10+ курьезных историй о таксистах и их пассажирах

Как видите, поездка в такси может обернуться чем угодно — от веселого караоке до шекспировской трагикомедии с участием шотландского кота. Если вам понравился этот материал о курьезах в такси, вот еще три статьи с неожиданными ситуациями, которые могут привлечь ваше внимание: