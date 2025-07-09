Все заметили, не сомневайтесь. Просто кому-то нравится смотреть на Золушку зрелых лет, а кому-то - нет.
11 культовых ролей, которые сыграли актеры не по возрасту, и никто этого не заметил
Когда мы смотрим любимый фильм или сериал, редко задумываемся о реальном возрасте актеров на экране. Порой он может не совпадать с возрастом персонажа: школьницу играет взрослая замужняя женщина, а роль юного парня досталась взрослому артисту. Мы решили выяснить, сколько лет на самом деле было артистам, когда они сыграли знаменитые роли.
Нина Евлампиевна и Алла Ермакова («Осенний марафон», 1979 г.)
Мастер («Мастер и Маргарита», 2005 г.)
В 2005 году на экраны вышел телесериал режиссера Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Роль Мастера исполнил Александр Галибин, однако его голос в финальной версии был изменен — персонажа озвучил Сергей Безруков. Этот факт вызвало недовольство у Галибина, о чем он позже рассказал в интервью. На момент съемок актеру было 49 лет, а Мастеру по сюжету 38.
Элен Курагина («Война и мир», 1965-1967 г.)
Снятый по одноименному роману Льва Толстого художественный фильм «Война и мир» в четырех частях считается одним из самых высокобюджетных в истории советского кинематографа. Сергей Бондарчук долго не мог подобрать актрису к образу Элен, а жену Ирину изначально даже не рассматривал в качестве кандидатуры. Тем не менее Ирина Скобцева в 1965 году заполучила роль Элен Курагиной. По сути, актриса сыграла 22-летнюю почти в 40.
Михаил Бальзаминов («Женитьба Бальзаминова», 1964 г.)
Женитьба Бальзаминова — художественный фильм, снятый по мотивам трилогии Островского А. Н. «Праздничный сон — до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова (За чем пойдёшь, то и найдёшь)». Режиссер Константин Воинов много лет мечтал снять экранизацию и заранее знал, что роль Бальзаминова достанется его другу Георгию Вицину. Георгий Вицин в 46 лет сыграл 25-летнего мелкого чиновника Мишу Бальзаминова — буквально сыграл 25-летнего в полтинник. Чтобы взрослый актер больше походил на молодого героя, Вицин рисовал веснушки, румянил лицо и выбрал кудрявый парик.
Нина Соломатина («Карнавал», 1981 г.)
Ирина Муравьева сыграла роль Нины Соломатиной в двухсерийном фильме «Карнавал». Актрисе 32 было по паспорту, 18 — на экране. Роль была утверждена без проб, а режиссер Татьяна Лиознова осталась от фильма в восторге. Однако сама Муравьева в последствии назвала эту роль неудачной.
Д’Артаньян («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978 г.)
«Д’Артаньян и три мушкетера» — музыкальный приключенческий телефильм по роману Александра Дюма «Три мушкетера». Центральная роль Д’Артаньяна досталась знаменитому артисту Михаилу Боярскому — в почти тридцатник (28) играл 18-летнего. Сам актер отметил, что не очень любит играть положительных персонажей, потому персонаж мушкетера его привлек, так как позже сам Боярский в интервью рассказал, что посчитал Д’Артаньяна отрицательным героем.
Анна Австрийская («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978 г.)
Алиса Фрейндлих была почти в 2 раза старше своей героини. Исторически королеве Франции Анне Австрийской было всего 26-27 лет в год осады Ла-Рошели, в то время как актриса на момент съемок уже разменяла пятый десяток. Многие зрители до сих пор недоумевают по поводу выбора Фрейндлих на данную роль. Хотя, если сравнить портреты королевы и актрисы, сходство будет легко заметить.
Катя Шевченко («Вам и не снилось», 1980 г.)
Глеб Савельевич Шулейкин («Полосатый рейс», 1961)
Роль товарища Шулейкина Евгений Леонов сыграл в 34 года, хотя персонажу по сценарию было уже 40 лет. Актер, как и дрессировщик поневоле, сильно боялся тигров. Но и хищники и возрастные различия героя и актера не помешали Леонову гармонично вписаться в роль. А его обаяние и комедийная искренность сделали образ живым и культовым.
Остап Бендер («12 стульев», 1971 г.)
«12 стульев» — фильм режиссера Леонида Гайдая, снятый по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова в двух частях — «Лёд тронулся» и «Заседание продолжается». По роману авантюристу Остапу Бендеру 27 лет, тогда как Арчилу Гомиашвили на момент съемок было 45 лет. На пробах Гомиашвили совершил авантюру подобно его герою — сказал, что ему 35 лет. Настоящий возраст всплыл позже. Получается, что актер всех надул — был в 2 раза старше героя, но настолько органично смотрелся, что резонанса не возникло.
Теперь вы знаете реальный возраст актеров в популярных и всеми любимых фильмах. Хотите узнать, сколько лет популярным персонажам из мультиков? Тогда читайте нашу новую статью:
Комментарии
Элен Куракина вообще не понравилась. Слишком уж зрелая красавица получилась. То же и с Боярским в роли Д'Артаньяна. Не читавшие книгу подружки удивлялись, что гасконец ведёт себя как мальчишка. Очень удивились, когда узнали, что ему ещё и нет двадцати. То же и с Бальзаминовым. Не спасли ни веснушки, ни кудрявый парик.
Думала, что Боярскому лет 40 было, когда он д'Артаньяна играл. Такой дядька пропитый.... 😃