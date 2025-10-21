17 историй, которые произошли при визите к врачу, и смех оказался лучшим лекарством

17 историй, которые произошли при визите к врачу, и смех оказался лучшим лекарством

Кто сказал, что визит к врачу — это скучно и страшно? Иногда именно там происходят такие комичные сцены, что удержаться от смеха просто невозможно. Предлагаем вам почитать как раз такие истории.

  • Проходила обследование, врач мне выписал какое-то «послание из иероглифов», сказал отнести другому врачу. Я отдаю, а тот ее прочитать не может. Ему аж пришлось спускаться с пятого на первый этаж, чтобы понять, что хотел тот врач. Оказалось, что он просто читал не ту сторону — с другой стороны врач всего лишь ручку расписывал. © Не все поймут / VK
  • Пару месяцев назад попала в больницу с болями в груди. Из-за проблем с сердцем пришлось пройти кучу обследований и процедур. Перед КТ мне дали лекарство, чтобы снизить пульс, но врач оказался симпатичным — и каждый раз, когда он заходил в палату, сердце начинало биться еще быстрее. В итоге его просто попросили выйти. Оставалось только посмеяться. © cocobeann / Reddit
  • Мне четыре года. Детская поликлиника, стоим с мамой. Мимо пробегает мальчишка моего возраста, останавливается, восхищенно смотрит на меня в красивом летнем сарафанчике. И вдруг внезапно выдает: «Мама, мама, смотри, какие уши!» Вот так и появляются комплексы на всю жизнь. © Подслушано / Ideer
Злая Лампочка
1 час назад

"Послание из иероглифов". Ну, да, замаскируем анекдот с бородой под историю. Авось, прокатит!

-
-
Ответить
  • Была на приеме у стоматолога — большой, солидный, угрюмый дяденька с широкими плечами. Я сидела тихонько, боялась лишнее слово сказать. Он ставил мне пломбу, как вдруг в кабинет зашел дедуля и говорит: «Внучек, тебе пирожков принести? Я как раз на рынок иду, возьму твои любимые!». Тот отвечает: «Дедуля, не нужно, я не голоден». А дед настаивает: «Так, не выдумывай. Возьму с вишней и картошкой!» И стоматолог таким детским тоном говорит: «Ну деееда...» Я впервые в жизни улыбнулась в кабинете у стоматолога. © Не все поймут / VK
  • Пришла я к гинекологу — к той же самой, у которой раньше мама наблюдалась. Лежу в кресле, врач занята своим делом, как вдруг говорит: «Вы так похожи на маму!» Я в шоке. Она поднимает голову, уже смеется в голос и извиняется, что ляпнула не вовремя. Ну, вообще-то я действительно похожа на маму, но, согласитесь, момент для такого сравнения был, мягко говоря, не лучший. © gonewildecat / Reddit
  • Познакомилась с парнем, он решил меня удивить на первом же свидании — раскусил три ореха зубами, как щелкунчик. Не сложилось у нас с ним. Прошло, наверное, лет 15 с того момента. Сегодня ко мне на прием (я стоматолог), приходит тот самый парень — совершенно без зубов. Смотрю на него и говорю: «Дощелкался?» А он мне: «Тесю хотел удивить, стобы она доцьку свою замуз за меня отдала». © Не все поймут / VK
Злая Лампочка
1 час назад

Ну, если мама и дочка похожи внешне, то есть мамины гены у дочи доминирующие, то почему бы им не быть похожими и там?

-
-
Ответить
  • Мой муж ужасно боится стоматологов. Идти к ним для него — настоящая пытка. Решили, что я пойду вместе с ним. Заходим в кабинет, по мужу видно, что он волнуется, но все-таки пересиливает страх и ложится в кресло. Врач похвально посмотрел на него, но потом удивился, когда двухметровый бородатый мужчина шепотом позвал меня, схватил за руку, зажмурил глаза и твердо сказал: «Я готов! Лечите!» © Палата № 6 / VK
  • Сидел в поликлинике в очереди к врачу. Рядом со мной села довольно красивая девушка с ребенком. Ребенок радостный, тянется ко мне, мама его отпускает — он подбегает и начинает меня щипать. Все бы ничего, но тут пришел его папа. Минут пять они ругались, доказывая, что я — отец его сына, а она якобы тайно договорилась со мной встретиться, чтобы я посмотрел на ребенка. Не, с виду он, конечно, чем-то похож... В итоге папа забрал сына и очень подозрительно посмотрел на меня. При чем тут я?! © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз я пошла с мамой к местному стоматологу, чтобы вырвать молочный зуб: он уже еле держался, но дома я не давала родителям его трогать. Мне тогда было лет пять, и я жутко боялась стоматологов. Так вот, заходим мы в кабинет, я вижу все эти страшные инструменты и машины... Врач говорит: «Покажи, какой зубик у тебя шатается». А я взяла, вырвала этот зуб и показала его врачу — лишь бы он инструменты свои не трогал. © Не все поймут / VK
  • Лежали мы с дочкой в больнице, нужно было сдать кровь из пальца. У нее раньше кровь не брали. Когда ей ткнули в пальчик, она зырк-зырк по сторонам — не знала, как реагировать. Понять пыталась: если взрослые хмурятся, значит, надо реветь. А я улыбнулась и шепчу: «Смотри, как красиво» — как раз в трубочку кровь набирали. Дочка тоже заулыбалась, смотрит с интересом, а врачи и соседки удивляются, как это она не заплакала. А что плакать, если мама улыбается. © Мисс Селеста / Dzen
  • Сдаю на права. Сказали сходить на прием к окулисту. Пошла с дочкой, ей шесть лет. Зрение у меня плохое, но пару строчек называю, а что не вижу — пропускаю. Поставили мне −2. Выходим с дочей из кабинета, а она говорит: «Мам, мне так за тебя стыдно было. Хочешь, я тебя буквам научу?» © Не все поймут / VK
Вайншток Анастасия
2 часа назад

Хехе, мне ошибочно чуть не поставили -9, вместо моих -4, так как буквы-то я видела в определенных пределах, а вот указку, которой она их показывала - нет. Пока сообразила об этом сказать, моя мама успела испугаться, что ребенок оказывается полуслепой.

-
-
Ответить
  • Стоматолог держал пальцы у меня во рту и сказал ассистентке: «Зажги», в смысле — зажги свет. А я услышала «Зажми» — и укусила его. Даже когда печатаю это, не верится, что я реально укусила своего стоматолога. © runninggirl9589 / Reddit
  • Недавно мне делали операцию. Врач предупредил, что нужно купить ортопедические чулки, но я, конечно, забыла. Накануне медсестра пообещала дать чулки из платного отделения с оплатой, но тоже забыла. В итоге за 10 минут до операции хирург сам принес мне чулки и сказал, что денег не нужно. Так впервые в жизни мужчина подарил мне чулки — и те ортопедические. Старость подкралась незаметно. Следующим подарком, видимо, будут зубные протезы. © Подслушано / Ideer
  • Когда я рожала, муж был на работе. Как только узнал, сразу прибежал — весь на нервах, не знал, за что хвататься. В регистратуре его спрашивают, к кому он, а он, не понимая, что хотят, отвечает: «К своей самой любимой жене и лучшей матери на свете». Медсестра посмотрела на него, улыбнулась и говорит: «Фамилию скажите». Узнала эту историю от медсестры, но мне чертовски приятно. Такой комплимент от мужа. © Карамель / VK
  • Был у уролога в больнице, и вдруг начались перебои с электричеством — свет то гас, то снова включался. Когда врач уже заканчивал осмотр, свет опять погас. Он встал и вышел посмотреть, что случилось. Минут через пятнадцать я все еще сижу на кушетке — без штанов. Мимо проходит медсестра, заглядывает в палату, делает круглые глаза и спрашивает: «Эм, у вас прием по записи?» Оказалось, врач давно все закончил и вернулся в отделение. А со стороны выглядело так, будто я просто зашел, снял штаны и сижу себе с открытой дверью. © Hitz365 / Reddit
  • Решила подшутить над окулистом. Мой врач был в отпуске, пришла к студенту. За частые визиты из-за плохого зрения я уже почти выучила таблицу с буквами и фигурками. У меня зеленые глаза и русые волосы с рыжим мелированием, так что решила прикинуться ведьмой и сказала, что прочитаю таблицу с закрытыми глазами. Врач согласился — видимо, ему было очень скучно. Для чистоты эксперимента я даже отвернулась. Продиктовала таблицу, как есть. Он понял шутку и в справке написал: «Третий глаз», а потом приклеил мне бумажку на лоб. Кстати, еще и мой номер попросил. © Не все поймут / VK
  • Пришла на обычную проверку зрения и за новым рецептом на линзы. Обычно меня принимает один и тот же специалист — встретил радушно, усадил за большую машину, что проверяет глаза. Начал тест, смотрит на результаты и вдруг весь оживился: «Девушка, такое мы только в теории видели! У вас зрение полностью восстановилось, вам больше не нужны линзы и очки!» Я даже на секунду поверила, потом смущенно говорю: «А вы учли тот факт, что я сейчас в линзах?» Оказалось, их нужно было снять хотя бы за полчаса до проверки. Мы оба растерялись и не знали, кто из нас больше смущен. © moto-chuchu / Reddit

Кто бы мог подумать, что визиты к врачам могут быть веселыми! Иногда жизнь подкидывает такие сценки, что хоть фильм снимай. Если было интересно, советуем почитать подборку, где сами врачи вспоминают самые нелепые случаи

