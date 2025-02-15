15 историй о бездомных животных, которые могут тронуть ваше сердце

Бездомные животные – это не просто часть городской среды, а живые существа с неповторимыми судьбами и историями. Многие из них находят приют и любовь, благодаря доброте людей, но есть и те, кто все еще ждет своего шанса на счастье. Мы собрали несколько душещипательных историй о встрече с уличными животными, которые для некоторых стали судьбоносными.

Когда иду по улице, всегда здороваюсь с бездомными собаками. Говорю что-нибудь вроде: «Привет, пес, как дела?» Если собака поздоровается со мной в ответ, ну хвостом завиляет, к примеру, то иду и покупаю ей что-нибудь вкусненькое. Никогда не могу пройти мимо собаки молча. Люди думают, наверное, что я странная, а я просто очень люблю собак. © Подслушано / VK

Подслушано / VK Кормила бездомную собаку на улице, шла семейная пара лет сорока. Мужчина стал меня оскорблять и всячески унижать, а женщина стояла и молча слушала. Я в ответ не грубила и не хамила, просила разговаривать вежливо. Меня унизили и смешали с грязью только за то, что я покормила бездомного пса рядом с их домом. Уже почти 3 месяца я не могу от этого отмыться, у меня болит сердце, когда я вспоминаю этот случай. © Подслушано / VK

Подслушано / VK В нашем районе около 5 лет жил бездомный пес. Я регулярно подкармливала его. Он сам подходил ко мне и ласково тыкался в меня носом. Находил других бездомных животных и приводил их ко мне за угощением и лаской. Однажды я заметила, как служба по контролю за животными прочесывает наш район. Чутье подсказало мне, что они забрали моего друга. Через несколько дней я увидела его на сайте приюта и решила забрать домой. Пес выглядел таким грустным в клетке. Когда я пришла, он узнал меня и немного оживился. Сейчас живет со мной, но все еще нервничает из-за того, что теперь не может спокойно гулять по улице. © LynkedUp / Reddit

© LynkedUp / Reddit Ирина Новикова 1 неделя назад Кормить бездомных собак дело благородное, но это надо делать в местах, которые не предполагают большое наличие людей. Видела целую стаю бездомных собак, которые себя агрессивно вели, если мимо проходят люди-они рычат, думают что люди у них еду отобрать хотят . - - Ответить

"Я вытащила его из приюта. Теперь это мой пес"

Не устаю поражаться собакам. На днях большой бездомный пес с умными глазами стоял и ждал, пока загорится зеленый на светофоре. Спокойно перешел дорогу вместе с толпой, подумал и пошел к следующему переходу. Машин не было, но пес снова дождался зеленого сигнала, в гордом одиночестве четко по «зебре» перешел дорогу и столь же флегматично отправился дальше по делам. Некоторым людям явно стоит у него поучиться, как не надо переть на красный свет, честное слово! © Подслушано / VK

Подслушано / VK Есть у меня знакомый пес: старенький, бездомный (а точнее сказать, свобода — это его стиль жизни). За ним ухаживает одна женщина с тех пор, как он когда-то давно попал под машину и покалечился. Пес, когда хочет, приходит к этой женщине домой. А я прихожу к соседям этой женщины. Пес вместе со мной заходит в подъезд, поднимается на лифте. Самое трогательное — это когда по утрам он, увидев меня еще издалека, бежит своими хроменькими ножками мне навстречу и улыбается, а потом гордо идёт рядышком. © Подслушано / VK

Подслушано / VK У нас в подъезде живет кошка, которая часто ездит с людьми в лифте. И многие после этого дают ей какую-нибудь еду. Недавно в подъезд пришел кот. Кошка долго бесилась, но в итоге перестала его прогонять. А кот понял, что лифт как-то связан с едой и стал пробовать разные варианты: то вверх поедет, то вниз. Один раз он просто зашел в лифт, потоптался и вышел! А кошке стало совсем лень выгонять других котеек и теперь у нас на первом этаже котокоммуналка. © Подслушано / Ideer

"Я приготовила грудки индейки на ужин, но они оказались жесткие и сухие. Хотя вы знаете, кое-кто не жаловался..."

Стажировалась в деревне, где все собаки были не на привязи и бегали стаями. Во время прогулки по лесу я случайно угодила в трясину. Долго звала на помощь, но никто меня не услышал. Когда я выбилась из сил и сдалась, прибежала собака и начала громко лаять и выть. К счастью, в тот момент неподалеку проходил местный, услышал ее, нашел меня и вытащил из болота. С тех пор я пересмотрела свое отношение к собакам и начала помогать волонтерам. Своего завести не решилась, но иногда беру на передержку из приютов одного-двух песелей в год. © Подслушано / VK

Подслушано / VK Однажды приютила бездомного котенка. Он был очень ласковый. Когда сидела за компом, то он вставал на задние лапки и обнимал меня передними за шею и мурчал. Часто спал со мной под одеялом. Когда он подрос, то начал гадить папе на кровать, тот не выдержал и выкинул его. Долго переживала и как-то раз, выходя из подъезда, увидела его. Он шел с важным видом во главе нескольких дворовых котов. Завёл себе банду. Я не смогла его поймать. Прошло уже три года, а совесть всё ещё мучает. Надеюсь, он с ним все хорошо. © Подслушано / VK

Подслушано / VK Недавно я нашла в коробке на улице маму-кошку с маленькими котятами. Я начала их подкармливать каждый день. Владелец офиса, расположенного неподалеку, увидел, что я это делаю и позвонил в службу контроля животных. Они забрали котят. На следующий день я увидела маму-кошку, она выглядела совершенно потерянной и ошеломленной! Почему они не забрали ее вместе с котятами? Это несправедливо. © Ill-Will6876 / Reddit

"Я рада сообщить, что они больше не бродячие, я забираю их домой"

Около нашего дома жила собака. Двор был не самым благополучным, и часто там валялись бутылки, банки и тому подобное, а рядом стоял большой мусорный бак, к которому все ленились подходить. Собаку звали Гоша, хоть он и не был домашний, каждый день он прибегал во двор, хватал в зубы бутылку и приносил к баку, и так весь день, пока не устанет. За день штук 25. Уже год, как нет Гоши, мы живём в другом дворе, где спокойней, а в том дворе всё хуже и хуже. © Подслушано / VK

Подслушано / VK Иногда оказывается так, что ты кому-то очень нужен. Для меня этим кем-то стал пес, которого выкинули хозяева. Он потерял надежду найти кого-то и просто слонялся по улице. Я не смогла пройти мимо этого белого гиганта. Сейчас он спит рядом, временами подскакивая и утыкаясь мокрым носом мне в щеку. Он до сих пор не может поверить, что он попал в большую и любящую семью. Несложно подобрать с улицы, подарить любовь и заботу. Сложно не растрогаться, когда видишь, как пёс, который шарахался от всех, скачет вокруг тебя, боясь упустить из виду, и постоянно облизывает руки. © Подслушано / VK

Подслушано / VK К нам во двор пришел бездомный кот. Он был очень грязный, со спутанный шерстью и выглядел потрепанным жизнью. По этой причине оказался очень пугливым и не подпускал к себе никого. Мы подкармливали его, а через пару месяцев котик осмелел и решился зайти в дом, в итоге так и остался жить с нами. Мы его выходили и назвали Иванчем. Кот оказался невероятно ласковым и благодарным. Но самое интересное, он регулярно стал приводить к нашему дому бездомных кошек, которым мы всегда находили нового хозяина. Так у нас поселился добрый кот-волонтер.

"Вот таким пушистым красавцем стал Иваныч в домашней обстановке"

Мы с подругой отдыхали в горах. Нам досталась гостевая комната со сломанной дверью, которая не запиралась. Другую комнату нам выдать не смогли. Мы очень переживали по этому поводу и старались разными способами сделать так, чтобы никто не смог открыть дверь. Когда мы проснулись утром, то обнаружили, что у входа в нашу комнату всю ночь спала собака, охраняя нас. После пес провожал нас до самого конца туристической тропы, а затем убежал обратно. © tangerinedreamcake / Reddit

tangerinedreamcake / Reddit Хожу гулять постоянно со своей собакой в небольшой лесок и там мы с ней оттачиваем разные команды для дрессировки, за нами постоянно, почти каждый день липнет какая-то бездомная собака и гуляет вместе с нами. В один прекрасный момент я заметил, что эта собака начинает повторять команды моего пса! Теперь я беру в два раза больше лакомств, ибо бездомная тоже дрессируется вместе с нами. Все-таки собаки умные существа! © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Решили с подругами погулять по ночному городу, подышать свежим воздухом. Проходя мимо парка, наткнулись на бездомных собак: большие, черные. Нас трое и их трое. Почему-то псы стали идти с нами. И вот проходим мы мимо компании парней, и тут один из них сказал: "Даже не познакомишься, такая зубастая охрана". А псы прогулялись с нами и проводили до дома. Перед тем, как уйти домой, сказала им, что вынесу вкусняшку. Накормила охранников. © Подслушано / VK

"Один из бродячих псов, за которыми я присматриваю. Он был крайне взволнован, узнав, что его покормят."