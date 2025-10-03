16 работников культуры, у которых каждый посетитель — как отдельный экспонат

Театры, кинотеатры и музеи — это не просто культурный досуг, но и радость для души. Мы уже не раз писали о людях, которые любят проводить свободное время с пользой, а в этой статье решили взглянуть на посетителей глазами работников культуры. Во время спектаклей, экскурсий и киносеансов порой встречаются такие кадры, что о них можно написать целую книгу. Кто-то приносит оливье в театр, чтобы поесть во время антракта, а кто-то умудряется и поскандалить во время представления.