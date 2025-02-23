15 курьезных историй из жизни врачей и их пациентов, которые сложно забыть
Истории
3 часа назад
Редкий человек назовет больницу, перечисляя список своих любимых мест. Но порой как с врачами, так и с пациентами там случаются такие истории, что их не просто рассказать близким хочется, но еще и в сеть выложить.
- Пациент на кровати, вижу, что что-то болит. Я спрашиваю, что не так. Он мне: «Я потянул мышцу, когда переворачивался». Очень старалась не улыбнуться. Он видит мое лицо и говорит: «Да, я знаю, что это грустно». © obsidiankitty / Reddit
- Один мой коллега (пусть будет Петров) работает в двух поликлиниках. Рассказал историю. Говорит, мол, приходит пациент, который уже был у меня на приеме, только в другой поликлинике. Я его осматриваю, даю рекомендации, и он перед уходом выдает: «Вы так хорошо все знаете, нормально объясняете. Я раньше был к другой поликлинике прикреплен, приходил на прием с этой же болячкой к доктору Петрову — он ни в зуб ногой, ничего толком не знает, объяснить не может, не то что вы». Я сдерживаю смех, поддакиваю ему, говорю: «Да-да, знаю такого, ужасный врач, все на него жалуются». Далее пациент смотрит на мою запись в карточке, видит фамилию, смотрит на меня, потом опять в карточку. Краснеет. Немая сцена, после которой он говорит: «Вы не обижайтесь, я вас не узнал просто. Я это сказал, чтобы вам приятно было, что вы умнее того доктора». © miliekosti / Pikabu
- Когда у меня была операция на носу, я проснулся и спросил медсестру самым драматическим голосом, который только мог сделать: «Медсестра. Медсестра. Скажи мне честно. Я когда-нибудь смогу снова высморкаться?» © Unknown author / Reddit
- Впервые дали наркоз у стоматолога, я сначала хихикал, а потом поднял руку вверх, как Супермен, и громко воскликнул: «Я могу летать!» Потом было больше неловко, чем смешно. © Unknown author / Reddit
- Работаю терапевтом в поликлинике. Последний день перед отпуском. Куча людей. С большинством уже знаком давно. Подходит парочка, оформляют документы на инвалидность. Говорю им, чтобы подошли в 11, так как народа будет поменьше и, следовательно, ждать придется меньше. Приходят в 11 часов — в очереди 4 человека. Я:
— Ну, придется немножко подождать в очереди.
— Может, мы завтра тогда подойдем?
— Я с завтрашнего дня в отпуске.
— Ну, может, вы все-таки приедете? © PolyDoc / Pikabu
- Просила у мужа ребрышки-барбекю прямо между схватками, со словами: "Да ладно, дорогой! Медсестры никогда не узнают!" Медсестры стояли прямо рядом с моей кроватью. © AmeliaPondPandorica / Reddit
- Когда я родилась, мой папа не знал, что дети обычно рождаются лицом вниз, и когда я начала появляться, то он закричал: «Боже мой, у нее нет лица!» © leftoverpieceofcake / Reddit
- Спрашиваю у пациента:
— У вас есть хронические заболевания?
— Нет.
— Вы уверены? Вам никогда не диагностировали ничего?
— Никогда.
— Какие лекарства вы принимаете?
— Инсулин... От диабета. © rockets9495 / Reddit
- Однажды у меня был пациент, которому я назначил ингалятор против его аллергии на кошку. Он вернулся через неделю, сказав, что он вообще не помогает. Оказывается, этот кадр распылял ингалятор прямо на кошку. © UnkemptGubernaculum / Reddit
- Приходит пациент оплачивать консультацию в отдел платных услуг. Озвучивают ему стоимость консультации — 2500. Пациент сначала дает 1500, потом еще 500. Кассир повторяет сумму к оплате, и пациент восклицает: «Вы что, пересчитываете их, что ли?» Рассчитался и пошел, бубня, что никакого доверия не стало между людьми. © koshkayokosha / Pikabu
- Я сказал доктору, что подозреваю у себя грыжу, он мне не поверил. Я попросил его проверить одно небольшое уплотнение. И после него врач выдал: «О, понятно, похоже, что у вас может быть небольшая грыжа». Это было одновременно и смешно, и грустно. © Turok1111 / Reddit
- Получила бытовую травму шеи. Сделали рентген. Врач посмотрел на снимок, побелел как полотно и вышел. Вернулся в кабинет со вторым доктором. Тот тоже внимательно изучил снимок, затем подошел ко мне, потрогал голову и вдруг радостно так: «Да это же у нее шпилька торчит». © Женщина с сумками / Dzen
- Я долго не могла понять, что со мной происходит. Плохо себя чувствую — и хоть плачь. Сделала УЗИ, сдала все анализы, прошла кучу процедур. Потом принесла все результаты своему врачу и спросила, мол, что со мной? Он, с улыбкой на лице: «Я вижу, что у вас есть силы и деньги. Больше отдыхайте, меньше работайте и не волнуйтесь зря!» © Палата №6 / VK
- Была на приеме у гинеколога, и он спросил, когда был последний цикл. Ну, я не помню точно, полезла в телефоне в программе посмотреть. Так неудобно стало… А он мне говорит: «Это еще ничего. У нас пациентка была, которая соседу звонила, спрашивала». © Подслушано / Ideer
- Педиатр выписал курс лекарств, сын его пропил, через пару дней вернулись. Уже другой педиатр. Он узнал, какие мы таблетки пили, и начал возмущаться, мол, вообще не то пьем… Взяла новый рецепт, вышли из кабинета, и сын мне: «Мам, а ты заметила, что врачи нам выписывают те лекарства, названия которых написаны у них на халатах?» © Палата №6 / VK
А мы хотим, чтобы с врачами вы сталкивались только в наших статьях. Поэтому держите еще несколько подборок:
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