хорошую шубу, но самой купить — это позор, надо, чтобы муж подарил, а мужу такие суммы в руки давать опасно. Так и живет несчастная: деньги на шубу есть, мужик есть, а признания в обществе нет. Вот вроде и смешно, а реально жалко ее. © Подслушано / Ideer
- Очень дальние родственники пригласили наших родственников на юбилей. Никто не захотел ехать, кроме меня. Столько ругани в их адрес от своих родных я наслушался: что спать буду в машине, что буду голодным, что там все жадные. В итоге встретили как родного, кормили от пуза, с собой в дорогу полную машину еды нагрузили. Спрашивали, как мои поживают, почему не приезжают, помощь предлагали. Всю дорогу размышлял: «Ну почему так?» Мои ничего не сказали, только еду по домам растащили. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу говорить тосты! Муж и родители знают и не просят, а если надо, в компании муж говорит за нас обоих. И каждый раз, как собирается вся родня, то или свекры, или какие-нибудь дальние родственники требуют сказать тост. Уговаривают, ждут! А потом еще и позорят: «Ну, не хочет — и не надо». Думают, выделываюсь. А у меня еще больший ступор от такого: ни одного слова в голове, и язык будто к небу прирастает! © Подслушано / Ideer
- Я работаю в школе. Дальние родственники пристали, как банный лист: помоги их дочке с работой — и все тут. Ей скоро 30, она сменила четыре универа, никак не определится. Вечно по чему-то упарывается: то йога, то веганство. Я сказала, что у нас вакансий нет, а потом предупредила знакомых в других школах, чтобы ее не брали. Пусть она сначала с собой разберется, а потом уже к детям. © Подслушано / Ideer
- Летом решили навестить прабабушку мужа, которую я никогда не видела, а муж лет 15 точно. Ехали к ней двое суток, а я еще и на седьмом месяце беременности была, поэтому вдвойне трудно. По приезде нас никто не встретил. А когда зашли в дом, за столом сидели человек 15. Как выяснилось, дальние родственники мужа, о которых он вообще не знал. Оказывается, в этот день они планировали копать картошку и обрадовались, что, мол, еще два человека на подмогу приехали. Муж сразу сказал, что он будет помогать, но его жена беременна, и он не позволит ей работать. Живот у меня и вправду был уже большой. Тут сразу на меня как накинулись эти дяди и тети, начали кричать. Столько оскорблений в свой адрес никогда не слышала, стояла и молча плакала. Муж взял меня на руки и отнес в машину, укрыл пледом и поцеловал. Из багажника вытащил продукты и поставил у двери дома, после чего мы сразу уехали из этого злого места. Вот так и разочаровываешься в людях, казалось бы, родных. © Подслушано / Ideer
- Большая семья — это так здорово. Ага, только не когда вся родня в седьмом колене сваливается на тебя, как снег на голову. Однажды приехали к нам родственники без предупреждения. Типа проездом в столице. Мало того, что все наши планы нарушили. Было уже лето, у сына каникулы начались, собирались с ним время провести. Нет, теперь надо было водить родню на бесплатную экскурсию по городу. Так еще и в гостиницу селиться они отказались. А зачем? Можно же бесплатно пожить у нас, в малогабаритной двушке. И вот мы разложили этих родственников по всем комнатам, по всем диванам. А сами на полу. Они же гости, неудобно им раскладушки предлагать. Спасибо мужу за такой подарок в виде родни, которой «неудобно отказать, они семья все-таки».
- У меня есть троюродный брат, он на год меня старше. Живет далеко от нас. Мы знали, что он усыновленный, но никогда об этом ему не говорили. Он очень хороший мальчик, даже на отца неродного похож. Однажды бабка на семейном застолье, когда парню было уже лет 14, сказала: «Какой паренек-то вырос! Даже и не скажешь, что приемный». А его воспитывали с рождения почти. Парень чуть с ума не сошел. Больше они никогда к нам не приезжали и оборвали все связи. © Подслушано / Ideer
- Живу в курортном городе. Постоянная проблема — тебя находят в соцсетях дальние родственники. Не знаешь: ответить или проигнорировать. Вроде 15 лет назад общались разок и нормально было, но с чего вдруг они все активизируются именно летом? Реально хотят семейные отношения поддержать или хочется на море бесплатно приехать? Сидишь и думаешь: я сволочь, которая всех подозревает в корысти, или все-таки ответить, раз хотят общаться. © Подслушано / Ideer
"с чего вдруг они все активизируются именно летом?" - а ты догадайся)))
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- Поругалась с родственницей. Она мне пару недель назад ныла, как у нее все плохо, нет денег на отдых, а ребенка свозить куда-то надо. Я посочувствовала — и все, вроде вопрос был закрыт. А тут она мне ни с того ни с сего пишет, что я жадная эгоистка. Дело в том, что у меня сейчас период увлечения кулинарией и сервировкой стола. Покупаю винтажные супницы, салатники, немецкий и французский антикварный фарфор. И делюсь в соцсетях у себя фоточками, идеями сервировки, рецептами. Где-то спрашивали про магазины, я прикрепляла ссылки вообще без задней мысли. И родственница все это увидела и написала мне, что вообще-то я могла предложить им помощь с оплатой отдыха: у меня же денег куры не клюют. Она не просила у меня в долг напрямую, просто обиделась, что я сама им не предложила отдых оплатить... © Esterly / Pikabu
- Приехали мы в гости к дальним родственникам. Жили они богато: огромный коттедж, тачки крутые. Чем промышляли — не знаю. Показали они нам спальни, где будем спать. Ну симпатично вроде. И тут они нас в ванную отправили. Обалдевшие, заходим мы с мамой в ванную, а там вонища, дышать нечем. Помню, как мама отодвигает шторку, а в ванне белье замоченное, в котором появились личинки от того, что оно затухло. © Подслушано / Ideer
- Приехали однажды дальние родственники. Жили у нас неделю. Смотрю: вещи свои практически не распаковали. В шутку спросила: «Щетки-то зубные зачем каждый раз убираете? Можно ведь ставить в стакан». Ответ меня шокировал. Родня заявила: «В ванной же полно щеток стоит, зачем нам свои?!» © Подслушано / Ideer
Не только родственники подбавляют нам хлопот и забавных историй. Еще такой суперспособностью славятся соседи.
Комментарии
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Какой кошмар с щётками 😳. Когда понимаешь, что твоей щёткой зубы кто-то чистил🤣 🤦🤦🤦
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