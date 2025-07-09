11 культовых ролей, которые сыграли актеры не по возрасту, и никто этого не заметил

«12 стульев» — фильм режиссера Леонида Гайдая, снятый по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова в двух частях — «Лёд тронулся» и «Заседание продолжается». По роману авантюристу Остапу Бендеру 27 лет, тогда как Арчилу Гомиашвили на момент съемок было 45 лет. На пробах Гомиашвили совершил авантюру подобно его герою — сказал, что ему 35 лет. Настоящий возраст всплыл позже. Получается, что актер всех надул — был в 2 раза старше героя, но настолько органично смотрелся, что резонанса не возникло.