Таксист который изображал пилота самолёта, видимо тоже был "под веществами". И они вместе пели:
"Под крылооом самолёта
О чёоом то поёт
Зелёное моооре тайгиии".
10+ курьезных историй о таксистах и их пассажирах
Такси — это не просто удобный способ передвижения, а настоящий кладезь неожиданных ситуаций. Иногда поездка может превратиться в захватывающее приключение, а иногда — в теплую историю, которую хочется рассказывать снова и снова.
- Один раз в один прекрасный декабрьский день я поехала за подарками для своих близких. Купила ну очень много всего. Пакеты просто не помещались в моих руках. Вызвала такси. Все окей. Кладу пакеты на заднее сидение и закрываю дверь, чтобы обойти машину и сесть с другой стороны. И пока я обходила машину, водитель начинает отъезжать. Причем быстро. Я стою в шоке. Не бегу за ним, не кричу. Очень повезло, что моя сумочка осталась на моем плече. Я начинаю ему звонить. Он сбрасывает. Уровень тревожности на максимуме. Написала сообщение. Тишина. Думаю: ну все, уехали мои подарки. Через минуту мне он перезванивает и испуганным голосом говорит: «Девушка, а вы где?» В общем он подумал, что я села, когда услышал как захлопнулась дверь. И даже не заметил, что я не села. Приехал. Посмеялись. 5 звезд. © darraalevchenko
- Однажды мы с друзьями хорошенько посидели в баре и решили поймать такси домой. Таксист решил нас развлечь в поздний час, устроив нам настоящее шоу. Всю дорогу он изображал пилота самолета: «Говорит ваш капитан». Каждая остановка на красный свет сопровождалась «посадочными» звуками, а при трогании он делал «взлетные» шумы. Кроме этого, пока мы стояли на светофорах, он выдавал шутки. Как только включался зеленый, он снова становился авиадиспетчером. Чрезвычайно приятный человек. Визитка до сих пор у меня хранится. © sdsachs / Reddit
- Однажды в школьные годы у меня был забавный опыт с таксистом. Я проспал в важный день и вместо поезда взял такси. Водитель сразу спросил: «Друг, какую музыку хочешь?» Я, полусонный, ответил: «Что угодно». Он включил индийскую классическую музыку и начал рассказывать о ней. Оказалось, он сам записывал эти концерты на диске. Когда мы доехали, он сказал, что также продает свои диски. На тот момент у меня не хватало денег, но он просто подарил мне один. До сих пор его храню — классная, успокаивающая музыка. © iownachalkboard7 / Reddit
Таксист который изображал пилота самолёта, видимо тоже был "под веществами". И они вместе пели:
- Отдыхала на Бали, понадобилось вызвать такси. Таксист попался уж больно болтливый. Сначала рассказывал всякое, темы возникали буквально из всего, что он видел на дороге. А когда узнал, что я не местная, сказал, что ни разу в жизни снега не видел. Как вы, говорит, вообще ездите на машинах зимой? И вот я начала рассказывать «ужасы» о −30 °C и незамерзайке, о сменной резине, о печке в машине. Водитель все время удивлялся, а у меня складывалось ощущение, что для него это было настоящее открытие. © Подслушано / Ideer
- Работаю таксистом. На днях вез одного парня и так вышло, что попали в пробку. Он очень спешил, прямо криком подгонял. Пришлось вилять туда-сюда по рядам и напрочь забыть про поворотники. В какой-то момент едва не вписал в бок старому Форду. Вдруг пассажирское окно Форда открылось, и высунулась недовольная молодая девушка с погонами. Она ясно и доходчиво пояснила нам, что бывает по жизни с нарушителями ПДД. Короче, дальше ехали медленно и осторожно. © Подслушано / Ideer
- Сломался амортизатор на электросамокате. Вызываю такси, чтобы отвезти его в ремонт. Подъезжает водитель, я прошу открыть багажник. Ноль реакции. Подхожу к нему сама и спрашиваю, в чем дело. А он как выдаст: «Не повезу я вас, вы, самокатчики, столько работы у таксистов отобрали, вот вам месть!» Сказал и уехал. Вызвала другого водителя, рассказала ему эту ситуацию. Он поржал, довез меня, сам выгрузил и донес до мастерской, и даже предложил подождать, чтобы отвезти меня домой. Оставила и чаевые, и звезды. © lalalands_my_heart_s
Электросамокат? Пусть "индивидуально мобильный" скажет спасибо, что его не побили, а просто отказались везти. В смысле всенародной ненависти электрозаднеприводные сумели всего за несколько лет поставить себя наравне с гадалками-попрошайками.
- 1998 год. Вызываем с подругой такси к ней домой. По дороге я решила поехать к себе, подругу высадили у ее дома, и я начинаю объяснять, как проехать к моему. Таксист меня прервал и говорит: «Я знаю. Направо, во двор, второй подъезд, четвертый этаж». Вглядываюсь в него — дядька незнакомый абсолютно. Спрашиваю: «Как?» — отвечает: «Не скажу. А ты живи и мучайся вопросом». Спасибо. До сих пор мучаюсь! © Подслушано / Ideer
- Я — девушка, и некоторое время работала таксистом. Однажды летом со мной произошел случай, который запомнился особенно хорошо. В тот день я везла пожилую женщину, ей было примерно 60-70 лет. Поездка прошла спокойно, я довезла ее до места, попрощалась и уехала. Спустя какое-то время диспетчер вызвал меня по рации: «Тридцать пятый, ты бабушку везла?» Я подтвердила, что это мой клиент, и тут вдруг оказывается, что бабуля забыла в машине челюсти. © Подслушано / Ideer
- Заказала такси. Пока одевалась, забыла и номер, и цвет. Тупила минуты три, пока не полезла за телефоном. Таксист все это время наблюдал и ржал, а потом всю дорогу подшучивал. Ну ничего. Когда пришло время оплаты, я отомстила: взяла и выложила всю свою мелочь, которую заранее приготовила. Пока он считал, ржала я. На самом деле, дома целый сундук этой мелочи. Теперь, если мне будет попадаться плохой водитель, всю эту мелочь я буду скидывать ему. © Подслушано / Ideer
Чем водитель плохой? Тебя заклинило, а он виноват? Можно было отшутиться, а не строить из себя мстивую обиженку
- Любим мы с подругой караоке, и одним летним субботним вечером заказали такси до караоке-бара. Таксист — очень позитивный молодой человек, спросил, куда именно мы направляемся, и услышав ответ, стал узнавать наш стандартный репертуар в караоке. После наших перечислений он искал каждую песню и включал погромче, чтобы мы подготовились к грядущей ночи и хорошенько распелись. Так весело на такси я еще никогда не ездила! © Подслушано / Ideer
- Друг работает таксистом. Недавно к нему подсела девушка. По пути набирает телефон какого-то парня и говорит ему: «Дорогой, я беременна от тебя». Тот не ведется и бросает трубку. Тогда она набирает телефон следующего и говорит то же самое: «Я от тебя беременна». Следующий тоже ее посылает. И так она звонила раз пять. Где-то на пятом звонке какой-то чувак ей поверил. © Подслушано / Ideer
- Работаю таксистом. Подъезжаю, садится молодой человек лет 25-30. Молча хватает меня за шиворот. Ну все, думаю, сейчас начнется. Но нет, вместо этого, жалостливым голосом он выдает: «Она... Забрала... Мою кошку». И всю дорогу в соседний город я слушал о том, как от него ушла жена, забрав самое дорогое — его шотландскую кошку. Что же, у всех свои ценности. © Подслушано / Ideer
А что должно быть самым дорогим, если у человека больше нет никого, кроме жены и кошки?
Как видите, поездка в такси может обернуться чем угодно — от веселого караоке до шекспировской трагикомедии с участием шотландского кота. Если вам понравился этот материал о курьезах в такси, вот еще три статьи с неожиданными ситуациями, которые могут привлечь ваше внимание: