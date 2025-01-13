А у меня вот какая картинка есть: "Переходи н_а сторону зла, мы - вышиваем" 😁😜
12 человек, у которых здоровье решило пошалить, зато появились курьезные истории
Болеть неприятно — это факт. Но некоторые люди умудряются даже этот период переживать с огоньком. Зато потом время болезни ассоциируется хотя бы с чем-то забавным, а не только с таблетками и градусниками. Без лишних слов рассказываем уморительные истории людей.
- Пришел в аптеку, попросил самое обычное жаропонижающее и что-нибудь противорвотное. Внезапно девушка, стоящая в очереди в другую кассу, стала орать, чтобы мне не продавали эти средства, потому что я собираюсь из них приготовить отраву для бродячих собак. Она подошла и стала отталкивать меня от окна, но ее оттащил какой-то пожилой мужик и вытолкнул из аптеки. У меня жена заболела ротавирусом со рвотой и температурой, причем тут собачья отрава?! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в школьные годы наш класс не хотел идти на немецкий язык. И я, самая тихая и спокойная девочка, подговорила всех не идти на него, а прятаться по туалетам на этажах. В общем, простояли мы так все 45 минут, страшно гордые своим поступком. Пока не зашла учительница другого предмета и не сообщила, что немецкого и так бы не было, так как наша учительница приболела. Все зря. © Подслушано / Ideer
- Сегодня в больнице делала ингаляцию (приболела что-то). Проходила процедуру уже раз пятый, и тут вдруг до меня дошло, что я похожа на Дарта Вейдера. Моей крутости нет предела, и я начала напевать мелодию из «Звездных войн» в маске, думая, что я одна. Но тут откуда не возьмись вышла медсестра с такой же маской у рта и стала подпевать мне. Всем на сторону зла, братья мои! © Подслушано / Ideer
- В детстве и юности каждые полгода лежала в больнице в офтальмологии. Там мне делали уколы под глаза — не больно, но неприятно. 30 декабря, очередной курс лечения пройден. Меня забирает отец и в полутемном фойе, пока я обуваюсь, сообщает радостную новость: меня пригласили на елку! А мне за 10 минут до этого неудачно сделали укол, попали в сосуд. Светился мой фингал ярче звезды на той елке. Так я познакомилась с тоналкой в 11 лет. © Подслушано / Ideer
- Когда меня не было дома, у дочери поднялась температура, а дома был только муж с ней. Так вот, не зная, чем дочери помочь, муж поехал в город. Вы подумали, он купил ей лекарства? Если бы... Он вернулся с двумя хомяками и попугаем. Сбивал температуру, ничего не скажешь. Зато дочь довольна, и теперь у нас дома живет маленький зоопарк. © Палата № 6 / VK
- Заболела гриппом. Мой муж взялся ухаживать за мной: лекарства подносить, бульоном кормить, все дела. Но он то у меня тот еще приколист. Приготовил мне суп, несет в комнату, где я лежу. Открывается дверь, и тут в проеме со словами «входим в опасную зону» появляется лицо какого-то космонавта. В маске, в очках водолаза. Вталкивает мне еду на табуретке в комнату, быстро закрывает дверь и кричит: «Пациент накормлен, запечатываем дверь!» Наглец, но было смешно.
Про мужа-приколиста повеселило. Но если не сильно болеешь, то смешно. Но бывает так хр*ново, что не до шуточек. Тогда такое поведение злит. Думаешь, - я тут подыхаю, а он веселится, зараза!
- Однажды я заболела и поссорилась с мужем из-за какого-то пустяка. В порыве эмоций я заявила, что хочу уйти из дома, он, недовольно ворча, отправился в спальню отдыхать. Через некоторое время я начала сильно кашлять. Чтобы не разбудить мужа, хотела выйти на лестничную площадку и как следует прокашляться. Но не успела я повернуть ключ, как муж подбежал ко мне в слезах и соплях, обнял меня и сказал, что никуда меня не отпустит. Он пообещал, что будет всегда мыть посуду, гладить белье и пылесосить. А еще купит мне новую сумочку. © Мамдаринка / VK
- Перед уходом на работу я захожу в спальню, чтобы попрощаться с мужем, и нежно целую его в щеку. На этой неделе немного заболела, и он собирался на работу без меня. Я услышала, как муж идет в комнату, и подумала: «Сейчас он меня поцелует». Но вместо этого любимый подошел ко мне, наклонился, чтобы поцеловать, и коврик под его ногами поехал! Муж упал прямо на меня. Сказал, что больше не будет так делать, мол, у меня получается намного лучше. © Мамдаринка / VK
- Заболела сразу после того, как вышла из отпуска. Без температуры, но с насморком и кашлем. А я работаю на удаленке, поэтому больничный решила не брать. Думаю, в первый день отпуска пока раскачаются давать мне задачи, я уже подлечусь. Какой там! На меня как будто работу отдела за все 2 недели отпуска скинули. Только и успевала закрыть одну задачу, высморкаться, выпить таблетку и сразу за следующие дела садиться. Под конец дня рухнула. И температура-таки поднялась! Вот такой первый рабочий день. Взяла все же на следующий день отгул. А температуры уже не было. Весело.
- Помню, как-то в школе скрутило живот на биологии. Еле пересидела урок. А у нас еще и контрольная была. Хорошо, учительница понимающая оказалась, сказала, приду и потом напишу, как буду лучше себя чувствовать. В общем, прозвенел звонок, и я поплелась к классной отпрашиваться с оставшихся уроков. Отпустила. И, пока я добралась до дома, живот потихоньку прошел. Сам! Дома уже вообще все нормально было. Остаток дня, пока уроки в школе не закончились и я не смогла позвонить узнать, что задали, просто лежала и читала. Сейчас со смехом вспоминаю: такое везение школьнице — день прогулять и вроде как по уважительной причине. А тогда мне даже немного стыдно было.
- Когда жила в общаге, как-то сильно простыла. Решила подлечиться ингаляцией с пихтовым маслом. Не рассчитала и в кастрюльку с кипятком влила полбутылки. Сунула голову, чтобы подышать — от запаха чуть глаза не вылезли. Бегом вылила все в раковину. Так в результате задыхался и чертыхался весь этаж. Но я никому не сказала, что это я такая сообразительная. Надеюсь, кому-то мое масло реально помогло. © Подслушано / Ideer
- Простыла, нет голоса. Но работать-то могу — я флорист. Шепотом с клиентами говорю. Женщины такие лапочки, сочувственно вздыхают: «Ой, голоса нет, надо лечить. Не болейте, выздоравливайте». Зато каждый мужчина в ответ на мой шепот начинает подмигивать. И игриво так, расправив крылья, с горящими глазами, шепотом мне отвечают: «О-о-о! А мы сегодня с вами шепотом говорим? Хорошо-о-о». © Подслушано / Ideer
Еще незабываемые истории случаются, когда люди дарят друг другу подарки. Сюрпризы бывают настолько приятными или, наоборот, ужасными, что запоминаются надолго.
Комментарии
Про пихтовое масло-это реально химическое оружие😁лет …много назад решила принять ванну с ароматами леса,капнула-как показалось-немного,вкусно пахнет-как под елочкой в лесу,и тут я понимаю,что все-таки надо было меньше капать.раза в 3-4 меньше.пришлось менять воду целиком и потом долго ноги были красные,с границей по тому месту,где они из воды торчали 🤣
Когда я болею своей "фамильной" простудой, то теряю аппетит и пью только чай с сухариками.
Муж обычно сидит рядом и уговаривает поесть, мотивируя тем, что при температуре "белкИ горят", надо восстанавливать...
Как-то я утомилась от заботы и сиплым голосом сказала: "бЕлки уже все сгорели, давай их чаем тушить")
немного не про болезнь и не смешно, но поделюсь. Дочери года 4, у меня н а работе аврал и в выходные особо не отдохнешь, потому что оооочень активный ребенок, ночью проблемы со сном, утром рано просыпается и поднимает всех... Я уже просто в состоянии зомби, наконец, по работе затишье, беру отпуск и вся такая в предвкушении строю планы - ребенок в детсаду, пару дней я просто отосплюсь, потом смогу заняться уборкой квартиры, уходом за собой, походами в гости и прочей развлекаловкой. И в первый же день отпуска у дочери вылазит ветрянка... Я рыдала - вместо запланированного отдыха я сидела неделю безвылазно дома с этим маленьким монстриком, а для меня даже самый жуткий аврал рабочий проще, чем это...
По первой истории: тётка, конечно, двинутая, но отрава тут при том, что для собак парацетамол - самое популярное жаропонижающее для человека - сильный яд. А противорвотное, понятно, чтобы яд естественным путём не вышел. Я совершенно не в курсе, действительно ли это используется именно так, я делаю выводы по свойствам упомянутых препаратов.
У тётки, может, собака так погибла (плохо выученные домашние собаки могут хватать всякое с земли - и это аргумент, почему собаку надо дрессировать), ей ветеринар рассказал, в чём дело, и вот её перемкнуло...
Держите лекарства подальше не только от маленьких детей, но и питомцев - для их безопасности.