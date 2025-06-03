20 историй о дальней родне, которая умеет добавить перчика в жизнь

Отношения с дальними родственниками могут складываться непредсказуемо, но обычно они тем лучше, чем родня дальше. А при более близком общении зачастую выясняется, что взгляды на жизнь у не чужих по крови людей настолько разные, что даже нигде не пересекаются. И порой это становится поводом для эпичных историй.