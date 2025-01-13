12 человек, у которых здоровье решило пошалить, зато появились курьезные истории

немного не про болезнь и не смешно, но поделюсь. Дочери года 4, у меня н а работе аврал и в выходные особо не отдохнешь, потому что оооочень активный ребенок, ночью проблемы со сном, утром рано просыпается и поднимает всех... Я уже просто в состоянии зомби, наконец, по работе затишье, беру отпуск и вся такая в предвкушении строю планы - ребенок в детсаду, пару дней я просто отосплюсь, потом смогу заняться уборкой квартиры, уходом за собой, походами в гости и прочей развлекаловкой. И в первый же день отпуска у дочери вылазит ветрянка... Я рыдала - вместо запланированного отдыха я сидела неделю безвылазно дома с этим маленьким монстриком, а для меня даже самый жуткий аврал рабочий проще, чем это...