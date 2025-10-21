17 историй, которые произошли при визите к врачу, и смех оказался лучшим лекарством

Хехе, мне ошибочно чуть не поставили -9, вместо моих -4, так как буквы-то я видела в определенных пределах, а вот указку, которой она их показывала - нет. Пока сообразила об этом сказать, моя мама успела испугаться, что ребенок оказывается полуслепой.