13 историй о том, как любовь и забота изменили жизни бездомных животных

Внешний вид бездомных животных говорит об их тяжелой судьбе лучше, чем любые слова. Но ласка и тепло могут не только изменить жизнь питомцев, но и превратить их в настоящих красавчиков.

«Нашел песеля на улице 3 месяца назад, теперь он посапывает в кровати рядом со мной»

Вот если бы коты платили за обед

Соседка приютила бездомную кошечку и ее пятерых котят, но вскоре умотала к родственникам, а мне поручила их кормить. Месяц, два, три — ее нет. Когда соседка вернулась, стала ныть, что на кошек сильно потратилась. Я сказала, что вообще-то я их кормила за свои деньги. Тогда она выдала: «Зачем же ты им еду покупала, я же оставляла корм?» Ах, да, она оставила пачку корма перед отъездом. Знала бы, сколько ушло на самом деле, чтобы вырастить таких красавцев, какими они стали.

«Когда мы нашли этого котенка, он был почти слепым, а сейчас это счастливый здоровый мальчик!»

Неожиданная бизнес-схема

Была в Турции, стала подкармливать котика-доходягу. Он болел, а ветеринар далеко. Вызвала такси, ожидая недовольства, но водитель сказал: «Доброе дело — довезу бесплатно!» Мы приехали, выхожу, водила кричит: «А деньги?!» Я говорю, мол, договорились же. А он выдает: «Бесплатно я его привез, так мне еще обратно ехать. За эту часть пути нужно заплатить».

«Фото в день, когда я нашел Трикси и сегодня»

«Шикарный кот — результат труда и терпения!»

Родительская кошка появилась у нас благодаря младшей сестре. Она пришла вся в грязи с котенком. Так у нас и осталась эта красавица без имени. Так ее и зовем — Кошка. Она теперь у нас самая упитанная и невероятно красивая. А нашего кота мы с мужем забрали у какого-то мужчины. Котенку было всего три недели, весь в блохах, а капли использовать нельзя из-за возраста. Мы сели с пинцетом и вручную его чистили. Теперь у нас шикарный кот — результат труда и терпения! © Подслушано / Ideer

«Нашла ее в грозу, когда она чуть не погибла. А теперь она моя нежная кошечка»

Здоровенный котяра Рамиль

Пару лет назад мы подобрали котенка, хотя дома у нас уже были и собака и кошка. У малыша оказались серьезные проблемы с желудком из-за уличной еды, которой его кормили раньше. Лечить его пришлось больше года. Многие удивлялись и говорили: «Зачем вы его подобрали?» Но теперь это здоровенный котяра по имени Рамиль, который носится по дому, играет, мурлычет и радует нас. © Подслушано / Ideer

«Месяц назад мы спасли собаку. Она храбрая и такая дружелюбная»

Спасение птиц

Я спасаю не кошек и собак, а диких птиц. Если птица взрослая и ей можно помочь, лечу ее, иногда это занимает до 4-х месяцев, а потом отпускаю. Птенцов оставляю у себя — им уже не вернуться в природу. В клетках они сидят только ночью, для безопасности. © Подслушано / Ideer

«Пошла в магазин, нашла котенка. Он у меня уже почти месяц»

«Плевать на то, что кто-то говорит»

Хотели купить шкаф с рук в интернете. Смотрим, а там объявление: хозяева «выкидывают» пса с печальными глазами. Взяли его, хотя он был с кучей болячек. На лечение ушло огромное количество денег, а месяц назад его парализовало. Операция и стационар обошлись в 70 тысяч, но сейчас он уже ходит и даже бегает. Сколько раз мне говорили, что проще усыпить, чем лечить, но я даже слушать не хочу. Мы рады, что он идет на поправку. Ни разу не пожалела, что завела этого замечательного пса! И плевать на то, что кто-то говорит! © Подслушано / Ideer